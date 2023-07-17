ريد بُل كار بارك درِفت يعود إلى الأردن

سيكون فصل الصيف أشد حماوة الشهر المقبل، مع عودة أجواء الدرِفت الملتهبة حماسةً إلى الأردن للمرة الثالثة عشرة في 11 أغسطس 2023 في ساحة رالي الأردن في البحر الميت. وستتضمّن حلبة الدرِفت هذا العام عقبات وتحديات جديدة ستضع مهارات السائقين قيد الاختبار!
ستتولى لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من يوسف بسيل وجان بييروأنس بيشتو الفصل في أداء المشاركين الذين سيسعون لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات في الدرِفت. وسيعطي الحكام العلامات للسائقين بناءً على معايير محددة، أبرزها: المهارة في الدرِفت وتصميم السيارة وهدير المحرك إضافة إلى الدخان المتصاعد نتيجة احتكاك الإطارات بأرضية الحلبة. وفي نهاية المطاف، سيكون الفوز من نصيب السائق صاحب الرصيد الأعلى.
سيتم تتويج السائق الفائز "ملكاً للدرِفت" في الأردن للعام 2023، وهو سيسافر إلى قطر في ديسمبر من هذا العام لتمثيل الأردن في النهائيات العالمية للمسابقة.
وسيكون عبد فغالي بطبيعة الحال حاضراً طوال الحدث، لتقديم الإرشادات والنصائح للدرِفترز، إضافة إلى عروض ستذهل الحضور في أول سيارة درِفت "أم جي جي تي" مخصّصة بالكامل.
لذا ليس على عشاق رياضة المحركات ومحبي الدرِفت سوى الحضور إلى منطقة البحر الميت، ليشهدوا على أروع عروض الدرِفت، وذروة الأداء المتميّز، وهدير محركّات جبّارة ستبثّ حماسة استثنائية في أجواء الحدث الفريد.
سيقام الحدث في ساحة رالي الأردن في البحر الميت ابتداءً من الساعة 9 مساءً علماً أن الأبواب تفتح الساعة 7 مساءً، حيث يقام الحدث بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، زين، طلبات مارت، جيني، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جي-شوك، قناة رؤيا، راديو هلا، وراديو بلس 104.3.
يبلغ سعر تذكرة الدخول 5 دنانير. ويمكن شراء التذاكر من خلال الرابط: www.etathkara.com
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