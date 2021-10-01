ريد بُل كار بارك درِفت تعود إلى الدوحة!

إلى جميع عشاق الدرِفت ورياضة المحركات في قطر: اجلسوا جيداً وضعوا أحزمة الأمان! فبطولة السيارات المفعمة بالحماسة والتشويق على الأبواب، مع عودة ريد بُل كار بارك درِفت إلى الدوحة بعد انتظار دام سنتَين! الحدث الكبير يسجّل عودته يوم الجمعة في الأول من أكتوبر 2021، في موقف السيارات الجنوبي في الحي الثقافي كتارا.

ترقبوا العرض المذهل في السيارة المتميّزة في عالم الدرِفت © BMWQatarOfficial

حوالى 25 سائقاً في قطر سيضعون مهاراتهم وخبراتهم خلف المقود قيد الاختبار، عندما سينطلقون بسرعة على حلبة تتضمّن عقباتٍ وانعطافات مثيرة للحماسة والتشويق. وقد عمل ملك الدرِفت نفسه عبدو فغالي على تصميم المسار بما يرفع من مستوى التحدي. ولن تتساهل لجنة التحكيم مع أداء السائقين، إذ ستراقب كل درِفتر عن كثب لدى قيام المشاركين بتقديم كل ما في جعبتهم من مهارات وبدفع سياراتهم إلى أقصى حدودها. وسيكون على هؤلاء أن يسجّلوا أعلى رصيد من النقاط في كل من الفئات التي تشمل المهارة، تصميم السيارة وصوتها ودخان الإطارات.

وإلى جانب التتويج بلقب "ملك الدرِفت 2021 في قطر"، سيحظى الفائز بفرصة السفر إلى مصر لتمثيل قطر في النهائي العالمي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت، المقرر في 5 نوفمبر 2021.

أسطورة الدرِفت عبدو فغالي يعود إلى الدوحة © Roy Mrad

هل تريدون أن تعرفوا ماذا ينتظركم أيضاً؟ عرض مشوّق سيلهب حماستكم أكثر من لهيب حلبة التنافس وإطارات السيارات، بتوقيع الأسطورة نفسه عبدو فغالي، الذي سيعمل على ترويض سيارة "بي أم دبليو أم 2"، بطلة عروض الدرِفت. لا بدّ أن يضمن ذلك أعلى مستويات التشويق! لذا استعدوا جيداً لعروض تخطف الأنفاس من الدرِفت العالمي!

حركة وتشويق من البداية وحتى النهاية © Roy Mrad

يقام الحدث برعاية الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، وبالشراكة مع إطارات دنلوب، فودافون قطر، مجموعة الفردان، الحي الثقافي كتارا، جاي دبليو ماريوت ماركيس الدوحة، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ع.ق).. ومن الشركاء الإعلاميين شبكة beIN SPORTS الرياضية، الناقل التلفزيوني الحصري للحدث، I Love Qatar كشريك حصري على صعيد الإعلام الإلكتروني، وProTV شريكاً للإنتاج.

ويمكنكم كذلك متابعة الحركة والتشويق على شاشة التلفزيون مباشرة عبر " beIN SPORTS"، تزامناً مع البث الحي على صفحة ريد بُل لرياضة المتحركات (Red Bull Motorsports) على فيسبوك.

وبما أن الأولوية تعطى دائماً لمعايير السلامة، سيلتزم الحدث البروتوكولات الصحية المحلية الخاصة بكوفيد-19، والتي تشمل إبراز وثيقة تثبت تلقي اللقاح وتطبيق "احتراز" عند نقطة الدخول، مع التأكد من وضع الجمهور للكمامات، تزامناً مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي.

زوروا موقع http://www.redbullcarparkdrift.com/ للاطلاع على كل جديد يتعلق بالبطولة، من أحدث الأخبار والمقابلات والتحقيقات.