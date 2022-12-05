سائقان سعوديان يمثّلان المملكة في نهائي ريد بُل كار بارك درِفت في جدة

حجز سائقا درِفت سعوديان، كلاهما من الرياض، موقعاً لكل منهما في النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"، وهما سيخوضان المنافسات سعياً للتتويج بلقب "ملك الدرِفت" تحت أنظار المشجّعين السعوديين مساء الخميس المقبل، بعد تصفيات شيّقة في نهاية الأسبوع.

حجز سائقا درِفت سعوديان، كلاهما من الرياض، موقعاً لكل منهما في النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"، وهما سيخوضان المنافسات سعياً للتتويج بلقب "ملك الدرِفت" تحت أنظار المشجّعين السعوديين مساء الخميس المقبل، بعد تصفيات شيّقة في نهاية الأسبوع.

حجز سائقا درِفت سعوديان، كلاهما من الرياض، موقعاً لكل منهما في النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"، وهما سيخوضان المنافسات سعياً للتتويج بلقب "ملك الدرِفت" تحت أنظار المشجّعين السعوديين مساء الخميس المقبل، بعد تصفيات شيّقة في نهاية الأسبوع.

وتقام بطولة ريد بُل كار بارك درِفت في حلبة كورنيش جدة هذا الخميس في 8 ديسمبر، بدءاً من الساعة 8:30 مساءً، وقد طرحت تذاكر حضور النهائي للبيع.

وتقام بطولة ريد بُل كار بارك درِفت في حلبة كورنيش جدة هذا الخميس في 8 ديسمبر، بدءاً من الساعة 8:30 مساءً، وقد طرحت تذاكر حضور النهائي للبيع.

وتقام بطولة ريد بُل كار بارك درِفت في حلبة كورنيش جدة هذا الخميس في 8 ديسمبر، بدءاً من الساعة 8:30 مساءً، وقد طرحت تذاكر حضور النهائي للبيع.