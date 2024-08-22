تعود بطولة ريد بُل كار بارك درِفت إلى الأردن للمرة الرابعة عشرة، لتقام كما في العام الماضي في منطقة الخدمة في البحر الميت، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024. وستتضمّن حلبة الدرِفت هذا العام عقبات وتحديات جديدة ستضع مهارات السائقين قيد الاختبار!

ريد بُل كار بارك درِفت تعود إلى الأردن! © ريد بُل

من سيمثّل الأردن في مسقط؟

ستتولى لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من جان بيير نصر الله ويوسف بسيل وأيمن نجار الفصل في أداء المشاركين الذين سيسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم من مهارات في الدرِفت على الحلبة التي ستقام خصيصًا للحدث. وسيعطي الحكام العلامات للسائقين بناءً على معايير محددة، أبرزها: المهارة في الدرِفت وتصميم السيارة وهدير المحرك إضافة إلى الدخان المتصاعد نتيجة احتكاك الإطارات بأرضية الحلبة. وفي نهاية المطاف، سيكون الفوز من نصيب السائق صاحب الرصيد الأعلى.

ريد بُل كار بارك درِفت تعود إلى الأردن! © ريد بُل

سيتم تتويج السائق الفائز "ملكاً للدرِفت" في الأردن وهو سيسافر في وقت لاحق من هذا العام لتمثيل المملكة في النهائيات العالمية للبطولة في العاصمة العُمانية مسقط، حيث سيواجه مجموعة من نخبة الدرِفترز في المنطقة وخارجها!

وكما جرت العادة، سيكون بطل الراليات وأسطورة الدرِفت، اللبناني عبد فغالي، حاضراً بطبيعة الحال طوال الحدث، لتقديم الإرشادات والنصائح للدرِفترز، إضافة إلى عروض ستذهل الحضور في سيارة نيسان ذات الشهرة الواسعة على هذا الصعيد.

ريد بُل كار بارك درِفت تعود إلى الأردن! © ريد بُل

لا تفوّتوا الحدث الفريد!

سيكون عشاق رياضة المحركات ومحبي الدرِفت مدعوين للحضور إلى منطقة البحر الميت، ليشهدوا على أروع عروض الدرِفت، وذروة الأداء المتميّز، وهدير محركّات جبّارة ستبثّ حماسة استثنائية في أجواء الحدث الفريد، وترفع مستوى الأدرنالين والحماسة إلى أقصى حدود.

وهكذا تمامًا كانت الأجواء العام الماضي، عندما استمتعنا بمشاهدة مؤيد مروان يتفوّق على 23 من منافسيه ويحرز رصيدًا عالياً من النقاط، ليخطف بالتالي اللقب بسيارته المعدّلة. فمن إذاً سيكون ملك الدرِفت لهذا العام؟

ريد بُل كار بارك درِفت تعود إلى الأردن! © ريد بُل

لمعرفة الجواب، سارعوا لحجز تذاكركم على www.redbullcarparkdrift.com ، وكونوا شاهدين مرة جديدة على أقوى عروض الدرِفت في ساحة رالي الأردن في البحر الميت، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، بدءاً من الساعة 9:00 مساءً (تفتح الأبواب عند الساعة 7:00 مساءً)، مع بث مباشر على قناة رؤيا بدءاً من الساعة 10:00 مساءً.

ريد بُل كار بارك درِفت تعود إلى الأردن! © ريد بُل

تقام النهائيات الوطنية الأردنية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، شركة زين، طلبات مارت، نيسان مجموعة بسطامي وصاحب الأردن، البنك الأهلي، تلفزيون رؤيا، راديو هلا، وراديو بلِس 104.3.

لن ترغبوا في تفويت هذا الحدث!

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.redbullcarparkdrift.com