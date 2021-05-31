عبدو فغالي يتحدث عن ألعاب الفيديو والسباقات وما يجمع هذين العالمَين

تحتوي لعبة ديرت 2.0 على مراحل من بطولة العالم للراليات مع سيارات تاريخية، وأحدث طرازات السيارات، ويمكنني في الوقت عينه أن ألعب رالي كروس. أقود عادة سيارة فولكسفاغن بولو آر 5 (VW Polo R5) الجديدة في الراليات. لا شك أن سيارة لانسيا القديمة، وسيارات المجموعة أ من تويوتا، وسيارات دبليو آر سي القديمة، وسيارات المجموعة ب التاريخية، جميعها مركبات رائعة، لكني استمتع بقيادة الفولكسفاغن التي أظن أنها الأقرب إلى أرض الواقع. أما بالنسبة إلى رالي كروس، فأستعمل عادة سيارة أودي أس1 (Audi S1). صوت سيارات المجموعة ب مع محركات التوربو والمحركات الخماسية الأسطوانات الخارقة هي من الأمور التي كنت أحلم بها منذ صغري، لكن قيادتها في اللعبة لا تمنحك ذاك الشعور المذهل.