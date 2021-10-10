بشرى سارة لجميع لاعبي "غود أوف وور" أو "إله الحرب" حول العالم! إحدى أكثر الألعاب المنتظرة في العام 2022، "غود أوف وور: راغناروك"، ستبصر النور على جهازَي بلايستيشن 4 و5! وكان عشاق اللعبة ينتظرون بفارغ الصبر الإضافة التاسعة لسلسة إله الحرب الأسطورية، الجزء الثاني والأخير من قصة الأساطير الاسكندينافية. ومما يكشفه المقطع الدعائي الذي نشره استديو "سانتا مونيكا"، يبدو أنهم سيكونون على موعد مع مغامرات جامحة.

وقائع تتمة نسخة 2018 من سلسلة "غود أوف وور" تدور حول إله الحرب اليوناني وبطل الرواية كراتوس (الشخصية الوحيدة القابلة للّعب)، وابنه أتريوس، وميمير، وهم يتنقلّون وسط التضاريس القاسية للنروج القديمة بعد بضع سنوات من أحداث إصدار 2018.

ماذا تخبئ لنا لعبة إله الحرب: راغناروك © igdb.com

ويبدو النطاق الجغرافي للعبة موحشاً أكثر من أي وقت مضى، مع الرياح الجليدية للشتاء العظيم، والتي تضيف عقبة أخرى أمام مخطط ثنائي الأب والإبن الهادف إلى إبطال النبوءة، وإنقاذ الشعب الاسكندينافي من راغناروك المخيف. كل ذلك من دون أن ننسى العدد الكبير من المخلوقات الجديدة الخارجة مباشرة من كتب الأساطير الاسكندينافية لتضع اللاعبين أمام اختبار جديد.

وتبرز اللعبة صراعاً داخلياً وتساؤلات عميقة لدى أتريوس، إلى جانب رغبة كراتوس في حماية ابنه من أخطاء ارتكبها هو نفسه، عندما حمل السلاح في وجه الآلهة. وتبدو الحبكة الروائية كما لو أنها تضع الثقة والتفاهم الذي بناه الاثنان في اللعبة الأخيرة قيد الاختبار، خصوصاً مع اندفاع أتريوس لخوض الحرب مع أسغارد، وهو ما يرفضه كراتوس بشدة.

إضافة إلى ذلك، أظهر المقطع الترويجي لمحة عن الخصوم الذين سيواجههم اللاعبون: فريا وثور. الأولى، فريا، التي كانت حليفةً ذات يوم، أقسمت على الانتقام لابنها بالدور الذي قتله كراتوس في نهاية "غود أوف وور". ويريد القائمون على استديو "سانتا مونيكا" تذكير اللاعبين بأنّ فريا "محاربة ممتازة في حد ذاتها"، ولا تشتهر باستخدام سحر فانير فحسب. أما بالنسبة إلى ثور، فإن يأسه الناتج عن خسارته لأبنائه وأخيه غير الشقيق يغذي غضبه الشائن، الذي يصب جامه على كراتوس وأتريوس.

ماذا تخبئ لنا لعبة إله الحرب: راغناروك © igdb.com

ومثلما يعلم اللاعبون المخلصون، لا تخلو لعبة إله الحرب من المعارك الضارية: فأسلحة كراتوس الشهيرة تعود إلى الساحة، وبات أتريوس يمتلك قدرة جديدة (Runic Summon)، في حين ثمة أدلّة تشير إلى وجود مهارات هجومية جديدة. وقد وعد استديو "سانتا مونيكا" الجمهور بمزيد من خيارات اللاعبين في ما يتعلق بالقتال إلى جانب كراتوس ورفاقه، من أجل خوض تجربة لعب فريدة وممتازة.

وفي الختام، وفي حين أن في وسع اللاعبين زيارة ستة عوالم فقط في "غود أوف وور"، سيكون في إمكانهم في نسخة "راغناروك" أن يجوبوا في أرجاء تسعة، مع إضافة فاناهايم، سفارتالفهايم وأسغارد للاستكشاف في هذه التتمة! ويعد الاستديو كذلك بـ"مجموعة أكثر تنوعاً وروعةً وغرابة من المواقع مقارنة بأيٍ من ألعاب إله الحرب الأخرى"، مع مناطق جديدة داخل مواقع من الإصدارات السابقة.

أهلاً بكم إلى نهاية عالم الآلهة والبشر.