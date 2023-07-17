ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن
© Estabraq Kamal
درِفتينغ

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

أربطوا أحزمة الأمان واستعدّوا لأكبر حدث لمنافسات الدرِفت الذي يحط مجدداً هذا العام في البحر الميّت.
بقلم ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا
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سيكون فصل الصيف أشد حماوة الشهر المقبل، مع عودة أجواء الدرِفت الملتهبة حماسةً إلى الأردن للمرة الثالثة عشرة في 11 أغسطس 2023 في ساحة رالي الأردن في البحر الميت. وستتضمّن حلبة الدرِفت هذا العام عقبات وتحديات جديدة ستضع مهارات السائقين قيد الاختبار!
ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

ستتولى لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من يوسف بسيل وجان بييروأنس بيشتو الفصل في أداء المشاركين الذين سيسعون لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات في الدرِفت. وسيعطي الحكام العلامات للسائقين بناءً على معايير محددة، أبرزها: المهارة في الدرِفت وتصميم السيارة وهدير المحرك إضافة إلى الدخان المتصاعد نتيجة احتكاك الإطارات بأرضية الحلبة. وفي نهاية المطاف، سيكون الفوز من نصيب السائق صاحب الرصيد الأعلى.
ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

سيتم تتويج السائق الفائز "ملكاً للدرِفت" في الأردن للعام 2023، وهو سيسافر إلى قطر في ديسمبر من هذا العام لتمثيل الأردن في النهائيات العالمية للمسابقة.
ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

وسيكون عبد فغالي بطبيعة الحال حاضراً طوال الحدث، لتقديم الإرشادات والنصائح للدرِفترز، إضافة إلى عروض ستذهل الحضور في أول سيارة درِفت "أم جي جي تي" مخصّصة بالكامل.
ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

لذا ليس على عشاق رياضة المحركات ومحبي الدرِفت سوى الحضور إلى منطقة البحر الميت، ليشهدوا على أروع عروض الدرِفت، وذروة الأداء المتميّز، وهدير محركّات جبّارة ستبثّ حماسة استثنائية في أجواء الحدث الفريد.
ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

سيقام الحدث في ساحة رالي الأردن في البحر الميت ابتداءً من الساعة 9 مساءً علماً أن الأبواب تفتح الساعة 7 مساءً، حيث يقام الحدث بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، زين، طلبات مارت، جيني، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جي-شوك، قناة رؤيا، راديو هلا، وراديو بلس 104.3.
ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

© Estabraq Kamal

يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 دنانير. ويمكن شراء التذاكر من خلال الرابط: www.etathkara.com
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درِفتينغ