"فاشن هب" في جدة: ملتقى الموضة والرياضة والموسيقى والفن!

تتوالى الأحداث المميزة التي تقام في المملكة وتعطي السعوديين وخصوصاً الفئات الشابة فرصة التعرف على كل جديد والمشاركة في نشاطات فريدة ورائعة. غير أن حدث "فاشن هب" من "وايشن" (Fashion Hub by Wayshion) الذي يقام في المحمدية في جدة بين 15 و21 فبراير، سيحظى بلا شك باهتمام جمهور واسع، مع نشاطات وعروض وحفلات تشمل الموضة والموسيقى والفن والرياضة!

وتشمل النشاطات التي ستمتد على سبعة أيام، مسابقات في "ستريت بول" أو كرة الشارع والملاكمة والسكيت بورد، وعروض أزياء تركز على الموضة الشبابية المعاصرة وما يعرف بلباس الشارع أو "ستريت وير"، إضافة إلى المعارض الفنية. وستكون هنالك أجنحة عدة يمكن للزوار أيضاً أن يقصدوها وسط أجواء احتفالية، وأن يتناولوا الطعام ويستمتعوا بأوقاتهم بما يستهويهم من نشاطات.

ومن خلال جمع هذه العناصر كافة، يتطلع الحدث في نسخته الأولى إلى أن يصبح واحداً من أكثر الفعاليات المرتقبة في المنطقة. وفي حين تتنوّع النشاطات في "فاشن هب"، إلا أن الجامع المشترك بينها هو الموضة الشبابية العصرية أو موضة الشارع. فرياضة "ستريت بول" أو كرة سلة الشارع، تعتبر أكثر من مجرّد لعبة، إذ هي تجسّد ثقافة تجتذب العقول المبدعة من عالم الموضة، نظراً إلى ارتباطها مع مجموعة متنوّعة من الماركات وأساليب اللبس.

والأمر نفسه ينطبق على فعالية السكيت بورد، والتي تقام تحت عنوان "سكايت أوف آرت". وسيتم تحويل ألواح التزحلق كما الأحذية الرياضية إلى تحف فنيّة فريدة متنوّعة الألوان والأشكال. أما الملاكمة، فرغم كونها رياضة قتالية، إلا أنها ارتبطت بدورها بالموضة من خلال أزياء الملاكمين التي يمكن أن تعكس ثقتهم بنفسهم وأسلوب حياتهم.

وسيتيح "فاشن هب" للمصممين السعوديين من عالم الموضة والجمال والعطور والمجوهرات، أن يعرضوا أحدث ابتكاراتهم. كذلك سيستضيف الحدث الذي سيحظى بتغطية إعلامية واسعة أكثر من مئة شخصية، من المصممين الصاعدين والمعروفين الذي سيقدمون أحدث ابتكارات الموضة. وسيقام "عرض الأزياء المعاصرة" في منطقة الستريت بول في ملتقى الموضة.

وسيحرص أكثر من 35 منسقاً موسيقياً أو "دي جاي" مشاركين في الحدث على إبقاء الأجواء في غاية الروعة خلال الفعاليات كافة التي يشتمل عليها الحدث الذي سيشكل تجربة رائدة ومبتكرة للمجتمع السعودي وجميع الزائرين. كذلك سيكون هنالك بث إذاعي مباشر وعروض إذاعية يتم تسجيلها على امتداد فعاليات المهرجان، وتغطي القضايا الثقافية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية.

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وتعتبر "وايشن" (Wayshion) أحدث تجربة أزياء وأسلوب حياة في السعودية التي تشهد ثورة على صعيد تنظيم النشاطات والفعاليات المحلية والدولية الكبرى، أكانت ثقافية وفنية وموسيقية ورياضية وغيرها.