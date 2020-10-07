شهزاد سورابالي ملك الدرِفت للمرة الرابعة توالياً

فخلال حدث مذهل ارتفع فيه مستوى الحماسة ليبلغ أوجه في الجولة النهائية، نجح شهزاد سورابالي في الاحتفاظ بلقب ملك الدرِفت للسنة الرابعة على التوالي، إثر منافسة محتدمة مع ريتيش نيواج الذي كان يتصدر جولتَي التصفية.

وقد صُمّمت الحلبة، التي أقيمت عند مدخل ستاد أنجلاي كوبن في بيل فيو، بشكل يرفع مستوى التحدي ويدفع السائقين إلى إبراز مهاراتهم. وهذا ما فعله شهزاد سورابالي من خلال جولة نهائية رائعة في سيارته "بي أم دبليو إي 30"، ليحصد 377 نقطة، ويتقدم على ريتيش نيواج الذي جمع 349 نقطة في سيارة "بي أم دبليو إي 36"، في حين اكتفى ياسر خودابوكوس (بي أم دبليو 325) برصيد 172 نقطة في المركز الثالث. وحلّ ريان بوتشاناه رابعاً مع 162 نقطة.

ورغم أن الحدث لم يكن مفتوحاً أمام الجمهور، إلا أنه نُقل مباشرة عبر صفحة "ريد بُل موتورسبورتس" (Red Bull Motorsports) على فيسبوك وعلى قناة "أم بي سي"، بفضل الإعداد التقني وخبرات "هيستيريا برودكشنز". ومن أصل 16 سائقاً شاركوا في البطولة الوطنية، تأهل ثمانية إلى نصف النهائي، قبل أن ينتقل أربعة منهم فقط إلى منافسات المربع الذهبي لتتويج بطل موريشيوس الذي سيتأهل إلى المنافسات الدولية المرتقبة في 2021. وسيواجه سورابالي في النهائيات الدولية ملوك الدرِفت في التصفيات الوطنية الأخرى للبلدان المشاركة في سلسلة ريد بُل كار بارك درِفت.

وقال شهزاد بعد النصر الذي حققه في نسخة 2020 من ريد بُل كار بارك درِفت في موريشيوس: "أشعر بالتأثر والسعادة". وأضاف: "كان المستوى عالياً جداً وكنت تحت ضغط كبير من بقية المنافسين". وتابع: "كان ريتيش نيواج مذهلاً، وهو تصدر جولتَي التصفية في البداية عندما فشلت في تقديم أفضل ما لديّ. ولحسن الحظ تمكنت بفضل نصيحة والدي ودعم فريقي من استعادة الزخم وتقديم أداء أفضل بكثير في الجولة النهائية. لقب رابع على التوالي هو أمر لا يصدّق، خصوصاً في مواجهة منافسين من مستوى رفيع! لذا يجب عليّ أن أهنئهم على هذا الأداء أيضاً!" وختم قائلاً: "الآن وقد أحرزت اللقب، سأجهّز نفسي للبطولة الدولية العام المقبل."

Shehzad holding the trophy © Joel Capillaire

وأقيمت ريد بُل كار بارك درِفت في موريشيوس هذا العام من دون جمهور، مع اتباع ريد بُل الإجراءات الدولية على هذا الصعيد، في إطار الخطوات الاحترازية في ظل الوضع الصحي الراهن عالمياً لتجنّب تجمعات كبرى في الفعاليات التي تنظمها.