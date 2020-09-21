لاعبو كرة القدم الأعلى تقييماً في فيفا 21

أصدرت EA Sports تقييمات اللاعبين للعبة FIFA 21، حيث حصل عدد قليل من اللاعبين على دفعة كبيرة بالتقييم بعد حصولهم على موسم رائع، وحصل عدد قليل منهم أيضاُ على درجات منخفضة بعد النتائج المخيبة للآمال في المرة الماضية. بالطبع، كانت هناك بالفعل بعض المناقشات حول التقييمات الفردية، ولكن إذا كنت ترغب في تجاوز المشاحنات بين الفرق المتنافسة قد قمنا بمساعدتك في الاختيار لتجميع أفضل فريق ممكن! هؤلاء هم التشكيلة المثالية:

حارس مرمى: يان أوبلاك - أتلتيكو مدريد، تقييم 91

احتفظ حارس أتلتيكو بمكانه كرقم واحد في اللعبة. لقد كان موسمًا آخر خالي من الألقاب لأتلتيكو، على الرغم من قلة الذين يشككون في مكانة أوبلاك كأفضل حارس مرمى في العالم، خاصة بعد أدائه في إنقاذ المباراة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا. أدريان، الذي كلف خطأه ليفربول تلك المباراة، لم يكن مفاجئًا أن يخسر مكانه ضمن أفضل 20 حارس في اللعبة.

دفاع: اندرو روبرتسون – ليفربول، تقييم 87

ليست مفاجأة أبداً، حقق الظهير الأيسر لليفربول مكانه في أفضل تشكيلة بعد فوزه باللقب. يأتي جزء كبير من لعب ليفربول من خلال تقدم الظهير إلى الأمام، وبسرعة اندرو التي تبلغ 83 ومراوغته التي تبلغ 80، سيكون مساعدك المثالي إذا كنت تريد الخروج من الخلف. ربما كان هناك ظهير أيسر أفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن قلة منهم كان مهماً لفريقه مثل روبرتسون لليفربول.

دفاع: فيرجيل فان ديك – ليفربول، تقييم 90

هل من الممكن أن يكون أي شخص آخر؟ بينما يقترب المدافعون الآخرون من تصنيف فان ديك البالغ 90، عندما تتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم، فإن فان ديك هو المدافع الوحيد الذي يظهر اسمه. إنه محاط بلاعبين رائعين في ليفربول، لكن يبدو أنه بمفرده حوّلهم من لاعبين عاديين إلى أبطال إنجلترا وأوروبا والعالم. 91 دفاع، و86 سرعة جسدية، و76 سرعة مبهرة بالنسبة إلى صانع الألعاب في الدفاع ... تم تعيين فان ديك ليكون وحشًا مطلقًا في FIFA 21.

سيرجيو راموس في فيفا 21 © EA

دفاع: سيرجيو راموس – ريال مدريد، تقييم 89

كان سيرجيو راموس من بين المدافعين الأعلى تقييمًا في FIFA منذ عقد من الزمن، وعلى الرغم من أن أمثال كوليبالي ولابورت وزميله في ريال فاران يقتربون منه، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى أدائه هذا الموسم ويزعم أن مكانه غير مبرر. ترس رئيسي في فوز ريال باللقب، فهو لا يتراخى في الطرف الآخر أيضًا، حيث أنهى الموسم بصفته هداف الدوري العاشر المشترك. ليس أكثر اللاعبين المحبوبين، لكنه مثير للإعجاب بلا شك.

الظهير الأيمن: ترنت ألكساندر-أرنولد – ليفربول، تقييم 87

يقود ألكسندر-أرنولد اللعب إلى الأمام من مركز الظهير الخلفي لليفربول. مع 80 سرعة، و80 مراوغة، وتمريرة ضخمة بقيمة 87، يمكن أن يكون ترنت صانع ألعابك من الدفاع في FIFA 21.

ترنت ألكساندر أرنولد، رياضي ريد بُل © EA

الوسط الدفاعي: كاسيميرو – ريال مدريد، 89

غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أكثر لاعب في ريال مدريد لا يتم تقديره بشكل كافي، حيث يقوم بالعمل الشاق للسماح للنجوم بالتألق، ولكن من الواضح أن EA يقدرون أهميته، ويصنفونه على أنه لاعب متميز.

الوسط الدفاعي: يوزوا كيميش - بايرن ميونخ، تقييم 88

بعيدًا عن موسم الفوز بدوري أبطال أوروبا، ربما يكون من المفاجئ أن يكون كيميش هو اللاعب الوحيد من بايرن الذي صنع الفريق الأول - آسف لمشجعي ليفاندوفسكي - ولكن في حين أنه ربما ليس أول لاعب في بايرن تفكر فيه، لا يمكنك القول إنه غير مبرر.

الوسط: كيفين دي بروين - مانشستر سيتي، تقييم 91

اللاعب الوحيد للسيتي في الفريق المختار هو أكبر نجوم الدوري الإنجليزي. حتى مع استمرار رونالدو وميسي في تمزيق الملعب، فإن دي بروين منافس كبير لمركز أفضل لاعب في العالم. مع تسديد بقوة 86، سيكون قاتلاً من مسافة بعيدة، مع 88 مراوغة سيجد مساحة للمرور حيث لا يتوفر، ومع تمرير 93 سيحمل الكثير من التمريرات والمساعدات. سيغير قواعد اللعبة مرات أكثر مما يمكنك الاعتماد عليه مع سيتي، وسيكون أحد اللاعبين القيمين في FIFA 21.

