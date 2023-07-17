ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

سيكون فصل الصيف أشد حماوة الشهر المقبل، مع عودة أجواء الدرِفت الملتهبة حماسةً إلى الأردن للمرة الثالثة عشرة في 11 أغسطس 2023 في ساحة رالي الأردن في البحر الميت. وستتضمّن حلبة الدرِفت هذا العام عقبات وتحديات جديدة ستضع مهارات السائقين قيد الاختبار!

سيكون فصل الصيف أشد حماوة الشهر المقبل، مع عودة أجواء الدرِفت الملتهبة حماسةً إلى الأردن للمرة الثالثة عشرة في 11 أغسطس 2023 في ساحة رالي الأردن في البحر الميت. وستتضمّن حلبة الدرِفت هذا العام عقبات وتحديات جديدة ستضع مهارات السائقين قيد الاختبار!

سيكون فصل الصيف أشد حماوة الشهر المقبل، مع عودة أجواء الدرِفت الملتهبة حماسةً إلى الأردن للمرة الثالثة عشرة في 11 أغسطس 2023 في ساحة رالي الأردن في البحر الميت. وستتضمّن حلبة الدرِفت هذا العام عقبات وتحديات جديدة ستضع مهارات السائقين قيد الاختبار!