ماكس فيرستابن يحرز لقب الفورمولا 1 الرابع على التوالي

أحرز ماكس فيرستابن لقبه الرابع على التوالي في بطولة السائقين للفورمولا واحد بعدما احتل المركز الخامس في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى. وينضم الهولندي بذلك إلى الأسطورتين ألان بروست وسيباستيان فيتل بأربعة ألقاب، خلف خوان مانويل فانجيو (5) ولويس هاميلتون (7) ومايكل شوماخر (7).

وقال فيرستابن بعد السباق: "إنه شعور رائع أن أفوز هنا اليوم وأنا فخور جداً بإحراز لقب البطولة." وأضاف: "كان العام رائعاً وأنا فخور بالطريقة التي تعاملنا بها مع كل شيء كفريق. حافظت اليوم على هدوئي وتجاوزت السائقين واحداً تلو الآخر، وقد حاولت أن أصمد في السباق ونجحنا في ذلك، وأنا فخور جداً بكوني جزءاً من هذا الفريق، بخاصة أننا نحتفل الآن بلقبنا العالمي الرابع."

وفاز سائق مرسيدس جورج راسل بجائزة لاس فيغاس الكبرى، بعدما تصدّر السباق من مركز الانطلاق الأول، وجاء زميله لويس هاميلتون في المركز الثاني. وأكمل سائق فيراري كارلوس ساينز جونيور منصة التتويج متفوقاً على زميله شارل لوكلير الذي حلّ رابعاً.

وصل فيرستابن إلى نيفادا بعد فوزه الرائع في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، خصوصاً أنه انطلق من المركز 17 ليشق طريقه نحو النصر. وفي لاس فيغاس، كانت مهمته واضحة: إنهاء السباق متقدماً على سائق مكلارين لاندو نوريس بهدف حسم البطولة. وانطلق فيرستابن من المركز الخامس، متقدماً بمركز واحد على نوريس، ليدير سباقه بخبرة كبيرة، ويعبر خط النهاية في المركز الخامس، بينما حلّ نوريس سادساً.

وبهذا الإنجاز، أصبح فيرستابن خامس سائق في تاريخ الفورمولا واحد يفوز بأربعة ألقاب متتالية، في إنجاز لم يسبقه إليه سوى شوماخر الذي حقق خمسة ألقاب متتالية.

وأثنى كريستيان هورنر، الرئيس التنفيذي ومدير فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ، على هيمنة فيرستابن على ساحة الفورمولا واحد، وقال: "كان ماكس يخوض بطولةً خاصة به هذا العام، ومع فوزه بثمانية سباقات، وهو أكثر من ضعف عدد السباقات التي فاز فيها أي شخص آخر، كان استثنائياً في ثباته وعمله الجماعي وتصميمه المطلق، وهو تعامل مع الضغط بالهدوء الذي يتمتّع به البطل الحقيقي."

وقدّم زميل ماكس في فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ سيرخيو بيريز أداءً شجاعاً إذ تقدّم من المركز 16 عند الانطلاق إلى المركز العاشر، ليضمن نقطة مهمة في البطولة.

وفي الوقت عينه، وفي عرض قوي لفريق "فيزا كاش آب آر بي"، تألق يوكي تسونودا بإنهائه السباق في المركز التاسع، ليضمن نقاطاً مهمة للفريق، بينما احتل ليام لوسون المركز 16.

ومع تبقي سباقَين في الموسم، عزز فيرستابن مكانته كأحد أفضل السائقين على الإطلاق في الفورمولا واحد. وتنتقل الأنظار الآن إلى الجولتَين المقبلتَين اللتين ستشهدان صراع الفرق والسائقين على النقاط الحاسمة لاختتام موسم 2024.