جناح أيسر: نيمار جونيور - باريس سان جيرمان، تقييم 91

يخوض نيمار جونيور منافسة شديدة من ساديو ماني ليكون أفضل جناح أيسر في FIFA 21، حيث تغلب على ماني بتمريراته ومراوغته، بينما غلبه ماني في السرعة واللياقة البدنية. يتشاركون نفس التسديد، عند أعلى مستوى 85. لقد قاد نيمار باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، لكنه لم يتمكن من تجاوز الخط. مع هذه الإحصائيات في FIFA 21، ربما يكون قادرًا على التقدم بفريقه خطوة أخرى هذا الموسم.

ليونيل ميسي في فيفا 21 © EA

جناح أيمن: ليونيل ميسي – برشلونة، تقييم 93

لم يتوج ميسي بجائزة أفضل جناح في اللعبة فحسب، بل أفضل لاعب في اللعبة. على الرغم من أن موسم برشلونة كان مخيباً للآمال - حيث أراد ميسي الرحيل - إلا أن إحصائياته في جميع المجالات لا تزال تحقق قراءة مذهلة. سيستمر الجدل بينه وبين رونالدو، ولكن بدلاً من الجدال بينهما، من الأفضل الاستمتاع فقط بحقيقة أن لدينا اثنين من أعظم اللاعبين على الإطلاق يلعبان في نفس الوقت. من المحتمل أن ينهي كلاهما مسيرتهما المهنية عاجلاً وليس آجلاً، لذا استمتع بمشاهدتهم قدر الإمكان.

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جناح أيمن: محمد صلاح – ليفربول، تقييم 90

من أفضل اللاعبين في العالم بلا منازع، الاختيار بينه وبين ميسي يعود لك. لعب جناح ليفربول دورًا أساسيًا في صعوده إلى الهيمنة الكروية، وبعد موسم هائل آخر من تسجيل الأهداف، احتفظ صلاح بمكانته كأحد أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية. إنه يفتقد فقط إلى أفضل مكان في جناح أيمن بحكم مشاركته في نفس المركز مع ميسي، لكن صلاح لا يزال شخصية رئيسية في FIFA 21، خاصة مع سرعة 93 مذهلة.

هجوم: كريستيانو رونالدو - بييمونتي كالتشيو، تقييم 92

يشبه إلى حد كبير ميسي من ناحية التقييم، يبدو أن وجود رونالدو في تشكيلة العالم في فيفا 21 يعد إجراءً شكليًا بعض الشيء، نظراً للموسم المبهر الذي لعبه روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ. ماذا هناك لتقوله عن رونالدو ولم يقال؟ الرجل عبقري كرة القدم. إنه صاحب قوة. إنه فائز متسلسل. إنه عنصر أساسي في فريقك النهائي.

الاحتياط:

هجوم: كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، تقييم 90

اللاعب الوحيد الأسرع من ماني هو مبابي الذي يحطم عداد السرعة بسرعة 96. يمكن لأي شخص شاهده مع باريس سان جيرمان أو فرنسا أن يشهد على ذلك. تقابل هذه الوتيرة بـ 91 مراوغة وتسديد 86، وفي عمر 21 عامًا فقط، سيتحسن نجم غلاف FIFA 21 بشكل أفضل وأفضل.

كيليان مبابي في فيفا 21 © EA

حارس مرمى: أليسون، ليفربول، تقييم 90

حارس ليفربول هو رقم 2 مرة أخرى، وهذا ليس مفاجأة حقيقية بعد أن غاب عن بعض أجزاء الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ظهير أيمن: داني كارفاخال، ريال مدريد، تقييم 86

على الرغم من النجوم البارزين في ريال مدريد، باستثناء راموس، فإن أبطالهم المجهولين هم من يصنعون الفرق هنا.

ظهير أيسر: جوردي ألبا، برشلونة، تقييم 86

شهد برشلونة موسمًا مخيبًا للآمال واضطر ميسي لحمل الفريق على أكتافه، لكن ألبا هو واحد من القلائل الذين لم يحتاجوا إلى الإنقاذ مثل البقية.

قلب دفاع: كاليدو كوليبالي، نابولي، تقييم 88

كان قلب دفاع فريق نابولي أحد أكثر الرجال طلبًا في كرة القدم العالمية خلال المواسم القليلة الماضية، ولا يزال أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في اللعبة.

لاعب وسط: توني كروس، ريال مدريد، تقييم 88

يسمى ببندول ريال مدريد لأسباب واضحة، حتى لو كان لاعب الوسط لا يتناسب تمامًا مع تشكيلتنا الحالية.

ظهير أيسر: ساديو ماني – تقييم 90

قلة من اللاعبين في اللعبة أسرع من صلاح، لكن زميله في ليفربول ساديو ماني هو واحد منهم، حيث سجل في 94، مما يجعله ثاني أسرع لاعب في اللعبة. يعتبر صلاح في الواقع عاشر أفضل لاعب في اللعبة بشكل عام، مما يوضح مدى شدة المنافسة في مركز المهاجمين. بعد 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واصل ماني إظهار سبب انتمائه في قائمة أفضل اللاعبين.

مهاجم: روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونخ، تقييم 91