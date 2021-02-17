سؤال وجواب مع رياضيين كويتيين عن خططهم في العيد الوطني

عطلة العيد الوطني في الكويت وهي العطلة المثالية للعديد من الأسباب، ولكن هذه القصة تدور حول أبطالكم. جلسنا مع أكبر الرياضيين الكويتيين

و

حتى يحكون لنا بأنفسهم عمّا يفعلونه للاحتفال بهذه المناسبة، وكيف يحتفلون بها.