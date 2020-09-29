كيف أصبحت لعبة "Among Us" اللعبة الأكثر شعبية في العالم؟

في وقت كتابة هذا المقال، شهدت اللعبة 41.9 مليون عملية تنزيل في سبتمبر وحده، ونعم أعلم أن الشهر لم ينته بعد. في أغسطس، شهدت 18.4 مليون عملية تنزيل، وإذا اعتبرت أن إجمالي التنزيلات بحلول تموز (يوليو) 2020 بلغ 2.4 مليون عملية تنزيل، فمن الآمن أن تسمي هذا "بالنمو النيزكي". إذا نظرت إلى إحصائيات Twitch للعبة، قبل بضعة أشهر فقط في يونيو، كان للعبة حوالي 14 قناة مخصصة لها وبلغ متوسط عدد المشاهدين حوالي 174 مشاهد شهريًا. يبلغ معدل مشاهدة اللعبة الآن 80000 مشاهد وحوالي 13 مليون ساعة من مشاهدة المحتوى. إذا أضفت إلى هذا حقيقة أن اللعبة عمرها أكثر من عامين، حيث تم إصدارها في الأصل عام 2018، يبدأ المرء حقًا في التساؤل عن كيفية حدوث ذلك!

اللعبة الأكثر شعبية في العالم؟ © InnerSloth "Among Us"

باختصار، Among Us هي لعبة جماعية متعددة اللاعبين حيث يقوم 4-10 لاعبين بأدوار أعضاء طاقم سفينة الفضاء المكلفين بإعداد سفينة الفضاء الخاصة بهم للمغادرة من خلال إكمال العديد من المهام العلمية الأساسية. ومع ذلك، من بين أفراد الطاقم الأبرياء عدد قليل من المحتالين الفضائيين الذين تم تعيينهم عشوائيًا والذين تتمثل أهدافهم في قتل أفراد الطاقم، وتخريب السفينة، والأهم من ذلك القيام بذلك دون أن يتم القبض عليهم. وبهذه الطريقة، فإن اللعبة ليست جديدة جدًا كمفهوم وهي تشبه إلى حد كبير ألعاب مثل Mafia وWerewolf وProject Winter.

فلماذا ازدادت شعبيتها بهذه الطريقة الجنونية؟

حسنًا، يعزو معظم الناس الزيادة في شعبية اللعبة للستريمرز على Twitch وYouTube الضخمين الذين بدأوا بتجربة اللعبة وبالتالي زيادة الوعي بوجودها لملايين المعجبين بهم. علاوة على ذلك، تتيح اللعبة سهولة التعاون بين هؤلاء القائمين بالبث المباشر، مما أدى إلى جمع 10 من كبار الستريمرز جميعًا ملايين المعجبين لخلق عاصفة مثالية من نمو المشاهدة.

ما هو المميز في اللعبة هذه بالتحديد حتى تحظى بشعبية كبيرة؟

التكلفة - لنكن صادقين، التكلفة دائمًا ما تكون عاملاً مهمًا عندما يتعلق الأمر بالألعاب وحقيقة أن اللعبة مجانية على الهاتف المحمول (إذا كنت تريد أن تعاني من الإعلانات) و5 دولارات على Steam، فلا يوجد أي عوائق التغلب عليها من حيث إقناع اللاعبين بتجربة اللعبة.

المتطلبات أساسية للغاية - لا تحتاج اللعبة إلى أحدث وأقوى الأجهزة للتشغيل - تتطلب 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و250 ميغابايت من مساحة القرص الصلب وجهاز كمبيوتر قوي بما يكفي للتعامل مع Windows 7. للحصول على تجربة كاملة، نوصي باستخدام ميكروفون لتمكين الدردشة الصوتية ولكن بخلاف ذلك لا تحتاج إلى الكثير.

Crossplay - ربما كانت Fortnite هي أول لعبة تُظهر للعالم مدى ضخامة اللعبة إذا لم تقتصر على منصة واحدة من خلال السماح للاعبين على أي منصة باللعب مع بعضهم البعض. فجأة، لم يكن الأمر مهمًا إذا كان أصدقاؤك يستخدمون الهاتف المحمول أو وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي، يمكنك اللعب معهم جميعًا. تسمح Among Us بالتواصل بين الكمبيوتر الشخصي والموبايل (للأسف ليس على وحدة التحكم بعد). هذا يعني أنه يمكنك اللعب مع الأصدقاء بسهولة أكبر.

لست بحاجة إلى أن تكون لاعباً محترفاً - بالتأكيد، من أصعب الأمور في بعض الألعاب هي متطلبات المهارة. بالنسبة للاعبين الجدد، فإن العديد من الألعاب صعبة للغاية أو تتطلب ردود فعل سريعة أو مهارة ألعاب فطرية لتحقيق النجاح. القلق بشأن تبسيط هذه الألعاب هو أنه من خلال القيام بذلك، غالبًا ما تجعلها سهلة للغاية بالنسبة للاعبين المتمرسين - ليس هذا هو الحال مع لعبة Among Us، مفهوم اللعبة بسيط، واجهة المستخدم سهلة الفهم ولا تحتاج إلى أي مهارات "ألعاب" للنجاح فيها.

اللعبة الأكثر شعبية في العالم؟ © InnerSloth "Among Us"

Memes - من المؤكد أنه من المفيد أن تصبح لعبتك "Cool" بدرجة كافية حتى يتمكن صانعو الميمز من الحصول عليها لتصبح مصدراً كبيراً لصانعي الميمز في كل مكان. تحتاج فقط إلى قضاء 10 دقائق على أي منصة وسائط اجتماعية لالتقاط العديد من الميمز التي تتمحور حول Among Us، وهذا بالتأكيد يقطع شوطًا طويلاً في زيادة شعبية اللعبة.

الألعاب مختلفة - لأن طريقة اللعب تركز بشكل أكبر على اللاعبين وشخصيتهم أكثر من تركيزها على اللعبة نفسها، كلما لعبت مع مجموعة مختلفة من اللاعبين، تتغير اللعبة. وهذا يعني أنه طالما لديك ناس جدد لتلعب معهم، فلديك لعبة جديدة تمامًا وهذا يساعد على إبقاء طريقة اللعب جديدة وجذابة وديناميكية.