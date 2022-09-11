"ريد بُل ترانزيشن" ينقل روعة الدرِفت إلى الرياضة الإلكترونية

لسلطنة عُمان تاريخ حافلٌ بإنجازات الدرِفت، وهي ستكون على موعد هذه المرة مع بطولة إلكترونية لهذه الرياضة الشعبية. فالبلد الذي يكثر فيه محبو الدرِفت يستضيف بطولة "ريد بُل ترانزيشن" المشوّقة والجديدة كلياً، والقائمة على محاكاة عروض الدرِفت، في سابقة من نوعها في عُمان.

الحدث الذي ينطلق يوم الخميس 15 سبتمبر بالشراكة مع الجمعية العُمانية للسيارات وريد بُل موبايل، يعتمِد نظاماً متقدماً للّعب مع أجهزة متطوّرة لمحاكاة السباقات، لنقل أكبر تجربة واقعية لطبيعة الدرِفت وخصائصه الفيزيائية المذهلة، كما هو على الحلبة بما تتضمنه من عوائق وتحديات. والهدف من البطولة إعطاء فرصة لعشاق الدرِفت ورياضة المحركات لتحدي أنفسهم واكتشاف مستوى مهاراتهم من خلال جهاز المحاكاة، في سعيهم لخطف باكورة ألقاب بطولة "ريد بُل ترانزيشن".

وتنقسم البطولة إلى مرحلتَين مشوّقتين: التصفيات والنهائيات. وتقام التصفيات في 15 و16 سبتمبر في المركز الإلكتروني في الجمعية العُمانية للسيارات، حيث ستوضع مهارات السائقين قيد الاختبار على خريطة الدرِفت "أسيتو كورسا". وسيخوض كل متنافس جولتين، على أن يتأهلّ أفضل 16 في نهاية المطاف إلى النهائيات.

وبعد انتهاء التصفيات، تنتقل البطولة إلى مرحلة النهائيات المفعمة بالحماسة، والتي ستقام في 23 سبتمبر في "مول عُمان"، بالقرب من أول متاجر ريد بُل موبايل في السلطنة. وسيتنافس اللاعبون 16 المتأهّلون على مسار "ريد بُل كار بارك درِفت" إلكتروني، من خلال جهاز محاكاة كامل التجهيزات يتيح اختبار تجربة غامرة وواقعية في الدرِفت الإلكتروني. وفي نهاية المطاف، سيكون لقب "ريد بُل ترانزيشن" من نصيب السائق البطل الذي سيتفوّق بمهاراته وأسلوبه على بقية المتنافسين.

أما بالنسبة للفصل في نتائج اللاعبين ومن سيتأهل منهم إلى النهائيات وصولاً إلى معرفة هوية البطل، فستكون لبطولة "ريد بُل ترانزيشن" لجنة تحكيمية خاصة تضم نجوم "ريد بُل كار بارك درِفت"، إضافة إلى الرياضي العُماني المتميّز وبطل الدرِفت هيثم الحديدي، الذي سيشرف على اللاعبين ويشجّعهم، كما سيعمل على تقييم مهاراتهم في كل من مراحل البطولة.

فلا تفوّتوا الموعد والأيام الثلاثة من الدرِفت بأسلوب جديد ومميّز في السلطنة!

للتسجيل لخوض بطولة "ريد بُل ترانزيشن" ولمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع: http://www.redbull.com/transition