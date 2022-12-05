سائقان سعوديان يمثّلان المملكة في نهائي ريد بُل كار بارك درِفت في جدة

- السعوديان تركي الزير وبدر الشهري واللبناني نيكولاس سولومون يخوضان المنافسات مع نخبة سائقي الدرِفت مساء الخميس
- نهائي ريد بُل كار بارك درِفت ينطلق الساعة 8:30 مساء في 8 ديسمبر 2022
- التذاكر باتت مطروحة للبيع الآن على موقع www.saudimotorsport.com
حجز سائقا درِفت سعوديان، كلاهما من الرياض، موقعاً لكل منهما في النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"، وهما سيخوضان المنافسات سعياً للتتويج بلقب "ملك الدرِفت" تحت أنظار المشجّعين السعوديين مساء الخميس المقبل، بعد تصفيات شيّقة في نهاية الأسبوع.
وتقام بطولة ريد بُل كار بارك درِفت في حلبة كورنيش جدة هذا الخميس في 8 ديسمبر، بدءاً من الساعة 8:30 مساءً، وقد طرحت تذاكر حضور النهائي للبيع.
ومنذ انطلاق السلسلة في الموسم الحالي من إيرلندا، حطّت بطولة ريد بُل كار بارك درِفت هذا الموسم في مجموع 18 بلداً من حول العالم، ما مهّد للمشاركة الأوسع في تاريخ الحدث الممتدّ على 14 عاماً. وستخوض نخبة السائقين هذه مواجهات رياضية محتدمة في جدة هذا الأسبوع، أمام جمهور عاشق لهذه الرياضة وأجوائها الحماسيّة. وستجمع المنافسات أبطالاً من كل من جمايكا وموريشيوس وسريلانكا وباكستان وكينيا وجنوب أفريقيا وبولندا وإستونيا وجورجيا وأذربيجان وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ولبنان، إضافة إلى السعودية.
وبالنسبة إلى ابن العاصمة الرياض، تركي الزير، فإن التأهل إلى حدث كبير كهذا شكّل لحظة مهمة في مسيرته. .
أنا فخور جداً وسعيد لبلوغي النهائي العالمي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت. ستكون المنافسات محتدمة بالتأكيد، إذ سنواجه سائقي درِفت مذهلين، وبإذن الله سيكون التحدي هذا رائعاً
وتابع الزير: "أنا متفائل بأن الشباب السعودي سيأتي لمساندتنا هنا في جدة ودعمنا لتحقيق نتيجة مميزة!"
ويقام النهائي العالمي المرموق في جدة بالشراكة مع شركة رياضة المحركات السعودية، حلبة كورنيش جدة، ريد بُل موبايل، نيسان، تطبيق كواي، دنلوب، القناة السعودية الرياضية، Blink Experience، وموقع عرب جي تي.
أما السائق السعودي الآخر في النهائي العالمي فهو بدر الشهري، بعدما أنهى التصفيات المحلية في المركز الثاني.
وأكد سائق الدرِفت ابن الرياض أيضاً، أنه ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى الحلبة من جديد.
هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي، وأنا أتطلع لخوض تحدٍ ضخم. بدأت المشاركة في فعاليات ريد بُل للدرِفت منذ العام 2010، لكن خوض المنافسات اليوم في النهائي العالمي أمر مهم بالنسبة لي، خصوصاً أنني أمثّل بلدي.
وتابع: "نعلم جميعاً بالطبع كم أن السعوديين شغوفون بالسيارات والسرعة، وآمل أن أجعلهم فخورين في النهائي العالمي الخميس."
ويشكل هذا الأسبوع الفرصة الأخيرة لعشاق رياضة المحركات للحصول على تذاكرهم لحضور الحدث، والتي يمكن شراؤها الآن عبر موقع: www.saudimotorsport.com