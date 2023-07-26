ليلتان استثنائيتان من الأجواء الموسيقية الشبابية مع فنانين عالميين ومحليين

تكاد الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية لا تهدأ مع توالي الفعاليات والعروض الفنية الدولية، وجديدها مهرجان "إلباراد - تولوم" الموسيقي الذي تحتضنه الرياض ليلتَي الخميس والجمعة 27 و28 يوليو بمشاركة فرق عالمية للتنسيق الموسيقي إضافة إلى مواهب محلية بارزة.

تكاد الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية لا تهدأ مع توالي الفعاليات والعروض الفنية الدولية، وجديدها مهرجان "إلباراد - تولوم" الموسيقي الذي تحتضنه الرياض ليلتَي الخميس والجمعة 27 و28 يوليو بمشاركة فرق عالمية للتنسيق الموسيقي إضافة إلى مواهب محلية بارزة.

تكاد الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية لا تهدأ مع توالي الفعاليات والعروض الفنية الدولية، وجديدها مهرجان "إلباراد - تولوم" الموسيقي الذي تحتضنه الرياض ليلتَي الخميس والجمعة 27 و28 يوليو بمشاركة فرق عالمية للتنسيق الموسيقي إضافة إلى مواهب محلية بارزة.

وسيكون عشاق الفنون الشبابية في المملكة على موعد في منتجع الجدي الريفي بدءاً من السابعة مساء الخميس والجمعة مع أجواء تولوم الموسيقية الساحرة التي سيحييها منسقون موسيقيون ذوو شهرة عالمية، برفقة مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين. وسيتسنى للحضور الاستمتاع بأنغام فريدة وعروض مذهلة خلال ليلتين ملحميّتين من السهر حتى الساعات الأولى للصباح.

وسيكون عشاق الفنون الشبابية في المملكة على موعد في منتجع الجدي الريفي بدءاً من السابعة مساء الخميس والجمعة مع أجواء تولوم الموسيقية الساحرة التي سيحييها منسقون موسيقيون ذوو شهرة عالمية، برفقة مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين. وسيتسنى للحضور الاستمتاع بأنغام فريدة وعروض مذهلة خلال ليلتين ملحميّتين من السهر حتى الساعات الأولى للصباح.

وسيكون عشاق الفنون الشبابية في المملكة على موعد في منتجع الجدي الريفي بدءاً من السابعة مساء الخميس والجمعة مع أجواء تولوم الموسيقية الساحرة التي سيحييها منسقون موسيقيون ذوو شهرة عالمية، برفقة مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين. وسيتسنى للحضور الاستمتاع بأنغام فريدة وعروض مذهلة خلال ليلتين ملحميّتين من السهر حتى الساعات الأولى للصباح.