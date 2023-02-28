تأهل عبدالرحمن لتمثيل الكويت في النهائيات العالمية لبطولة "ريد بُل سولو كيو" التي ستقام في المملكة المتحدة في مايو المقبل، بعدما نجح في الفوز في التصفيات المحلية. وكان عدد كبير من عشاق لعبة دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز" تهافتوا للمشاركة في الموسم الجديد من بطولة المواجهات الثنائية 1 ضد 1، وخوض معارك ملحميّة بهدف التتويج باللقب والتأهل إلى النهائيات العالمية.

وبعد التصفيات التي انطلقت في 21 فبراير في "جاما جيم" (Gamma Game)، أحد أكبر مراكز ألعاب الفيديو في البلاد، وامتدّت على يومين، كان الموعد مع النهائيات الوطنية بين 23 و25 فبراير في إطار معرض "كومفست".

وتأهل 32 لاعباً فقط من التصفيات لخوض المعارك الحاسمة بهدف انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، والحصول على شرف تمثيل الكويت على أمل تحقيق نتائج مشرّفة. وبعد مواجهات شيّقة عكست مستويات متقدّمة لدى اللاعبين الكويتيين، وصلت المنافسات إلى ذروتها في نصف النهائي الذي بلغه كل من محمد و عبدالرحمن، و نجح عبدالرحمن نجح في نهاية المطاف في خطف اللقب بفضل النجاح في القضاء على الخصم (فيرست بلود)، أداء متميّز حظي بإعجاب محبي الألعاب الإلكترونية الذي تابعوا بحماسة مجريات الحدث.

عبدالرحمن يفوز في "ريد بُل سولو كيو" الكويت © ريد بُل

وتعطي بطولة "ريد بُل سولو كيو" التي أقيمت في الكويت للمرة الرابعة هواة لعبة "لول" فرصة التنافس في ما بينهم والفوز في مسابقة شيّقة. ويخوض اللاعبون المواجهات منفردين، معتمدين فقط على فطنتهم ومهاراتهم لشق طريقهم إلى المراحل التالية.

وتخالف "ريد بُل سولو كيو" المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه أسلوب اللعب في دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز"، وهو الفرق التقليدية. وخلال المنافسات، يكون على اللاعبين أن يشقوا طريقهم منفردين لعبور كل مرحلة، وهذا هو الطابع الفردي أو "سولو" الذي يمّيز البطولة. وكذلك فإن شروط الفوز واضحة وبسيطة، وهي: النجاح في القضاء على الخصم (فيرست بلود)، أو بلوغ نتيجة 100 من الأتباع (مينيونز)، أو تدمير برج الخصم.

وقد أعرب البطل الكويتي عن فرحته وفخره باللقب الذي أحرزه، معرباً عن تطلعه لخوض النهائيات العالمية التي ستقام في "ريد بُل جايمنج سفير" في المملكة المتحدة في 19 مايو المقبل، ومواجهة أبطال وطنيين من 18 بلداً حول العالم في منافسات النخبة التي ستجمع أفضل 24 لاعباً.

عبدالرحمن يفوز في "ريد بُل سولو كيو" الكويت © ريد بُل

وقد أقيمت "ريد بُل سولو كيو" في الكويت بالشراكة مع اكوا ايفا.