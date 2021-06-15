فهد المسلّم يقتحم عالم السباقات الافتراضي

فهد المسلّم ، النجم الساطع في عالم الرياضة، يعرف تمامًا مدى الضغط الهائل اللي يضعه سباق الإندوروكروس الضخم على المتسابق. هو عاش بنفسه هذه التجربة كثيرًا، وعنده كل الدوافع اللي تجعله يرغب في للاستمرار لفترة طويلة، لدرجة أنه قرر يجرّب عالم الرياضات الإلكترونية. فهد راح يشارك في بطولة سباق افتراضية قادمة مرتقبة، ومار اح نبخل عليك بكل الأسرار والتفاصيل المثيرة لهذا الحدث.

السباق اللي راح يشارك فيه فهد هو بطولة الكويت ديجيتال رييس. هذا السباق راح يتم عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها من 18 إلى 20 يونيو 2021.

منظم هذا السباق الافتراضي هو النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات (KIMC) وهي الجهة المنظمة داخل دولة الكويت لبطولات سباقات الاتحاد الدولي للسيارات للسلامة على الطرق التي تشمل سباقات الرالي وسباقات الطرق. وقد نظّم النادي بالفعل جميع السباقات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات للسلامة على الطرق في الكويت ومستمر في ذلك من فترة كبيرة. يحرص هذا النادي على أن تكون كل السباقات على درجة فائقة من التنظيم، ودائمًا يضعون السلامة أولًا في كل فعالياتهم. كل الاحترام لهم!

ستُلعب بطولة الكويت ديجيتال رييس على لعبة غران توريزمو سبورت الحصرية لسوني بلايستيشن 4 والأكثر مبيعًا عليه، وهي النسخة الأحدث في سلسلة ألعاب محاكاة القيادة وفهد يستمتع بلعبها كلما أُتيحت له الفرصة. بالضبط، تخمينك صحيح، هو أحد المعجبين الكبار بهذه السلسلة الموجودة من 22 عام. وهو في انتظار صدور لعبة غران توريزمو 7 على أحر من الجمر.

أكمل القراءة لتعرف تفاصيل أكثر، وخلينا نشوف السيارة اللي اختارها وحلبات السباق اللي راح يتسابق عليها.

سيّارة السباق

فهد راح يخوض هذا السباق بسيّارته المفضلة وهي بورش 911 آر إس آر (991) '17. بصراحة، بورش 911 غنى عن التعريف ومو بحاجة إلى أي مقدمة. ولكن نسخة الـ"آر إس آر" اللي ظهرت في غران توريزمو هي نوع مختلف من بورش 911. تمت إزالة الستار عن هذه النسخة لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2016، وخاضت سباقها الأول في بطولةWeatherTech SportsCar ، وأنهت هذا السباق في المركز الرابع. وتوفّرت هذه السيارة لأول مرة في ألعاب غران توريزمو من خلال إصدار غران توريزمو سبورت. من الأخر، السيارة وحش مطلق ويتوقع فهد أنها راح تحقق أداء جيد على حلبات السباق في البطولة.

حلبات السباق

حلبة إنترلاغوس (حلبة جوزيه كارلوس بيس للسيارات)

هي حلبة لسباق السيارات في مدينة سان باولو البرازيلية، وهي أيضًا المستضيفة لسباق الجائزة الكبرى البرازيلي للفورمولا وان، ويعود تأسيسها إلى عام 1972. تضم هذه الحلبة 15 منحنى وتمتد لمسافة إجمالية تبلغ 3 كم. المتسابقون عليهم الانتباه إلى التضاريس الجبلية، وهو أمر نادر في حلبات السباق. وهي أيضًا حلبة معاكسة لاتجاه عقارب الساعة، وهو أمر نادر آخر في حلبات السباق.

حلبة دي كاتلونيا-برشلونة

ينظر الجميع لهذه الحلبة على أنها حلبة السباق المتكاملة بفضل أنواع المنحنيات والمسارات المستقيمة الطويلة فيها مما يتيح الوقت الكافي لدفع السيارة للوصول إلى سرعات عالية. هذه الحلبة الإسبانية اللي تقع في برشلونة هي أفضا حلبة لإدخال جميع السائقين في جو البطولة والسباق.

حلبة ريد بُل

حلبة ريد بُل هي لسباق السيارات تقع في ولاية سبيلبرج في النمسا، ويبلغ إجمالي طولها 4.32 كم و9 منحنيات. جبال الألب النمساوية تضفي على هذه الحلبة رونقًا خاصًا ومظهرًا مدهشًا للمتسابقين، ويضم زوايا عمياء تمثل تحديًا حتى لأفضل السائقين. الحذر والتقنية ومعرفة الحلبة هم أهم ثلاثة أمور لأي سائق يرغب في الخروج بسباق جيد على هذه الحلبة.

وقع الاختيار على هذه الحلبات بالتحديد لمستوى المهارة اللي تتطلبها وثقلها في عالم السباقات وعوامل المتعة فيها. وفهد كان يتدرب بشكل ثابت على تحسين توقيتاته واستراتيجيته لبطولة الكويت ديجيتال رييس.

الشركاء المذهلون في البطولة هم الهيئة العامة للرياضة الكويتية، والشركة العربية للمشروبات، والاتحاد الدولي للسيارات للسلامة على الطرق.

وأمر أخير: راح تقام النهائيات الكبرى في فعالية منفصلة في فرنسا في وقت لاحق من هذا العام. ترقّبوا المزيد من التحديثات.