احتضنت ساحة رالي الأردن في البحر الميت بدءاً من التاسعة مساء الجمعة ٢٠ سبتمبر النسخة 14 من ريد بُل كار بارك درِفت، وكان كل شيء، من الدرِفت إلى الجمهور والمسار والأجواء، في غاية الروعة!

شاهدوا الجولة الأخيرة لـسهيل أصبح الذي حقّق المركز الأول متفوقًا على نخبة متسابقي الدرِفت الأردنيين في التصفيات الوطنية.

‎2‎ دقيقة سهيل أصبح: ملك الدرِفت الأردني لعام 2024

سهيل أصبح: ملك الدرِفت الأردني لعام 2024 © Estabraq Kamal

ومع دخول أول سيارة إلى حلبة السباق في الساعة التاسعة مساءً، انطلقت فعاليات البطولة بمشاركة أفضل 24 متسابق درِفت في الأردن.

وتولى التحكيم في الجولة الأولى كل من ممثل الأردنية لرياضة السيارات أيمن نجار، والبطل السابق للراليات جان بيار نصرالله، والخبير في رياضة الدرِفت يوسف باسيل. وانتهت المنافسات بانتقال أفضل ثمانية متسابقين إلى الجولة التالية.

أفضل ثمانية

في الجولة الثانية، قدّم أفضل ثمانية درِفترز كل ما لديهم من مهارات في صراعهم على لقب "ملك الدرِفت"، مع مزيد من المنافسة المحتدمة والسرعة والدوران، ليبقى على الساحة في نهاية المطاف أربعة سائقين انتقلوا إلى الجولة النهائية.

وعند هذا الحد بلغت الحماسة والتشويق أعلى مستوى لهما، مع انقضاض كل من سهيل أصبح ومؤيد يوسف ورأفت هارون على الحلبة لخوض المعركة الرياضية الأخيرة.

سهيل أصبح: ملك الدرِفت الأردني لعام 2024 © Estabraq Kamal

وبعد عروض أكثر من رائعة، كانت النتائج على الشكل التالي:

المركز الأول: سهيل أصبح – 269 نقاط

المركز الثاني: مؤيد يوسف – 267 نقاط

المركز الثالث: رأفت هارون – 256 نقاط

ولأول مرّة من في تاريخ البطولة سيتوجه الثلاث فائرين إلى النهائي العالمي في نزوى، عُمان. ونتمنى للفائزين الثلاثة حظًا سعيدًا في النهائيات العالمية. إبقوا على اطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالحدث من خلال متابعة صفحتنا على إنستغرام: @redbulljor