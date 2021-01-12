ريد بُل ديزرت وينغز تشقّ طريقها وسط مرحلة الماراثون الضخمة في داكار 2021

فلنكتشف من الذين تمكنوا من إبقاء محركاتهم شغالة بأقصى طاقتها طوال مرحلة الماراثون التي امتدت على 1500 كيلومتر...

بدت الأمور ضبابية بالنسبة إلى بطل داكار مرتين توبي برايس عند دخوله معسكر المبيت مع انتصاف مرحلة الماراثون. فهو كان قد خسر صدارة الترتيب العام في فئة الدراجات، لكنه لم يكن قلقاً في هذا الشأن. فقد لاحظ انشقاقاً في إطاره الخلفي وهو كان قد نفد من الإطارات البديلة، وهو ما قد يهدد بانتهاء السباق بالنسبة إليه.

لكننا نتحدث عن برايس، الدراج الذي فاز في داكار 2019 وهو يقود في معظم الرالي بمعصم مكسور. وقد نجح الأسترالي في تصليح إطاره الخلفي بأشرطة ربط الكابلات، وقد صمد الإطار بأعجوبة حتى نهاية المرحلة الخاضعة للتوقيت الممتدة على 375 كلم بين سكاكا ونيوم.

حاولت أن أصلح المشكلة بقدر المستطاع. ومع وصولي إلى وقت تعبئة الوقود بعد 229 كلم، لم يكن يتبقى سوى شريط ربط واحد على إطاري الخلفي. قمت بما في وسعي للحفاظ على وتيرتي من دون الضغط ومن خلال القيادة بذكاء. توبي برايس

ويبقى برايس في المركز الثاني في الترتيب العام بعد المرحلة الثامنة، متخلفاً بدقيقة واحدة فقط عن متصدر السباق ناتشو كورنيخو، قبل أربعة أيام من انتهاء الرالي.

وكذلك نجح زميل برايس في فريق "ريد بُل كاي تي أم فاكتوري رايسينغ" سام ساندرلاند في إنهاء مرحلة الماراثون القاسية التي امتدت على يومين، وهو ما زال في المركز الثالث في الترتيب العام.

Sam Sunderland from the Red Bull KTM Factory Team race during the 8th stage © Eric Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool

يبدو أن دراجتي منهكة، ولكن إن رأيت الأراضي التي عبرناها فلا بأس في ما أنجزناه. يومان بالإطارات والعجلات نفسها ومن دون صيانة. سام ساندرلاند

دراجة دانيال ساندرز صمدت كذلك، لكن جسمه كان ما زال يتعافى من السقوط الذي تعرض له بين الكثبان الرملية.

أنا سعيد لأنني نجحت بالوصول على دراجتي إلى خط النهاية. سنقوم بتصليح كل شيء والاستعداد للأيام القليلة المقبلة. لم أكسر اي عظام عندما سقطت أمس (الأحد)، لكن الجرح احتاج إلى مداواة طفيفة. دانيال ساندرز

وكذلك نجح في اجتياز مرحلة الماراثون بكاملها كل من ماتياس فالكنر وشتيفان سفيتكو ولايا سانز وكامي شابليير.

ما زال أمامنا الآن أربعة أيام متبقية. الهدف الأساسي يبقى بلوغ خط النهاية. كامي شابليير

واقترب ناصر العطية أكثر من صدارة فئة السيارات بعد فوز خامس في المراحل في داكار 2021. هذا النجاح في مرحلة الماراثون يمهد لمواصلة القطري هجومه في الأيام الأربعة المتبقية للرالي.

حافظنا على سلامة السيارة وهو أمر جيد لأننا كنا نضغط كثيراً في بعض الأماكن. تقدمنا بثلاث دقائق عن ستيفان اليوم وسنواصل التقدم يوماً بعد يوم. ناصر العطية رالي

Nasser Al-Attiyah and Matthieu Baumel in the Toyota Hilux During Stage 8 © Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool

أما بطل داكار 13 مرة ستيفان بيترهانسل فما زال يتصدر السباق، لكن تقدمه تقلص إلى أقل من خمس دقائق عن العطية.

في الكيلومترات الخمسين الأخيرة ارتكبت خطأ أو اثنين. لم أتبع تعليمات ملاحي إدوار وكان علينا أن نستدير. ربما خسرنا هناك دقيقة أو دقيقتَين. ولكن في نهاية المطاف ما زلنا في قلب المعركة. ستيفان بيترهانسل

وأنهى كارلوس ساينز المرحلة في المركز الثاني، وانضم إليه بين الخمسة الأوائل سيريل ديبريه الذي احتفل بأفضل نتيجة له في داكار هذا حتى الآن.

كانت خطوة جديدة إلى الأمام بالنسبة لي اليوم في هذه المرحلة الجميلة. بصراحة، إنها واحدة من أجمل ثلاث مراحل في راليات داكار العشرين التي خضتها. سيريل ديبريه

وأنهى كذلك مرحلة الماراثون سائقا تويوتا كوبا برزيغونسكي وجينيال دو فيلييه.

عانينا من أربعة ثقوب اليوم لذا نفدت منا الإطارات البدلية من جديد. إضافة إلى خطأ ملاحي صغير، كانت مشكلتنا الوحيدة اليوم هي بالإطارات، ولسوء الحظ، إنها مشكلة كبيرة. جينيال دو فيلييه

وخيم شبح المشكلات الميكانيكية مجدداً على جولة سيبستيان لوب الذي بقي في الصحراء لساعات محاولاً تصليح سيارته "هانتر بي آر إكس".

