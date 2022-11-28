على عكس الفورمولا واحد، فإن بطولة العالم للراليات، المعروفة بقمة سباقات الرالي، مفتوحة لمشاركة الجميع. خُض غمار هذه الرياضة وقد تجد نفسك في خضم المنافسة على المسار عينه مع سيبستيان أوجيه، ياري-ماتي لاتفالا، وفي وقت أقصر مما قد تظن...

ولكن كيف وصل نجوم هذه الرياضة إلى ما هم عليه اليوم؟ كان لنا حديث مع بعض منهم ليعطونا بعض الإرشادات.

1. انضم إلى نادٍ للسيارات

نجم هيونداي السابق هايدن بادن بدأ مسيرته برحلة إلى نادي السيارات المحلي، وهو ما قاده في نهاية المطاف إلى خوض المنافسات في سيارة ميني الشهيرة. وهو يقول: "لا فرق ما تريد أن تفعله في هذه الرياضة: القيادة، الملاحة، أن تكون مراقباً، أو أن تعمل كميكانيكي في فريق، ستجد في نادي السيارات المحلي لديك من يقدم لك النصح والإرشاد. انضم إلى النادي وتفاعل مع أعضائه. ستجد دائماً أشخاصاً في النادي يريدون المساعدة أو ينتظرون من يريد أن يؤدي دوراً ما. ويمكن لأي أحد أن يتولى مهمة ما."

هايدن بادن بدأ مسيرته في ناديه المحلي للسيارات © @World/Red Bull Content Pool

2. إبحث عن مرشد

بمجرد انتسابك إلى نادي السيارات، وهي خطوة يشجع عليها الفنلندي الطائر في نادي "تويوتا غازو رايسينغ" ياري-ماتي لاتفالا، عليك أن تجد صديقاً. ويقول لاتفالا: "إبحث عن شخص أو بعض الأشخاص الذين يمكنك العمل معهم". ويضيف: "شخص ما يتمتع بخبرة جيدة بحيث يمكنه أن يعطيك بعض النصائح والإرشادات عن كيفية بدء مسيرتك في هذه الرياضة بشكل جيد. من المهم أن تتمتع بدعم كهذا إن كنت تريد أن تصبح سائقاً أو ملاحاً."

يستفيد لاتفالا من خبرة كارلوس ساينز © Volkswagen Motorsport

3. انتقل إلى مدرسة للراليات

لا شك أنك شاهدت سباقات الرالي على التلفاز، وأنك بحثت على يوتيوب عن أفضل لحظات بطولة العالم للراليات منذ انطلاقها، وبات لديك الآن أصدقاء جدد في نادي السيارات. غير أن السؤال الأهم يبقى: هل فعلاً تحب قيادة سيارة رالي؟

قبل أن تنغمس كلياً في هذا العالم، وتنفق ما لديك من أموال، قم باختيار مدرسة للراليات، وتسجّل لإجراء حصة تعريفية ليوم واحد للاطلاع عن كثب على هذه الرياضة. فسيارات الرالي قد تبث الرهبة في النفوس عندما تصبح خلف العجلة، ومن الأفضل أن تختبر هذا الشعور على أرض الواقع. وإن لم تجرِ الرياح بما تشتهي السفن، لا بأس، يمكنك دائماً أن تكون مساعد السائق، أو تصبح مراقباً للسباقات من بين المتطوعين الأبطال الذين يشكلون ركيزة نجاح هذه الرياضة.

استمتع بهذا الفيديو الترويجي أدناه لمدرسة الرالي الشهيرة "ديرت فيش رالي سكول"، ومقرها في ولاية واشنطن الأميركية.

4. تحتاج إلى سيارة... حتى لو كانت بطيئة

حسناً، قررت أن القيادة ولدت خصيصاً لك، وأنت الآن بحاجة إلى سيارة. فلنقرأ بعض نصائح ياري-ماتي لاتفالا عن السيارة الأنسب لك. وهو يقول: "حاول أن تقود سيارات مختلفة على قدر الإمكان، وبدفع خلفي وأمامي ورباعي. فقيادة هذه السيارات ستجعلك تتعرف أكثر على قدراتها. ولا تقلق إن لم تكن سيارتك أقوى من غيرها، ففي البدايات ليس هذا العنصر الأهم. من المفيد أن تتعلّم قيادة سيارتك الأولى بأقصى طاقاتها قبل أن تفكر في الانتقال إلى سيارة بمحرك أقوى."

