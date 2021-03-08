كيف تشكّل فريق Valorant المثالي

على عكس غيرها من ألعاب التصويب التكتيكية الأخرى، تقدم Valorant نظام شخصيات حسب الطبقة. وبدلًا من شراء كافة أنواع الأدوات مباشرة قبل بدء الجولة، يشتري اللاعبون نقاط قدرة وأسلحة. وترتبط نقاط القدرة بشكل مباشر بنوع الأداة التي يمكن لكل شخصية استخدامها. تشكيل فريق المثالي يعني اختيار العملاء المناسبين قبل بدء الجولة والتأكد من أن تمتعهم بكافة المهارات والقدرات اللازمة لتحقيق النصر.

ومع ذلك، فإن الأقوال أسهل من الأفعال. يوجد حاليًا 14 عميل في اللعبة، الأمر الذي يوفر تنوع كبير لتشكيلات الفريق المختلفة. كيف تختار تشكيلة فريق ناجحة وتغطي كافة الأدوات التي تحتاجها للنجاح؟ قبل انطلاق بطولة Red Bull Campus Clutch العالمية الجديدة لطلاب الجامعات، طلبنا من لاعب G2 Esports، ألكساندر "زيك" زيجمونت، مساعدتنا في الإجابة عن هذا السؤال.

الأدوات هي الأهم

يخبرنا زيك أنه لا يوجد عميل معين يحتاجه كل فريق. ويقول: "كل ما تريده هو أداة معينة من العميل، مثل الدخان ويمكنك اختيار أي عميل دخان يناسب أسلوب لعبك". الأدوات المختلفة التي يجلبها كل العميل، أهم من العميل نفسه. ولا يوجد عميل معين يناسب كل الخرائط.

أما بالنسبة إلى الميتا، يقول نجم G2 أن لا وجود لها في الوقت الحالي: "كل فريق متفرّد في أسلوبه في اللعبة ويلعبون بالعملاء الذي يناسبون هذه الطريقة، ولا يوجد ميتا على الإطلاق."

ولكن هذا لا يعني تكديس الفرق بعملاء عشوائيين تجدي اللعب بهم. ويشرح زيك هذا الأمر بقول: "اختيار خمسة مبارزين يعني أنك ضعيف للغاية أمام مشغّل، وذلك بسبب عدم وجود دخان/فلاش في فريقك لتجاوز نقاط الاختناق ويجبرك على اللعب بنمط واحد فقط طوال الوقت، الأمر الذي يجعل تصرفاتك متوقعة لأعدائك." لذلك من الجيد أن يكون لديك ما يكفي من الأدوات في تشكيلتك بحيث يمكنك تغيير الأشياء من وقت لآخر. وتذكّر، المزيد من الأدوات يعني المزيد من الخيارات.

استغل الأدوار المتعددة

إذا قرأت مقالتنا حول اختيار العميل المناسب لك، فأنت تعلم أن هناك عددًا من الأدوار التي يمكن للعملاء القيام بها. وفيما يتعلق بذلك الموضوع، يقول زيك أنه على الرغم من اختلاف المتطلبات من خريطة إلى أخرى، يجب أن يضم جانب المهاجمين رأس حربة (انترني فراجر) ومترصد (لوركر)، ولاعب دعم لدعمهما، ومشغّل (القناص الكلاسيكي). أما جانب المدافعين يختلف قليلًا. يجب أن يكون لديك عميلين إرساء لإغلاق المواقع بنفسهم، مثل Cypher وViper. ويدعمهما لاعبان دعم ومشغّل.

ورغم ذلك، يوضح زيك أن بإمكان العملاء أداء أدوار متعددة: "يمكنك لعب Breach Support، أو Breach Anchor. تضع العديد من الفرق Breach على موقع A على خريطة Split وتزودهم بفلاشات من الجانب وتمنحهم دور عميل إرساء". ويقول أيضًا أن تغيير التشكيلات يتطلب منك التفكير في خطة اللعب قبل بدء اللعبة. على سبيل المثال، ما هي نقطة تفوق تشكيلتك؟ وما هي نقاط ضعفها؟ إذا كانت لديك إجابات لهذه الأسئلة، فستكون لديك فكرة أفضل عما يمكن توقعه في الجولة نفسها.

كُن جاهز للتغيير أثناء اللعب

بعد التفكير مليًا في تشكيلتك واختيارها، أصبحت جاهزًا للعب. ولكن بعد دقيقة واحدة من اللعب أن يتم قنص لاعب Raze من فريقك، هل فريقك قادر على إتمام مهمته، حتى مع فقدانه لأحد عناصره؟ ليس دائمًا، كما يقول زيك: "على سبيل المثال، أحيانا قد تفقد اللاعب الذي يملك الدخان، مما يعني أنه لم يعد بإمكان فريقك تنفيذ غارة كاملة على أحد المواقع، لأنك لم تعد تملك الأداة التي تملأ الزوايا بالدخان."

فقدان عميل في وقت مبكر من الجولة يعني أن الفرق المهاجمة غالبًا ما تتدافع وتبحث عن قتل أحد لاعبي الخصم في الجانب الآخر من الخريطة. خسارة لاعب لا تعني خسارة الجولة، ولكن يستحيل الاستعداد لكل موقف، لذا فإن التصويب الجيد يمكن أن يعوض حقيقة أنه لم يعد بإمكانك تنفيذ استراتيجيتك.

إذا لم تنجح تشكيلتك وخسرت الجولة، فلا تقلق. فكما يخبرنا زيك؛ يعيد اللاعبون المحترفون التفكير في استراتيجياتهم طوال الوقت. وفي الغالب يختارون عملاء جدد تمامًا ويكملون معهم. إذا كان أسلوب اللعب لا يناسبك، أو تشكيلة فريق معينة ليست ناجحة - بدّلها وحاول من جديد!

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