هل أنتم مستعدون لأروع الحفلات الموسيقية في الأردن؟ نعم، بعد غياب لخمسة أعوام، يعود حفل "ريد بُل ساوند كلاش" إلى المملكة للاحتفال بفصل الصيف معكم، وإعادة إحياء المواجهات الموسيقية الأسطورية التي طال انتظارها. ويقام الحدث الفني المميّز هذا العام برعاية زين والبنك الأهلي وإم جي موتور الأردن وجيني وجي-شوك ورؤيا ميوزيك وراديو بلس 104.3 وراديو هلا.

في ما يلي أبرز ما يجب أن تعرفوه عن النسخة الرابعة من حفل "ريد بُل ساوند كلاش" في الأردن!

ريد بُل ساوند كلاش يعود إلى الأردن © Farras Oran

ما هو "ريد بُل ساوند كلاش"؟

مثلما يدلّ عليه عنوان الحدث بالإنجليزية، "ريد بُل ساوند كلاش" أو "معركة الأصوات" هو عبارة عن مواجهة موسيقية بين فنانَين محبوبين اثنين. ويكون الفنّانان على خشبتَي مسرح أو منصّتين متواجهتَين، لتبدأ المنافسة بينهما على امتداد جولات ساخنة عدة من العروض والإبداعات الموسيقية.

ومن سيكون الفائز بينهما؟ القرار لك ببساطة! فالفنّان الذي يحظى بالتفاعل الأكبر من الجمهور، والذي يتم قياسه من خلال جهاز قياس التصفيق الخاص بحدث "ريد بُل ساوند كلاش"، سيكون الفائز في المواجهة!

من هما الفنّانان اللذان سيعتليان خشبتَي المسرح في هذه المعركة الموسيقية الفريدة؟

لدينا هذا العام فنانان محليان مذهلان سيكونان جاهزَين لتقديم حفل موسيقي لن تنسوه أبداً: سيلاوي وبيج سام سيتواجهان على منصّتَين متقابلتَين في حفل استثنائي واحد!

1) سيلاوي: المغني والمؤلف الموسيقي سيلاوي سيعتلي خشبة مسرح ريد بُل للمرة الأولى، ليقدم لنا تجربة طال انتظارها، مضيفًا بعض اللمسات إلى أغانيه الخاصة خلال الحفل الموسيقي.

ريد بُل ساوند كلاش يعود إلى الأردن © AY Photography

2) بيج سام: مغني الراب المتميّز الذي تحول إلى نجم موسيقى البوب والهيب هوب بيج سام سيكون أيضاً وجهاً جديداً على إحدى خشبتَي مسرح "ريد بُل ساوند كلاش"، حيث يواجه سيلاوي في حدث يعد بأن يشكل معركة موسيقية ملحميّة مذهلة!

ريد بُل ساوند كلاش يعود إلى الأردن © BiGSam

وسيقدّم كلا الفنانين أهم أغانيهما، ويعيدان تقديم أغانٍ بألوان جديدة وبأساليب غير مسبوقة لأعمالهما!

نظام التصويت

كلا الفنانين فائزان على مسرحنا، لكننا نريد أن نرى من هو الذي ستشجعه أكثر! وباستخدام جهاز "قياس التصفيق"، يمكننا تحديد من سيحصل على هتافات أعلى! فمن برأيك سيخرج منتصرا؟

جولات "ريد بُل ساوند كلاش"

هذه هي الجولات المنتظرة في حفل "ريد بُل ساوند كلاش":

الجولة الأولى: الأغنيات المستعادة (The cover)

الجولة الثانية: السيطرة (The takeover)

الجولة الثالثة: المعركة (The Clash)

الجولة الرابعة: البطاقة الحرة (The Wild Card)، والتي ستكشف عن هوية الضيوف المميزين السريّين!

ريد بُل ساوند كلاش يعود إلى الأردن © Farras Oran

أصبحتم الآن جاهزين لحضور النسخة الرابعة من حفل "ريد بُل ساوند كلاش" مع بيج سام وسيلاوي في 23 يونيو في أرض المعارض في عمّان!

يمكن شراء التذاكر لحضور الحفل الموسيقي الاستثنائي عبر موقع: www.redbull.com/soundclashjo