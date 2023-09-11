عربات تحلّق أمام جمهور رائع في ريد بُل سوب بوكس الأردن © Ghassan Sela – Nael Amjad

أكثر من 10,000 متفرج كانوا على الموعد لمتابعة النسخة الثالثة في الأردن من سباق "ريد بُل سوب بوكس"، والتفرّج على الفرق الموهوبة وعرباتها المذهلة وهي تنطلق مسرعة على مسار بطول 380 متراً مليء بالعقبات والمطبّات! وكان هذا الجمهور بحماسته وطاقته الهائلة التي زادت السباق تشويقاً، خير دليل إلى النجاح الكبير للحدث الفريد الذي كان هذه المرة الأضخم والأفضل على الإطلاق في عمّان.

عربات تحلّق أمام جمهور رائع في ريد بُل سوب بوكس الأردن © Ghassan Sela – Nael Amjad

وكانت الفرق التسعة وثلاثون نجوا في حجز موقعهم في اللائحة النهائية للمشاركين في الحدث بفضل تصاميم استثنائية للعربات، قبل تقديم عروض رائعة لأعضائها في يوم السباق! وكان الفوز في نهاية المطاف من نصيب الفريق الشالاتي بعربته التي صُمِّمت على شكل سيارة أطفال. وسيحظى أعضاء الفريق الفائز جميعاً بفرصة السفر لاختبار أجواء السرعة من الطراز المرموق في أحد سباقات الفورمولا 1 بالإضافة إلى 500 دينار مقدمة من زين كاش.

عربات تحلّق أمام جمهور رائع في ريد بُل سوب بوكس الأردن © Ghassan Sela – Nael Amjad

وجاء فريق مخازن عابدين الكبرى في المركز الثاني مع تصميمه بانيو، ما أهّله الفوز بتجربة درِفت مميزة لكامل أعضائه. أما المركز الثالث فذهب إلى فريق كار ستارز بتصميمه سيارة سباق، ليفوز أعضاؤه جميعاً بساعاتٍ مميّزة من "كاسيو" - "جي شوك"!

وتم تقييم أداء الفرق التي شاركت بناء على معايير السرعة والابتكار والتميّز في العروض التي سبقت الانطلاق. وتولى مهمة التحكيم في النسخة الثالثة من سباق "ريد بُل سوب بوكس" صانعة المحتوى نتاليا (أجنبية) ومؤثر مواقع التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى الكوميدي الرائع عمر زوربا، إضافة إلى الممثلة الشهيرة يارا مصطفى وبطل الراليات والدرِفت ورياضي ريد بُل أحمد دحّام.

عربات تحلّق أمام جمهور رائع في ريد بُل سوب بوكس الأردن © Ghassan Sela – Nael Amjad

وتولت دانا طراونة من راديو بلس 104.3 تقديم الحدث مع موهبتَي قناة رؤيا آية خياط وهيثم بارودي.

و"ريد بُل سوب بوكس" هو حدث وطنيّ لمتسابقين هواة يركّز على المرح ويشجّع على الابتكار والتعاون بين أعضاء الفرق! ولا يتطلّب هذا السباق الفريد محرّكات في العربات التي يتم تصميمها، بل يحتاج ببساطة إلى فريق قوي يدفع "عربة الصابون" عند نقطة الانطلاق كي تسير على مسار منحدر مليء بالعقبات والمطبّات، مدعومة بقوة الجاذبية!

عربات تحلّق أمام جمهور رائع في ريد بُل سوب بوكس الأردن © Ghassan Sela – Nael Amjad