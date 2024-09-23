احتضنت ساحة رالي الأردن في البحر الميت بدءاً من التاسعة مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر النسخة 14 من ريد بُل كار بارك درِفت، وكان كل شيء، من الدرِفت إلى الجمهور والمسار والأجواء، في غاية الروعة!
شاهدوا الجولة الأخيرة لـسهيل أصبح الذي حقّق المركز الأول متفوقًا على نخبة متسابقي الدرِفت الأردنيين في التصفيات الوطنية.
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سهيل أصبح: ملك الدرِفت الأردني لعام 2024
وأقيم الحدث في حضور أسطورة الدرِفت وبطل الراليات اللبناني عبدو فغالي، وبالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، شركة زين، تلفزيون رؤيا، نيسان مجموعة بسطامي وصاحب الأردن، البنك الأهلي، طلبات مارت، راديو هلا، وراديو بلِس 104.3.
ومع دخول أول سيارة إلى حلبة السباق في الساعة التاسعة مساءً، انطلقت فعاليات البطولة بمشاركة أفضل 24 متسابق درِفت في الأردن.
وتولى التحكيم في الجولة الأولى كل من ممثل الأردنية لرياضة السيارات أيمن نجار، والبطل السابق للراليات جان بيار نصرالله، والخبير في رياضة الدرِفت يوسف باسيل. وانتهت المنافسات بانتقال أفضل ثمانية متسابقين إلى الجولة التالية.
أفضل ثمانية
في الجولة الثانية، قدّم أفضل ثمانية درِفترز كل ما لديهم من مهارات في صراعهم على لقب "ملك الدرِفت"، مع مزيد من المنافسة المحتدمة والسرعة والدوران، ليبقى على الساحة في نهاية المطاف أربعة سائقين انتقلوا إلى الجولة النهائية.
وعند هذا الحد بلغت الحماسة والتشويق أعلى مستوى لهما، مع انقضاض كل من سهيل أصبح ومؤيد يوسف ورأفت هارون على الحلبة لخوض المعركة الرياضية الأخيرة.
وبعد عروض أكثر من رائعة، كانت النتائج على الشكل التالي:
المركز الأول: سهيل أصبح – 269 نقاط
المركز الثاني: مؤيد يوسف – 267 نقاط
المركز الثالث: رأفت هارون – 256 نقاط
ولأول مرّة من في تاريخ البطولة سيتوجه الثلاث فائرين إلى النهائي العالمي في نزوى، عُمان. ونتمنى للفائزين الثلاثة حظًا سعيدًا في النهائيات العالمية. إبقوا على اطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالحدث من خلال متابعة صفحتنا على إنستغرام: @redbulljor