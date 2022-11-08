موتوكروس... التحدي الأصليّ

فلنبدأ بالفارق الأساسي الأكثر وضوحاً: سباقات الموتوكروس تخاض في الهواء الطلق. قد يبدو ذلك اختلافاً بسيطاً ليؤخذ في الاعتبار، لكن دعنا لا ننسى غضب الطبيعة، ولنتخيّل بعد ذلك ما قد تعنيه قيادة الدراجة النارية على مسار في الهواء الطلق. ورغم أن السباقات قد لا تكون دائماً على الوحول وتحت الأمطار، إلا أن حصولها وسط تلك الظروف سيكشف من هم الدراجون المحترفون، ومن هم المبتدئون. كما أن الأحوال الجويّة تؤثّر على كل من الجوانب الأخرى للسباق: من اختيار الخط الذي سيسلكه الدراج على المسار، إلى استراتيجية السباق، من دون أن ننسى قدرة التحمل الجسدية. وبالخلاصة، فإن سباقات الموتوكروس تدفع كلاً من الدرّاجين ودرّاجاتهم إلى أقصى الحدود.

دور العناصر التقنية

رغم أن كلاً من مسارَي الموتوكروس والسوبركروس قد يكونان من صنع البشر، إلا أن المسار الخارجي يتأثر دائماً بالعناصر الطبيعية أكثر من ذاك المقام في الأماكن المغلقة. ومن بين تلك العناصر الرطوبة والرياح وحتى أشعة الشمس. هذا يعني أن سباق الموتوكروس يتطلب مجموعة مهارات أكثر تنوعاً. وفيما على الدراجين في الفئتين كلتيهما أن يعرفا كيفية الانحدار والقفز والانعطاف بشراسة، غير أن دراجي الموتوكروس ينجزون تلك الحركات وسط ظروف أكثر تنوعاً في غالب الأحيان.

وإضافة إلى ذلك، فإن مسارات الموتوكروس قد تتضمّن أجزاءً مستقيمة أطول تتيح للمتسابقين بلوغ سرعات هائلة. ومع طول تلك المسافات تأتي سرعات أكبر وبالتالي أوقات أطول في الجو. في المقابل، يعتبر سباق الموتوكروس تقنياً للغاية، ويرى البعض أن أسلوبه قد يكون أكثر تشويقاً، مع مسافات أقرب، وحوادث أكثر، وتفاعل أكبر.

سلسلة سباقات الاتحاد الأميركي للموتوكروس © Garth Milan/Red Bull Content Pool

مسار أطول وأقسى

لدى الحديث عن سباقات الموتوكروس التنافسية، تكون مساراتها صعبة وقاسية. ويظن كثر ممن لا يعرفون الموتوكروس جيداً أنها رياضة "سهلة" إذ كل ما عليك فعله هو الالتواء والانطلاق بدراجتك، غير أن هذه ليست سوى نظرة مبسّطة للأمور. كل من قاد وصارع دراجة من هذا النوع على المسار سيهزأ من هذا القول. فببساطة، تحتاج الموتوكروس إلى رياضيين يتمتعون بلياقة بدنية هائلة. تخيّل لفّات تتطلب بين دقيقتَين وثلاث على مسارات بطول 2,5 كلم أو أكثر. قم الآن بإضافة ما بين 15 و20 قفزة، وأقسام متعرّجة وانعطافات إلخ... يمكنك هكذا أن تدرك ما تتطلبه هذه الرياضة من لياقة بدنية لإنهاء لفة تلو الأخرى وتخطي بقية متسابقي الموتوكروس. لا شك في أن رياضيي السوبركروس يتمتعون بلياقة بدنية عالية بدورهم. في السوبركروس، السباقات أقصر، لكن حدّة المنافسة مرتفعة. ومع لفات تقنية أكثر، يزداد معدّل ضربات القلب. وببساطة، لا شك في أن كلاً من الموتوكروس والسوبركروس يتطلب طاقات جسدية متفوّقة، وكلاهما يعتبر رياضة متكاملة بامتياز، حتى مع محرك صاخب تحت كل درّاج.

السوبركروس الفائقة الروعة

هل أنت جاهز للأضواء؟ سباقات السوبركروس تُجرى داخل الملاعب والقاعات المغلقة، وعلى مسارات قصيرة وضيّقة. وفيما يقام الموتوكروس غالباً في الصيف، يكون السوبركروس عادةً في وقت الربيع، وهو يعتبر رياضة من الفئة الأولى. والعائدات الماديّة كبيرة للدراجين ما يعني أن هذه الرياضة تحظى باهتمام ملحوظ لديهم. وبالخلاصة، تتميّز سباقات السوبركروس بالمنعطفات الضيّقة والمنافسات المتقاربة من حيث المسافة لاحتلال المراكز المتقدمة.