ويضيف لاتفالا: "كذلك إن ارتكبت خطأ أو تعرضت لحادث مثل انقلاب السيارة، ستكون لديك فرص أفضل لتفهم ما حصل إن كنت في سيارة أبطأ وبسرعة أقل. وما هو مهم كذلك أن تكون لديك كافة تجهيزات السلامة. إياك أن تبدأ من دونها!"

ميكانيكي بيجو السابق سيبستيان أوجييه بدأ مسيرته في طراز 206 في العام 2006. واليوم هو بطل العالم ثماني مرات!

5. السلامة أولاً

سائق فريق فورد للراليات إيلفين إيفانز يتفق تماماً مع ياري-ماتي: "يجب أن تأتي السلامة أولاً". ويضيف: "عندما تحضّر أو تشتري سيارتك الأولى، أحضر خبيراً فنياً ليكشف عليها ويتأكّد من أنها تتوافق مع المعايير المطلوبة ولا تعاني من أي خلل. وربما تجد خبراء في الكشف الفني في نادي السيارات لديك، لذا لا تتردد في طلب مساعدتهم. الأمر لا يتعلق بالفرامل فحسب، بل في قفص السائق والإطفائيات كذلك. وتأكد تماماً من أن المقعد يناسبك كلياً، ومن أن أحزمة الأمان تعمل جيداً. ثم قم بشراء أفضل خوذة ممكنة مع تجهيزاتها، فالسيارة إن تضررت يمكنك استبدالها، وهو ما لا يمكنك فعله عندما يتعلق الأمر برأسك!"

إحرص على أن تكون سيارتك متينة © @World/Red Bull Content Pool

6. قُد أي شيء وكل شيء

على عكس متسابقي الحلبات، فإن سائقي الراليات لا يحظون بفرصة القيادة لفة تلوَ الأخرى للتعرف إلى خصائص المسار. عوضاً عن ذلك، عليك أن تتعرّف إلى هذه التفاصيل خلال السباق. لذا، كلما أتيحت لك فرصة قيادة أي سيارة، في أي سباق وأي وقت كان، إفعل ذلك، إذ ما من شيء أهم من اكتساب الخبرة في هذه الرياضة.

خاض أوجييه سباق "بورشه سوبركاب" في 2013 © Volkswagen Motorsport

ويقول كريس ميكي الفائز في راليات عدة: "الخبرة في غاية الأهمية في رياضتنا." ويضيف: "في بداياتي، أردت أن أقود في كل الأوقات. لم أهتم بأحوال الطقس أو بطبيعة المسارات، إذ كنت أعرف كم من المهم اكتساب معلومات واسعة عما يمكن أن يحصل على الأرضية إن كانت جافة أم رطبة." ويقول لاتفالا: "حاول أن تجد مساراً للراليات الطويلة. سيكون ذلك مهماً لاكتساب الخبرة نظراً إلى الطبيعة المتغيّرة للمسار، وللمساحة الأكبر في حال ارتكبت خطأ ما."

الراليات الطويلة مكان جيد لصقل مهاراتك © @World/Red Bull Content Pool

7. انغمس في هذه الرياضة

عندما بدأ بطل العالم للراليات في العام 2001 ريتشارد بيرنز مسيرته، كان منغمساً كلياً في هذه الرياضة التي يعشقها. عمل كمرشد في مدرسة للراليات، وساعد الفرق على الصعيد الفني، وقاد عربات "فان" لفريق "برودرايف سوبارو ورلد رالي تيم" الذي مثّله في أحد الأيام.

قاد بيرنز عربات "فان" لفريق "برودرايف" قبل سيارة "إمبريزا" © Subaru

أدرك ريتشارد بسرعة المزايا التي يوفرها وجوده في بيئة فريق، واستفاد من ذلك إلى أقصى حد لاكتساب الخبرة التي انعكست إيجاباً على مسيرته خلف العجلة. فالعمل مع المحترفين وفرق الصانعين يمنحك نظرة ثاقبة إلى خصائص هذه الرياضة بأعلى مستوياتها، ويعطي السائق الصاعد فكرة عما يجب أن يتطلع إلى تحقيقه.

لنذكر بتلك النصائح باختصار؛ إن كنت تريد بدء مسيرتك خلف عجلة سيارة رالي...

انضم إلى نادٍ للسيارات

إبحث عن مرشد

انتقل إلى مدرسة للراليات

قم باقتناء سيارة... حتى لو كانت بطيئة

اشترِ تجهيزات السلامة المناسبة

إحرص على القيادة قدر الإمكان على مسارات متنوّعة - الراليات الطويلة تساعدك في ذلك

إبدأ بدخول أجواء هذه الرياضة