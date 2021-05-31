عبدو فغالي يتحدث عن ألعاب الفيديو والسباقات وما يجمع هذين العالمَين

كانت ألعاب الفيديو ذاتَ يومٍ تعتبر هواية خاصة بالمهووسين بعالم الشاشات. كذلك لم يكن أمام المتسابقين في ما مضى سوى خيار المخاطرة بحياتهم كي يشعروا بالحماسة والتشويق خلف المقود. غير أن التطور الذي شهده عالم الألعاب، من التقنيات البسيطة قديماً، وصولاً إلى أجهزة المحاكاة التي تنقلنا بشكل كامل إلى أرض الواقع اليوم، جعل كِلا العالمَين يلتقيان في تجربة فائقة الروعة.
وبعدما أصبح اللاعبون رياضيين والرياضيون لاعبين، يستمتع عبدو فغالي اليوم بأفضل ما لدى هذين العالمَين. فهو يعمل خلف جهاز المحاكاة على الحفاظ على رشاقته وتركيزه، ويعيش كذلك أجواء ممتعة وتنافسية إلى أقصى حد عندما يخوض ألعابه المفضلة.
سألنا دادو عن ألعاب السباقات، والنجوم المفضلين لديه. وهكذا كانت خياراته:
كونتنت ماناجر – أسيتو كورسا (Content Manager for Assetto Corsa)
أمضي معظم وقتي وأنا ألعب هذه اللعبة على الانترنت مع الأصدقاء. أحب كثيراً الدرِفت في هذه اللعبة. وبات لي أخيراً سيارتي الخاصة الموسومة 350 زد بالمواصفات نفسها مثل سيارتي الحقيقية. لا يمكنك بالطبع أن تشعر بقوة التسارع وبالسرعة لدى انتقالك من جانب إلى آخر، لكن اللعبة تعلّمك الكثير عن الدرِفت، مثل التحكّم بالمقود، التوجيه المعاكس للسيارة، الفرملة، تبديل ناقل السرعة، إلخ. أقود كذلك سيارة شوماخر فيراري أف2004 على حلبة سبا فرانكورشان. السرعة والصوت يخطفان الأنفاس.
ديرت 2.0 (Dirt 2.0)
تحتوي لعبة ديرت 2.0 على مراحل من بطولة العالم للراليات مع سيارات تاريخية، وأحدث طرازات السيارات، ويمكنني في الوقت عينه أن ألعب رالي كروس. أقود عادة سيارة فولكسفاغن بولو آر 5 (VW Polo R5) الجديدة في الراليات. لا شك أن سيارة لانسيا القديمة، وسيارات المجموعة أ من تويوتا، وسيارات دبليو آر سي القديمة، وسيارات المجموعة ب التاريخية، جميعها مركبات رائعة، لكني استمتع بقيادة الفولكسفاغن التي أظن أنها الأقرب إلى أرض الواقع. أما بالنسبة إلى رالي كروس، فأستعمل عادة سيارة أودي أس1 (Audi S1). صوت سيارات المجموعة ب مع محركات التوربو والمحركات الخماسية الأسطوانات الخارقة هي من الأمور التي كنت أحلم بها منذ صغري، لكن قيادتها في اللعبة لا تمنحك ذاك الشعور المذهل.
لا شك أن كارلوس ساينز هو سائق الرالي المفضل بالنسبة لي. هو يفوز منذ الثمانينات على امتداد أجيال مختلفة، مع فوز حديث العهد في داكار. الرجل يفوز ببساطة أينما كان. سيباستيان أوجييه هو كذلك من أفضل السائقين بالنسبة لي، بفوزه في بطولة العالم للراليات سبع مرات مع ثلاثة صانعين مختلفين، وهو في طريقه الآن لتحقيق نصر جديد. كذلك لن ننسى كولين ماكراي وعبارته الشهيرة “if in doubt, flat-out” (عندما يساورك الشك، انطلق بأقصى سرعة)، وهو غيّر قواعد اللعب وآفاقه. وفي نهاية المطاف، ثمة لعبة تحمل اسمه.
فورمولا 1 2020 (F1 2020)
ألعب فورمولا 1 كلما شعرت بالحاجة لقيادة نظيفة مع توجيه سلس ودقيق وسرعات قصوى هائلة، وهو عكس الانعطاف الجانبي في الراليات. يمكنك أن تشعر بأثر خصائص الانسياب الهوائي في مختلف الحلبات ووسط الأحوال الجوية المتنوّعة. هذا ما أحاول أن أعلّمه لابني كريستوفر البالغ عشر سنوات، والذي يحلم بأن يصبح سائق فورمولا 1.
لا شك في أن مايكل شوماخر هو سائق الفورمولا 1 المفضل لديّ. وسيباستيان فيتل هو كذلك من المفضّلين لدي، وهو فائز بأربعة ألقاب متتالية مع ريد بُل رايسينغ في أيام المحرك الثماني الأسطوانات V8. وفي الوقت الحالي، ماكس فيرشتابن هو الأبرز مع تجاوزاته التي لا ترحم وأسلوبه في القيادة الذي يزداد نضجاً واندفاعاً
عندما يتعلق الأمر بألعاب الفيديو، ينحصر اهتمام دادو بألعاب السباقات، ولا يخوض أي نوع آخر. وهو يقول: "لطالما كرّست اهتمامي للسيارات ورياضات المحركات؛ لا ألعب أبداً سوى ألعاب السباقات. عندما كان الجميع يلعبون كاونتر سترايك، كنت جالساً في جهاز المحاكاة أقود سياراتي المفضلة.
وإلى جانب ألعاب الفيديو، يستمتع دادو بخوض الكثير من الرياضات:
أهوى كرة السلة، كرة المضرب، وركوب دراجتي الهوائية في الهواء الطلق للحفاظ على لياقتي البدنية، نظراً إلى أنني لا أحب الارتياد إلى النادي الرياضي. كنت أحلم بالتمكن من تسجيل سلة ساحقة (دنك) منذ كنت طفلاً. يمكنني أن أقفز لألمس حلقة السلة الآن، لكني أتمنى لو كنت أطول. أشاهد الكثير من مباريات الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي آي)، وأحببت سلسلة "ذا لاست دانس". ثقة مايكل جوردان بنفسه وبزملائه للذهاب حتى النهاية وتحقيق الفوز ألهمتني فعلاً. الإيمان بنفسك وبقدراتك هو أهم ما في الحياة لتتمكن من تحقيق أهدافك.