سلسلة سباقات الاتحاد الأميركي للموتوكروس © Garth Milan/Red Bull Content Pool

وبالإضافة إلى قصر المسارات وضيقها، فإن حلبات السوبركروس أصغر من تلك المخصصة للموتوكروس، كما أن المسافات المستقيمة أقصر. ومن خصائصها القفزات العالية ومناطق مخصصة للقفزات الصغيرة المتتالية، إضافة إلى قفزة تسبقها مطبات خاصة بالسوبركروس تسمّى "دراجونز باك" أو ظهر التنين. غير أن إتقان دخول المنعطفات هو العنصر الذي يميّز أبطال هذه الفئة. معرفة متى وكيفية الإسراع بشكل مناسب بعد الخروج من المنعطف هي ميزة الأبطال، ومع ضيق وحدّة المنعطفات على مسارات السوبركروس، هذه هي المهارة الأساسية. ورغم ذلك، تبقى القفزات مهمة في السوبركروس، حيث يمكن للدرّاجين أن يصلوا إلى ارتفاع 35 قدماً في الهوء، وأن يعبروا ما يصل إلى 70 قدماً في الجو. وتكون القفزات أسرع وضمن مجالات أضيق. وإن كان الموتوكروس يتيح للدراجين بلوغ سرعات عالية وعبور مسافات أطول، فإن السوبركروس يركز على اختبار ردات فعل المتسابقين وقدراتهم على سرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وتخوض كل فئة سباقاً من 15 دقيقة، أو تضاف لفة لفئة دراجات 250 سي سي. وتخوض فئة 450 سي سي سباقاً من 20 دقيقة تضاف إليه لفة واحدة. وتكون السباقات مكثفة وتتضمن خوض الكثير من الجولات في محاولة للدراجين لبلوغ الحدث الرئيسي الذي يشمل أفضل 22 دراجاً فقط.

فوارق بين الدرّاجتَين؟

سلسلة سباقات الاتحاد الأميركي للموتوكروس © Garth Milan/Red Bull Content Pool

من المفترض أن تكون الدراجتان مختلفتَين، أليس كذلك؟ ليس تماماً! في كل من الرياضتين تجد فئتَي 250 سي سي و450 سي سي. ويعتبر محرك 450 سي سي الكبير والقوي ذروة هذه الرياضة. وفيما كان المحرك الثنائي الأشوط هو الوحيد المعتمد، بات عالم السباقات على هذا الصعيد يعتمد حصراً المحرك الرباعي الأشواط. عند هذا الحد تنتهي أوجه الشبه. فبالنسبة إلى متسابقي الموتوكروس الذين يحتاجون إلى سرعات عالية أكثر على مسار يرى كثر أنه أكثر قساوة، يجب ضبط نظام التعليق بشكل يناسب تماماً لحظات الهبوط على المسار كما الأجزاء التي تكثير فيها المطبات المتتالية. يجب أن يكون إعداد نظام التعليق الخاص بالدراجة أكثر ليونة ليلائم للسرعات العالية وقساوة المسار. أما دراجات السوبركروس، فنظام التعليق فيها متماسك أكثر ليتيح سهولة الانعطاف بقوة. وربما يكون أقسى بالنسبة لأجسام الدراجين، غير أنه يتيح لهم الانطلاق بسرعة عند المنعطفات، والاستجابة من الدرّاجة بشكل أكبر.

سلسلة سباقات الاتحاد الأميركي للموتوكروس © Garth Milan/Red Bull Content Pool

أي سباق سيكون الأمتع؟

لنكنْ صريحين؛ لا شك في أن مشاهدة المتسابقين يتنافسون على المسار أمر في غاية المتعة في كل الأحوال، غير أن ثمة جمهوراً يفضل فئة على أخرى. فمسارات السوبركروس تتيح الجلوس على مقاعد جيدة والاستمتاع بالطعام والشراب، كما تجنب الأحوال الجوية السيئة. هذه السباقات أشبه براليات الشاحنات العملاقة، إنما مع احتمال حصول حوادث أكثر وارتطامات وتنافس أشد حدة بين الدراجين، إضافة إلى تضمنها الكثير من اللحظات المشوّقة والممتعة. ومن الإيجابيات كذلك بالنسبة للمتفرجين، عدم الاضطرار إلى ترك مقاعدهم لمشاهدة الحدث بكامله، طوال اليوم حتى. أما في الموتوكروس، فلا يمكن للمتفرجين سوى رؤية جزء من المسار، لكنهم يستمتعون أكثر بالأجواء الصاخبة والمغبرة في الهواء الطلق، وهي من الخصائص الأساسية للدرّاجات النارية.

وإلى جانب السباقات المحليّة، ثمة سلسلتان شعبيتان جداً في الولايات المتحدة. في يناير، تنطلق سلسلة سباقات السوبركروس متضمنة 17 محطة مشوّقة ينال في كل منها المشاركون مجموعة من النقاط بحسب نتائجهم، ليتقرر في نهاية المطاف بطل السلسلة. ويكون السباق الأخير دائماً في لاس فيغاس، حيث بات مناسبة احتفالية في عالم رياضة المحركات. ويتاح للدراجين ما يقرب من شهر للاستراحة وإعداد دراجاتهم لصيغة جديدة من المنافسات في سلسلة "لوكاس أويل برو موتوكروس"، والتي تنطلق بعد وقت قصير من انتهاء بطولة السوبركروس. وتبدأ السلسلة المؤلفة من 12 سباقاً في مايو، ويمتد كل سباق أو "موتو" كما يعرف على 30 دقيقة تضاف إليها لفّتان. ولدى التلويح براية الوصول بعد ثلاثين دقيقة، يكون الفائز أول من يعبر خط النهاية في مركز الصدارة.