ماتيو بارساني يخوض تحدي تغيير المفاهيم وترك أثر مميّز من الشرق إلى الغرب

.. يناير 2023

تحت شعار "نحلم ونحقق"، بدأ البروفيسور ماتيو بارساني، الأستاذ المشارك في الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، العام الجديد بتحدٍ فريد من نوعه يهدف من خلاله إلى إبراز أهمية النشاط البدني لجميع فئات المجتمع ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، من خلال رحلة بالدارجة اليدوية من الساحل الشرقي للملكة العربية السعودية إلى ساحلها الغربي.

وكان بارساني تعرّض لحادث قبل ستة أعوام تسبب له بشلل نصفي. لكن البروفيسور الإيطالي خضع لسنوات من العلاج وإعادة التأهيل، ليقرر تنفيذ أول رحلة بالدراجة اليدوية على امتداد المملكة العربية السعودية.

أهمية الحركة... وتغيير المفاهيم!

وانطلقت رحلة "أثر" في 17 ديسمبر الماضي، وهي تتواصل لتمتدّ على ثلاثين يومًا، هادفةً إلى الترويج للحركة والأنشطة الرياضية، ورفع مستوى الوعي إزاء ذوي الاحتياجات الخاصة. ويصبو المشروع إلى الإضاءة على أهمية الحركة والنشاط البدني للحفاظ على حياة صحيّة لدى مختلف فئات المجتمع، كبارًا وصغارًا، ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور بارساني: "نسعى إلى تغيير المفاهيم كي يتمكن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلي أنا، أن يعيشوا الحياة التي يستحقّونها." وأضاف: "أريد أن أرى مجتمعًا وبيئة في السعودية حيث لا يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة العيش فحسب، بل الازدهار والإبداع أيضًا." وتابع: "أظن أن هذا الأمر يعتمد علينا جميعًا، أن نوجِد الأرضية لتحقيق ذلك، على أمل أن تزيد رحلتي الوعي إزاء هذا الموضوع المهم."

وتهدف الرحلة كذلك إلى دراسة تأثير التمارين البدنية المكثفة على الجهاز العضلي الهيكلي والصحة الذهنية لذوي القدرة المحدودة على الحركة. وكان العلاج الطبي وإعادة التأهيل اللذان خضع لهما ماتيو في مستشفى فالدوس المتخصص في إيطاليا، أظهرا أهمية النشاط البدني والتمارين الرياضية المستمرة في تجديد بعض الروابط بين الدماغ والعضلات.

ابتكارات "كاوست"

وتصبو الرحلة كذلك إلى عرض أبحاث "كاوست" وابتكاراتها، من خلال البيانات القيّمة التي ستوفّرها تلك الجولات اليومية والتي ستساعد في تحديد الثغرات ومجالات التحسين في التقنيات الحديثة هذه وكيفية تطويرها.

ويستخدم بارساني خلال رحلته الطموحة عبر مناطق المملكة العربية السعودية عدًدا من التقنيات المبتكرة التي طورها فريق من الباحثين والعلماء في "كاوست"، والتي تهدف إلى ضمان سلامته وتتبع حالته الصحية والبدنية لحظة بلحظة من خلال أجهزة استشعار متقدمة. وتشمل هذه التجهيزات خوذة وسترة وقميصًا لمراقبة معدل ضربات القلب، وقياس مستويات هرمون الدوبامين والطاقة ومعدل إفراز العرق وحركة الجسم وغيرها.

ماتيو بارساني يخوض تحدي تغيير المفاهيم وترك أثر مميّز من الشرق إلى الغرب © ريد بُل

حفاوة وجمال من الشرق إلى الغرب

وبدأت رحلة بارساني بالدراجة اليدوية في 17 ديسمبر من الدمام، لينتقل بعدها إلى الرياض ثم القصيم وبريدة، وحائل، والعلا. وتتواصل الرحلة بمحطة في شركة البحر الأحمر الدولية، على أن يزور بارساني لاحقًا المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، وصولاً إلى "كاوست"، عابرًا مسافة إجمالية تزيد عن 3000 كيلومتر بمعدل نحو 150 كيلومترًا يوميًا.

ومن خلال مختلف المحطات التي تشملها من شرق المملكة إلى غربها، ستبرز الرحلة السمة التي يتميّز بها الشعب السعودي وهي الحفاوة والطابع المضياف لسكان المملكة في مختلف أنحائها، هذا بالإضافة إلى الإضاءة على جمال مناطق المملكة العربية السعودية وطبيعتها الأخاذة. وسيتم توزيع مجموع خمسين دراجة يدوية على امتداد المدن التي سيعبرها ماتيو خلال رحلته.

وفي انتظار إنهاء رحلة الشهر الكامل التي ستعكس "روح الإصرار والتحدي" في 17 يناير في "كاوست"، يمضي بارساني بلا كلل أو ملل في مسيرته الطموحة نحو محطته الختامية، آملاً في ترك "أثر" في النفوس، "ورفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم كي يتمكن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من العيش بتناغم في مجتمع مزدهر وبيئة صحية في المملكة العربية السعودية."