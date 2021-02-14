عروض لا تُفوّت على Red Bull TV

Red Bull TV عندها عروض كثيرة ها الشهر راح تجذب انتباهك وتسمّرك في مكانك. واحنا جهزنا لك ها الدليل لتقرر اللي راح تتابعه من عروضنا المثيرة.

Life of Kai: Surf Around the Globe with Kai Lenny

في هذه السلسلة، راح نتبع رحلة راكب الأمواج الكبيرة، كاي ليني، في فصل الشتاء بينما يسعى لتحقيق المجد. العظماء أمثال ليرد هاميلتون وديف كالاما كانوا المثل الأعلى لراكب الأمواج القادم من جزيرة ماوي منذ نعومة أظافره، فما راح نستغرب لما نعرف أن شغفه تحوّل ليصير حياته ومهنته. بالله عليكم، هذا الولد تربّى على بعد أمتار من واحدة من أروع الأمواج على هذا الكوكب، ونقصد بالتأكيد موجة Jaws المعروفة بجمالها وضخامتها وكثرة التفافاتها وتقلّباتها وصعوبة ركوبها.

Kai Lenny © Fred Pompermayer

في هذا الموسم من السلسلة، راح يركب كاي الموجة الموجودة في مسقط رأسه، وكمان موجة Nazaré البرتغالية الوحشية، واللي تعتبر من أصعب الأمواج على هذا الكوكب لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.

شاهد الموسم الأول من هنا .

Brad Binder: Becoming 33

راح يكشف لك هذا الفيلم عن قصة صعود برند بايندر وكيف تحوّل إلى بطل بعد سباقه الثالث بس. من وهو عمره 10 سنين، ما عرف براد غير سباقات الدرّاجات النارية. الأمر ما كان هيّن وواجه بعض الصعوبات، وأصعبها على الإطلاق كان الخروج من جنوب إفريقيا (وهي دولة لا تشتهر تاريخيًا بخروج عدد كبير من المتسابقين منها)، حيث أُجبر والديه على تقديم تضحيات حتى يستطيعون الحفاظ على مسيرة ابنهما في السباقات. هذا الفيلم يدور حول الأسرة، والتمسك بشغفك، والاتحاد للوصول إلى قمة المنصة التتويج.

Brad Binder © Gold & Goose

وراء كل بطل عظيم فريق داعم من الأسرة والزملاء، وأثناء مشاهدتك لهذا فيلم عن سباقات الدرّاجات النارية الاحترافية راح تتناول وجبة ممتعة من الحب الأسري والرياضة.

شاهد الفيلم من هنا .

K2: The Impossible Descent

ما في أي جبل على هذا الكوكب قادر على كبح جماح هذا الرياضي المتعطش للتزلج على المنحدرات الخطرة بعدما دخل التاريخ من أوسع أبوابه بكونه أول من ينزل من قمة جبل كي 2 على زلّاجات. مجرد التفكير في الاستحالة المطلقة لهذا المسعى والمغامرة هو أمر مذهل (وبالطبع، الشجاعة!). وترى ايش المذهل أكثر، هو إنه قام بذلك بدون أكسجين إضافي وهو شهادة على قوة الإرادة والتفاني وقدرة الإنسان على عدم الاستسلام أبدًا.

Andrzej Bargiel © Marek Ogien

ربما يكون أصعب جبل في العالم، ومما لا شك فيه أنه واحد من أخطر الجبال (متسلق واحد من كل أربعة متسلقين لا يتمكن من العودة)، ولكن أخيرًا وجد هذا المغامر الإجابة على السؤال حول ما إذا كان من الممكن أصلًا التزلج عليه نزولًا.

هذا الفيلم الوثائقي راح يختبر أعصاب حتى أكثر المشاهدين شجاعة.

شاهد الفيلم من هنا .

Dakar Daily: Dakar Rally 2021 and More

ما فات الكثير على انتهاء رالي داكار، واحنا وفرنا لك تغطية شاملة للأحداث الرائعة وغير المتوقعة على مدار 24 ساعة تقدر تتابعها هنا. فاتك أي شي؟ ما تحزن، فقد سجّلنا ونظّمنا وجهّزنا كل شي لك حتى تستمتع به على راحتك. عيش الإثارة في أي وقت.

شاهد سلسلتنا الكاملة لتغطية سباق داكار 2021 وتابعنا لمشاهدة المزيد الحلقات اللي بنضيفها تباعًا. Dakar Daily هو برنامج التغطية اليومي لأحداث داكار، وراح تشاهد أفضل اللحظات اللي صورّناها، وراع تعرف كل المستجدات اللي تحتاجها. لا يفوتك هذا البرنامج، فراح تجد كل ما يسرك في سباق داكار من بدايته وحتى نهايته.

Dakar Rally 2021 © Eric Vargiolu

إذا فاتك داكار هذا العام، شاهده الآن. وما تنسى كمان عروض السنوات السابقة من داكار وعيش الإثارة كأنك بداخلها وقت حدوثها.