واقترب سيث كوينتيرو البالغ 18 عاماً خطوة إضافية من صدارة فئة المركبات الخفيفة خلال مرحلة الماراثون. وكان السائق الصاعد في المركز الثالث في يوم الراحة، لكنه بعد مرحلتين بات مباشرة خلف المتصدر أوستن جونز.

أظن أننا تقدمنا موقعاً في الترتيب العام، إلى المركز الثاني الآن. نحن أمام أربعة أيام طويلة لكننا نأمل في أن نكون عند خط النهاية في الختام. سيث كوينتيرو

ولم تكن الأخبار جيدة بالنسبة إلى زميلة كوينتيرو في فريق ريد بُل للسائقين الصاعدين على الطرقات الوعرة كريستينا غوتييرز. ولم تتمكن الفائزة في يوم الافتتاح من الانطلاق في المرحلة الثامنة بسبب مشكلات في ناقل الحركة.

وفي مكان آخر في فئة المركبات الخفيفة، حقق تشاليكو لوبيز فوزاً جديداً، بين يستمر السائق الصاعد ماتياس إكشتروم ضمن فئة خبرة داكار.

وفاز في فئة الشاحنات سائق فريق "كاماز ماستر" أنتون شيبالوف، محققاً المراكز الثلاثة الأولى مع زملائه الروس. ويواصل ديميتري سوتنيكوف رفع راية فريقه كاماز في صدارة الترتيب العام.

وشهدت المرحلة الثامنة كذلك أفضل نتيجة حتى الآن في الرالي لإغناسيو كاسالي، بطل داكار مرتين في فئة الدراجات الرباعية "الكواد" العائد إلى منافسات فئة الشاحنات. وهو كان بين الخمسة الأوائل في سباق يوم الإثنين.

وتخوض القافلة في المرحلة التاسعة الثلاثاء جولة دائرية بطول 465 كيلومتراً ضد الساعة حول معسكر المبيت في نيوم. ويبدأ السباق عند ساحل البحر الأحمر قبل الوصول إلى أقسام تجمع بين الرمال والمسارات السريعة.

Dmitry Sotnikov (RUS) for KAMAZ Master races during stage 8 © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

نتائج المرحلة الثامنة والترتيب العام

السيارات

الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة

ن. العطية (قطر) تويوتا 02 س 56 د 56 ث ك. ساينز (إسبانيا) ميني +00 س 00 د 52 ث س. بيترهانسل (فرنسا) ميني +00 س 03 د 03 ث الشيخ خ. القاسمي (الإمارات) بيجو +00 س 12 د 44 ث س. ديبريه (فرنسا) بيجو +00 س 12 د 49 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل

س. بيترهانسل (فرنسا) ميني 29 س 36 د 49 ث ن. العطية (قطر) تويوتا +00 س 04 د 50 ث ك. ساينز (إسبانيا) ميني +00 س 38 د 55 ث ي. برزيغونسكي (بولندا) تويوتا +01 س 38 د 08 ث ن. روما (إسبانيا) برودرايف +02 س 30 د 29 ث

الدراجات النارية

الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة

خ. كورنيخو فلوريمو (تشيلي) هوندا 03 س 08 د 40 ث ت. برايس (أستراليا) كاي تي أم +00 س 01 د 05 ث ر. برابك (الولايات المتحدة) هوندا +00 س 02 د 50 ث س. ساندرلاند (بريطانيا) كاي تي أم +00 س 03 د 46 ث ك. بينافيدس (الأرجنتين) هوندا +00 س 05 د 29 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل

خ. كورنيخو فلوريمو (تشيلي) هوندا 32 س 00 د 11 ث ت. برايس (أستراليا) كاي تي أم +00 س 01 د 05 ث س. ساندرلاند (بريطانيا) كاي تي أم +00 س 05 د 57 ث ك. بينافيدس (الأرجنتين) هوندا +00 س 12 د 58 ث خ. باريدا (إسبانيا) هوندا +00 س 16 د 05 ث

المركبات الخفيفة الوزن

الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة

ف. لوبيز (تشيلي) كان-أم 03 س 37 د 45 ث س. كارياكين (روسيا) كان-أم +00 س 00 د 52 ث ر. فاريلا (البرازيل) كان-أم +00 س 01 د 31 ث ص. السيف (السعودية) كان-أم +00 س 01 د 40 ث أ. جونز (الولايات المتحدة) كان-أم +00 س 02 د 30 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل

أ. جونز (الولايات المتحدة) كان-أم 36 س 13 د 48 ث س. كوينتيرو (الولايات المتحدة) أو تي 3 +00 س 09 د 31 ث ف. لوبيز (تشيلي) كان-أم +00 س 19 د 51 ث أ. دومزالا (بولندا) كان-أم +00 س 30 د 31 ث س. كارياكين (روسيا) كان-أم +00 س 47 د 24 ث

الشاحنات

الخمسة الأوائل في فئة الشاحنات في المرحلة الثامنة

أ. شيبالوف (روسيا) كاماز 03 س 19 د 40 ث أ. كارغينوف (روسيا) كاماز +00 س 02 د 19 ث د. سوتنيكوف (روسيا) كاماز +00 س 02 د 28 ث أ. فيشنوفسكي (بلغاريا) ماز +00 س 07 د 54 ث إ. كاسالي (تشيلي) تاترا +00 س 09 د 13 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل