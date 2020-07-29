يعد Sim Racing أو محاكي قيادة السيارات نوعًا رائعًا من الألعاب انتشر بشكل كبير مؤخراً بين المتسابقين للتعويض قليلاً عن الغياب عن مضمار السباق الحقيقي. وهو أسلوب معتمد لتقوية مهاراتك في السباق على أرض الواقع.

يتطلب التركيز الكامل والتركيز مع التدريب والخبرة المناسبة. من الواضح أنها ليست علمًا صاروخيًا ولكنها ليست بسهولة قيادة السيارة العادية أيضاً! فيما يتعلق بأساسيات السباق، فهي كلها تقريبًا متشابهة في كل لعبة. وإذا ركزت على العمل والتدريب، فلا شيء يمنعك من أن تصبح بطل سباقات عبر الإنترنت!

في هذا الدليل من أبطالنا عبدو فغالي، أحمد دحام وناصر العطية، سنستعرض أساسيات ال Sim Racing، وكيفية دخول الزاوية بشكل صحيح، وكيفية استخدام مساعدات القيادة في السباق:

1. استثمر في جهاز Simulator ممتاز

إن الاستثمار في عجلة القيادة والدواسات ذات الجودة العالية هو أهم شيء للحصول على شعور حقيقي للسيارة.

تحتاج إلى البحث العميق في Google قبل شراء جهاز محاكاة. يمكنك شراء أجزاء مختلفة من الموردين المنفصلين أو الحصول على مجموعة كاملة من مورد واحد. بحوالي 1000 دولار أو أقل، يمكنك الحصول على مجموعة كاملة مناسبة لمحاكي، لأن بعض الناس يعتقدون أنك ستحتاج إلى 5000 دولار كحد أدنى للحصول على جهاز Sim Racing جيد وهذا ليس صحيحاً.

كيف تزيد من مهارتك في محاكي قيادة السيارات؟ © Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

2. Manual أولاً ودائمًا

حتى إذا لم يسبق لك قيادة سيارة Manual، استخدم ناقل الحركة اليدوي أثناء سباق السيم. ستحصل على قدر أكبر من التحكم في سرعة سيارتك وجرها وانطلاقها. يمكن أن يساعد التحول إلى الجير السفلي أيضًا في إبطائك، مما سيساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء اقترابك من الزوايا. كما أنها أكثر متعة. كل يوم، سيشعر السائقون الذين يستخدمون ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالإحباط وعدم التغيير، ولكن بعد بضع سباقات يدوية، ستصبح هذه القيادة حبك الأول والأخير.

3. اختيار المساعدة

ابدأ بسيارة منخفضة الطاقة مع تفعيل خيارات المساعدة باستثناء ABS ، وكلما حصلت على نقاط وتجربة أفضل قم بالتقدم بسيارة ذات قوة حصانية أعلى تدريجيًا. جرب إعدادات محاذاة مختلفة لترى كيف تتفاعل السيارة وقم بإعدادها وفقًا لأسلوب قيادتك.

يساعدك مؤشر منطقة السباق ومنطقة الكبح كثيرًا على البدء في أي مسار، وننصح باستخدامهما في أول لفتين ثم من الأفضل إيقافهما لتصبح أسرع.

لسنا من محبي استخدام المساعدة مثل مساعدة الفرامل، التحكم في الجر، مضاد للانزلاق ... ولكن بالتأكيد للقادمين الجدد ستحتاجهم في البداية ولكن سيكون عليك إزالتها تدريجياً لتحسين قيادتك مهارات وتصبح سائق أفضل. قم بتشغيل مساعدة خط القيادة، ولكن تعلم قراءة المسار.

سيعرض لك خط القيادة المسار المثالي عبر المسار، وأسرع طريقة للاقتراب من كل زاوية. لكنك لن ترغب في استخدامه إلى الأبد. إذا اتبعت الخط دائماُ، فلن تعرف سبب عمل الخط، وبمجرد أن تتنافس على مركز ضد السائقين الآخرين، إذا كنت تطيع الخط بدقة، فقد تواجه صعوبة.

4. سوق ببطء حتى تسوق بسرعة - كيفية التعامل مع الزوايا

تذكر دائمًا أن تدعس الفرامل بشكل صحيح وتضع سيارتك عند مدخل الزاوية مع السرعة والجير المناسب، ثم عندما تضغط على قمة السيارة مع موضع السيارة الصحيح، يمكنك بعد ذلك الضغط على دواسة الوقود للخروج بسرعة من الزاوية وكسب الكثير من الوقت. .. Slow In Fast out هو ما تحتاج إلى تذكره دائمًا.

فيما يلي أساسيات كيفية الدخول الى الزوايا:

• إذا كنت بحاجة إلى الانعطاف يسارًا، فانتقل إلى الجانب الأيمن من المسار، والعكس صحيح.

• حرر throttle وابدأ الكبح. إذا تم تعطيل نظام ABS الخاص بك، فتأكد من الضغط على الفرامل تدريجيًا لتجنب الانزلاق، مما يمنعك من الدوران بشكل صحيح.

• حرر الفرامل واستدر، مع التأكد من ضرب قمة المنعطف. يجب أن يكون المنعطف عريضًا بما يكفي بحيث تضرب جانب المسار مقابل قمة المنعطف، أي إذا استدرت إلى اليسار، فإن سيارتك يجب أن ينتهي بها الأمر على الجانب الأيمن من المسار.

• تسريع بمجرد خروجك من الزاوية واستقامة سيارتك. إذا دعست على البنزين مبكرًا قد تدور بشكل خاطئ أو تمدد نصف قطر الدوران، مما يتسبب في حدوث تحطم أو إبطائك.

• القاعدة الأساسية التي يجب تذكرها هي "outside، inside، outside". تبدأ بزاوية على الجزء الخارجي من المسار، وتنتقل نحو الزاوية الداخلية، ثم ينتهي بك الأمر في الخارج مرة أخرى. يمكنك رؤية الطريقة الصحيحة للاقتراب من زاوية من خلال تشغيل مساعدة خط القيادة.

5. مسار واحد، سيارة واحدة، لفات عديدة.

تقدم العديد من ألعاب السباق مجموعة مذهلة من السيارات والمسارات، وهذه طريقة رائعة للحفاظ على اللعبة محدثة بمرور الوقت. ولكن لأغراض التعلم، ستتعلم بشكل أسرع إذا عثرت على سيارة تحبها حقًا ومسارًا تستمتع به، وتدرب على هذا المسار مرارًا وتكرارًا. تعرف على كل ركن من أركان المسار وكيف يتناسبان جميعًا معًا. تعوّد على السيارة التي تعجبك كثيرًا وتعرف على كيفية تحقيق أقصى قدر من الأداء.

من الطبيعي أن تتعلم ببطء، وتأكد من أنه يمكنك التعامل مع كل زاوية باستمرار. إذا كنت تتدرب جيدًا، فسترى أوقات دوراتك تنخفض بمرور الوقت بينما تتعلم دخول كل زاوية بشكل أسرع. إذا كنت تستخدم أدوات المساعدة، فأوقف تشغيلها واحدة تلو الأخرى. في كل مرة تقوم بإيقاف تشغيلها، سيعاني وقتك لإتمام اللفة. لكنك ستعوض عن ذلك وتصبح أسرع. سيعطيك ذلك فهمًا قويًا لأساسيات سباق السيم، ويمكنك نقل هذه المعرفة إلى مسارات أخرى وسيارات أخرى.