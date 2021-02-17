سؤال وجواب مع رياضيين كويتيين عن خططهم في العيد الوطني
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اعرف كيف راح يقضي أبطالك المحليون وقتهم خلال عطلة العيد الوطني الطويلة.
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عطلة العيد الوطني في الكويت وهي العطلة المثالية للعديد من الأسباب، ولكن هذه القصة تدور حول أبطالكم. جلسنا مع أكبر الرياضيين الكويتيين محمد جعفر و فهد المسلّم حتى يحكون لنا بأنفسهم عمّا يفعلونه للاحتفال بهذه المناسبة، وكيف يحتفلون بها.
محمد جعفر: بطل موتوكروس لعدة مرّات ومؤسس مركز تدريب "موتو سكول" لتعليم قيادة الدراجات النارية.
فهد المسلّم: حاصل على لقب بطل سباقات الدراجات الرباعية لأكثر من مرة وبطل رالي.
ما أكثر شيء تنتظره وتفضّله في العيد الوطني؟
جعفر: العيد الوطني هو مناسبة مميزة من العام وفيه أسترخي وأقضي بعض الوقت الممتع مع زوجتي وأولادي. يضطرني عملي عادةٍ للسفر أكثر من مرة في العام، وعشان السبب هذا راح أحرص على القيان ببعض الأنشطة سوية خلال العيد الوطني هذا. أحاول أن أغتنم كل فرصة لأمضي الوقت معهم.
المسلّم: أحب رؤية الكويتيين وهم يستمتعون بوقتهم ويخرجون ويتشاركون الطاقة الإيجابية مع بعضهم. هو يمثّل مناسبة مميزة دائمًا من العام بالنسبة لي، وإبداع الناس في الأزياء والملصقات اللي يضعونها على السيارة دائمًا تكون في الصميم.
راح تقضي العيد في المدينة أم راح تتوجه للشاليه؟
جعفر: ما أعرف إيش قال الرياضيون الكويتيون غيري، بس ما راح أختار ولا واحدة منهم. ما راح أتوقف عند الشاليه، وراح أكمل قيادة وأتوجه إلى مخيّمي. في النهاية دراجتي موجودة هناك، وهو مكاني المفضل.
المسلّم: ممم، هذا سؤال صعب (مو صعب فعلًا)، راح أتوجه بأقصى سرعة إلى الشاليه إذا استطعت! الجو في العيد هذا مناسب تمامًا للذهاب للشاليه. وبما أني قلت ذلك، فأنا كمان أحب التخييم جدًا. هل قال غيري ذلك؟
ما الوجبة اللي ما تقدر تفوت العيد الوطني دون ما تتناولها؟
قبل ما ندخل في هذا الموضوع، راح نشرح إيش هو المجبوس لجمهورنا الدولي. المجبوس هو الطبق الوطني للكويت ووجبة شهية ولذيذة للغاية تتكون من الأرز المكبوس والمطبوخ بمرق اللحم والخضار. إنها لذيذة للغاية. إذا ما تناولتها من قبل، فجرّبها في أسرع وقت ممكن.
جعفر: مجبوس لحم (ضأن) هو طبقي المفضل. أروع ما هذا الطبق أن كل بيت في الكويت عنده وصفة خاصة به، وأنا مستعد دائمًا لتناول وجبة منزلية لذيذة. وبالطبع، العيد الوطني يجعل هذا الطبق مميزًا أكثر.
المسلّم: مجبوس بالدجاج. ولازم يكون فيه معبوج حار جدًا (صلصة حارة على الطريقة الكويتية)، وسلطة، وزبادي، وعلبة ريد بول باردة حتى تكتمل المتعة. هذه هي الطريقة اللي أفضل بها تناول المجبوس.
جولة الأسئلة السريعة: أسئلة سريعة عن عطلة العيد الوطني
تفضل الذهاب للشاطئ أم التخييم؟
جعفر: التخييم!
المسلّم: الشاطئ والتخييم، أحسب الأمرين وما أقدر أختار! لازم أختار الإثنين معًا.
أخذ جولة بالدرّاجة الرباعية أم الجيت سكي؟
جعفر: الدرّاجة الرباعية. ولكن ليش ما وضعتوا الدرّاجة الترابية كخيار؟ أمزح معكم، أحب الدرّاجات الرباعية كمان.
فهد: أفضّل الدرّاجة الرباعية عن الجيت سكي بالتأكيد. بس أحب الجيت سكي واستمتع بهم كمان. عشان كدا ممكن أختار كليهما.
هل تمارس الرياضة أم تفوّتها في العيد؟
جعفر: أفوّتها! إنها عطلة العيد الوطني، وراحة يوم راح تفيدني.
المسلّم: أمارس التمارين المسائية بعد الغروب.
ترتدي الدشداشة أم زي كاجوال؟
جعفر: زي كاجوال المرة هذي.
المسلّم: الدشداشة بالتأكيد لأنها أريَح بكثير.
الجلوس والتسامر في الديوانية أم الانطلاق من الأصدقاء؟
ومرة أخرى، يستلزم هنا القيام بتوضيح لجمهورنا الدولي. الديوانية هي ساحة تجمّع كويتية تقليدية وتظل بواباتها الرئيسية مفتوحة طوال اليوم من أجل استقبال الضيوف من العائلة أو الأصدقاء. يعرج الناس على الديوانية لإلقاء التحية والتسامر والجلوس سوية. وهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
جعفر: الديوانية.
المسلّم: الديوانية والاسترخاء. وربما أخرج لتناول العشاء من أجل التغيير بعدها.