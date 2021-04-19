عروض لا تُفوّت على Red Bull TV في شهر رمضان المبارك

ما في أفضل من مكان واحد يجمع لك كل العروض المثيرة اللي تحبها واللي ما تقدر تقوم من أمامها. أولًا، أنت تعرف وين تروح، وهناك راح تلاقي كل شي منظم بشكل جيد وما راح تتعب نفسك في التفكير في التفاصيل الصغيرة. ثانيًا، أنت تعرف أنه راح يكون جيد. وثالثًا، رؤية هؤلاء الرياضيين أشبه بالانتقال الآني إليهم وتجربة اللي يشعرون به وأنت مرتاح في منزلك.

واحنا سهّلنا الأمر عليك، وحضرّنالك عدد من العروض والأفلام الكاملة اللي راح تبسطك وتمتعك خلال هذا الشهر الكريم. تعال، اتفرج وروح للي بعده، أنت المتحكم في كل شي.

تابع القراءة وخذ فكرة عن هذه العروض، ونراكم في الفصل التالي!

Hotel Uzbekistan

العنوان وحده خطفنا، لكن خلينا نعرفك على التفاصيل الدقيقة عن هذا الوثائقي اللي يتحدث عن التزلج على اللوح. تجمع هذه الثلاثية المصغرة بين متزلجين من أمريكا ومتزلجين من روسيا وتتبع رحلتهم في التزلج عبر دولة غريبة عليهم. هدفهم الوحيد هو استكشاف أوزبكستان، وأفضل أماكن التزلج المخفية المنتشرة في مختلف أنحائها.

وبالتأكيد هذا الرباعي في سعادة غامرة من العالم الجديد اللي دخلوا فيه.

فلاديك شولز في صورة شخصية © Fine Lines

فلاديك شولز (روسيا)، روب ووتون (أمريكا)، إيثان لوي (أمريكا) وباشا كوزنتسوف (روسيا). أربعة أصدقاء سريعون ضد سحر العالم القديم لسمرقند الجميلة وما تخفيه وراءها.

تقدر تشاهده من هنا .

Kings of the Air

هذا الوثائقي اللي يتحدث عن التزلج الشراعي راح يأخذك في رحلة في ممر ذكريات الأحداث الكبيرة في حياة هؤلاء الرياضيين الطائرين المثابرين. راح نرجع إلى الماضي القريب مع الفائزون السابقون بسباق Red Bull Kings of The Air لعيش أفضل وأكبر لحظات التزلج الشراعي في السنوات الأخيرة. هذا الوثائقي من بطولة جيسي ريتشمان، اللي لا غنى عنه، وآرون هادلو وكيفن لانجيري ونيك جاكوبسن.

جيسي ريتشمان في مسابقة © Ydwer van der Heide

لو أردت في يوم من الأيام تحدّي الجاذبية، فراح يعطونك هؤلاء الرياضيون الشجعان لمحة عن كيفية فعل ذلك على المستوى الاحترافي.

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Valley Uprising

لو كنت من محبي تسلق الصخور، فما في أفضل من أليكس هونولد لتتبع مغامراته وتراه وهو يتخطى الحدود في هذه الرياضة. في هذا الفيلم الأشبه بالحلم تقريبًا، راح تكون مثل ظله. تم تصوير هذا الفيلم في متنزّه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا، وهو المكان الحقيقي لحدوث كل الإثارة. هذا المتنزّه يعتبر مركز الكون بالنسبة لمتسلقي الصخور الشغوفين، وراح تعرف السبب وراء ذلك بعد مشاهدتك لبضعة دقائق فقط من Valley Uprising.

يصنّف الفيلم كل جيل بذل قصارى جهده لترك بصمته في تسلق الصخور في يوسمايت، ويظهر أوجه الافتتان بالمتنزّه الذي يصاب به كل متسلقي الصخور.

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Red Bull Moto Spy

سباقات AMA Supercross على قائمتنا، وما نظن أن المرء يقدر يشبع من الإثارة الرائعة مع كل موسم جديد. وبما أننا في رحلة بحث دائم عن المزيد من عروض الدرّاجات، أصبح Moto Spy برنامجنا المفضل لما نبغى نشوف اللي بيجرى وراء الكواليس. خذ فكره عما يحدث بين السباقات الكبيرة، وتعرّف على المتسابقين اللي كنت تشجعهم طوال هذا الوقت.

متسابق في أي أم أي سوبركروس © Garth Milan

متوفر من هذا البرنامج خمسة مواسم بالفعل وهو برنامج له شهرة كبيرة ويرغب كل عشاق الدرّاجات في معرفة كل جديد فيه.

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Mystery Pack

في كل حلقة من الحلقات المجنونة لهذا البرنامج، يواجه أفضل منتجي الموسيقي في يومنا هذا تحديًا وعليهم إنجاز مهمة واحدة: أخذ الأصوات العشوائية العشرة الموجودة داخل حزمة الغامضة اللي يأخذونها، وتكوين موسيقى قوية منها. القاعدة الوحيدة هي أنه يجب عليهم استخدام كل عينات الأصوات اللي راح يحصلون عليها في أغنيتهم.

دراما في المسلسل في ولاية كاليفورنبا © Koury Angelo

هذا البرنامج مثالي لأي شخص لديه فضول بالعملية الإبداعية، وإذا كنت من محبي الموسيقى، فأفضل وأفضل. هذا البرنامج ملاذ لعشاق الموسيقى.

تقدر تشاهده من هنا .

Against the Odds

يتحدث هذا الفيلم الآسر للقلوب عن فريقOG المحترف في لعبة DotA واللي اضطر إلى إعادة بناء نفسه من جديد بعد تكبده لبعض الخسائر الفادحة، وكان عليه اكتشاف كيف يحوّل نفسه لوحدة متماسكة. تقدر تشاهد هذا الفيلم على الشاشة الكبيرة، وهو فيلم عاطفي ومليء بشد الأعصاب حتى النهاية.

من البداية وإحنا عارفين أن الرياضات الإلكترونية بها نفس القدر من الحماسة والتشوّق الموجودين في أي رياضة جماعية أخرىـ وهذا الفيلم يثبت ذلك.

تقدر تشاهده من هنا .