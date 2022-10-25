ما هي بطولة "ريد بُل هاتريك"؟

يحتضن الأردن للمرة الأولى على الإطلاق بطولة كرة القدم الإلكترونية "ريد بُل هاتريك"!
الحماسة في أوجِها في وقت ننتظر بفارغ الصبر رؤية نخبة لاعبي كرة القدم الإلكترونية وهم يستعرضون مهاراتهم ويذهلون متابعي البطولة المرتقبة بقوّة في البلاد.
تابع القراءة للتعرّف أكثر على الحدث الاستثنائي، وطريقة التسجيل، إضافة إلى بعض قوانين البطولة، وما الذي ينتظرك!
ما هي "ريد بُل هاتريك"؟
"ريد بُل هاتريك" هي بطولة لكرة القدم الإلكترونية مفتوحة لمشاركة الجميع، وهي ستقام للمرة الأولى وعلى امتداد الأردن، وتشهد انتقال الفرق الفائزة من مراحل التصفيات للتنافس في ما بينها في النهائيات الوطنية في 18 نوفمبر في بوليفارد العبدلي.
قوانين البطولة بسيطة:
- كل فريق يتألف من ثلاثة لاعبين.
- على كل فريق أن يتنافس مع الفرق الأخرى من خلال خوض ثلاث مباريات متتالية (بنظام knockout)
- يحظى كل فريق بفرصة واحدة فقط لتبديل أحد لاعبيه مرة واحدة خلال المباريات الثلاث، وبعد الشوط الأول.
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أين ستقام جولات التصفية؟
التصفيات في صالات الألعاب:
التصفيات في الجامعات:
ملاحظة: التسجيل في تصفيات الجامعة تُسمح فقط لطّلاب الجامعة
طريقة التسجيل:
يمكنك التسجيل عبر موقع www.redbull.com/HATTRICK.
ما هي الجوائز؟
المجموع الإجمالي للجوائز هو 2500 دولار، سيتم تقسيمها بين المراكز الأولى.
يقام الحدث برعاية:
أرِنا مهاراتك من خلال التسجيل لخوض التصفيات الأقرب إليك!