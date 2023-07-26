ليلتان استثنائيتان من الأجواء الموسيقية الشبابية مع فنانين عالميين ومحليين

الرياض، 26 يوليو 2023
تكاد الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية لا تهدأ مع توالي الفعاليات والعروض الفنية الدولية، وجديدها مهرجان "إلباراد - تولوم" الموسيقي الذي تحتضنه الرياض ليلتَي الخميس والجمعة 27 و28 يوليو بمشاركة فرق عالمية للتنسيق الموسيقي إضافة إلى مواهب محلية بارزة.
وسيكون عشاق الفنون الشبابية في المملكة على موعد في منتجع الجدي الريفي بدءاً من السابعة مساء الخميس والجمعة مع أجواء تولوم الموسيقية الساحرة التي سيحييها منسقون موسيقيون ذوو شهرة عالمية، برفقة مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين. وسيتسنى للحضور الاستمتاع بأنغام فريدة وعروض مذهلة خلال ليلتين ملحميّتين من السهر حتى الساعات الأولى للصباح.
ويشمل برنامج الخميس 27 يوليو عروضاً لكل من فاينيل مود، داركو ديليكس، كا.لد، دابوس، ودرار، في حين سيكون عشاق الموسيقى على موعد ليل الجمعة 28 يوليو مع كل من سافاج وشي، آرديجي، جيم، علاء جزاري، ناركبيت بالإضافة إلى أوتو.
وتنظم شركة "وولف إنترتينمنت" للفعاليات الترفيهية الدولية مهرجان إلباراد - تولوم في الرياض. وتشتهر الشركة في المملكة العربية السعودية بتنظيم وإنتاج العروض والنشاطات الترفيهية العصرية والحديثة، من خلال استقطاب مجموعة متميّزة من الفنانين الدوليين إضافة إلى أبرز المواهب المحلية والإقليمية، لتقدّم لعشاق الفنون في الشرق الأوساط تجارب لا تنتسى وأجواء موسيقية حيّة لا مثيل لها.
يمكن شراء التذاكر لحضور الحفل عبر موقع http://www.elparad.com/