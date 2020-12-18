لعبة League of Legends الآن على الموبايل!
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فعلت شركة Riot ما بدا مستحيلاً. يمكن الآن تشغيل League of Legends على الهاتف الذكي بمسمى جديد "Wild Rift". ولكن ما هي الاختلافات بين LOL و Wild Rift؟
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League of Legends: Wild Rift فصل جديد لألعاب Riot. وكان الهدف من هذه الحركة إتاحة لعب الرياضات الإلكترونية أثناء التنقل وفي كل مكان. وفعلاً تبدو لعبة LOL المصغرة الجديدة مشابهة لحد ما لنسخة الكمبيوتر الشخصي. سألنا الخبير في لعبة League of Legends لاعب فريق نصر "محمد الأدهم" عن رأيه في اللعبة الجديدة وإليكم التفاصيل:
أسرع بشكل ملحوظ
تحاول Wild Rift تقديم تجربة League of Legends الكاملة في أكثر إطار عمل متوافق مع الأجهزة المحمولة. هذا يعني ألعابًا سريعة جدًا تدوم عادةً ما بين 10 و20 دقيقة. لتحقيق ذلك، لا يوجد وقت لـ Invades، حيث يحصل الـ Respawn للمينيونزعلى الفور ويكون Ultimate متاحًا بالفعل من المستوى 5.
مرحبًا بكم في Wild Rift
للوهلة الأولى، تبدو Summoner's Rift والنسخة المحمولة من Wild Rift متشابهة نسبيًا، لكن هناك اختلافات جوهرية بينهما. من أجل تحقيق وقت اللعب الأقصر المطلوب، تم تقليص الخريطة. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستغناء عن بعض الهياكل مثل المثبطات، والأبراج والتجاويف المترابطة لم تعد متاحة. بدلاً من ذلك، يظهر المينيون الخارقون الآن بعد سقوط البرج الأخير في الحارة المعنية وتم تجهيز Nexus الآن بآلية دفاعية.
في البداية، يبدو من غير المعتاد أن يكون عرض الجانب الأحمر معكوسًا، فإن هذا الانعكاس مهم للغاية للتحكم والعرض على جهاز محمول، وإلا فإن الأزرار وبالتالي الإبهام ستكون في الطريق. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الانعكاس للخريطة يضمن بشكل أساسي نفس العلاقات بين الفرق، وهو ما لا يحدث تمامًا على الكمبيوتر.
أبطال في روعة جديدة
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل العديد من الأبطال بشكل طفيف لجعلهم متوافقين مع الجوّال. يمكن لشخصيات متطلبة ميكانيكيًا مثل Lee Sin أداء حركات أيقونية بعد فترة تدريب قصيرة نسبيًا، مثل ركل الخصوم الى الانضمام لفريقه. حتى الـ Safeguard في Wild Rift يسمح لك بالقفز إلى أي مكان - وليس فقط إلى الحلفاء أو العنابر. مثل هذه التعديلات تمر عبر اللعبة بأكملها. تمت إضافة المكونات النشطة أيضًا إلى المهارات السلبية المعروفة من League of Legends.
بعض التعديلات التي سوف تجعل حياتك أسهل
يتوفر الكثير من الـ Loot، الذي سيساعدك على الحصول على أبطالك المفضلين بوقت أسرع بالإضافة الى العديد من الـ Skins بالمجان!
نظام التصويب جيد جداً، وخصوصاً للاعبين الجدد، حيث أن الضغط المستمر كافي للتصويب التلقائي والحصول على الضربة القاضية، ولكن عندما ترتفع في المستوى سوف تجبر على تعلم التصويب بنفسك لأن خصمك قد طور خاصية التفادي لديه.
بإمكانك البدء في لعب Ranked بحساب بمستوى 10، والذي يمكنك وصوله بسهولة بعد بضع ساعات من اللعب.
نقود في البنك
كما تغير توليد الذهب في Wild Rift.... للأفضل! سوف تحصل على الكثير منه، حتى بدون الضربة الأخيرة. تم أيضًا تعديل أسعار العناصر مقارنة بإصدار الكمبيوتر الشخصي.
مع وجود برامج تعليمية ومجموعات عناصر أفضل بشكل ملحوظ، فإن كل هذه المكونات تكون أيضًا صديقة للمبتدئين أكثر من League of Legends. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تخصيص مجموعات العناصر بشكل فردي تمامًا خارج اللعبة، مما يوفر لك الكثير من الوقت مع المتجر في المسار السريع للعبة.
Wild Rift ناجحة جدًا في نقل تجربة وإثارة LOL إلى الشاشة الصغيرة. هذا ليس أقله بسبب التحكم الناجح على شاشة اللمس. تعمل العديد من التغييرات الذكية على جعل لعبة الهاتف المحمول أسهل وأسرع دون فقدان سحر النموذج الأصلي. مجموعة الأبطال والعناصر (التي لا تزال) قابلة للإدارة تجعل الدخول حتى للمبتدئين في الدوري ممكنًا وفي نفس الوقت توفر عمقًا مرحًا، كما يتوقع المرء من لعبة تنافسية.