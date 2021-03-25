مبروك لفريق Kout الأبطال

Red Bull MEO هي إحدى أشهر بطولات الرياضات الإلكترونية التي تتيح الفرصة أمام المشاركين للفوز في بطولة PUBG Mobile. استضافت الكويت التصفيات المحلية في عام 2020 وكان الفائز فيها فريق Kout. وفي 22 مارس 2021، شارك فريق Kout في بطولة East World Finals للعبة PUBG Mobile والتي أقيمت بشكل افتراضي وتنافس ضد الفرق الفائزة من عشر دول أخرى. وفي النهاية، عاد فريق Kout منتصرًا إلى أرض الوطن وتوج ببطل البطولة العالمية.

قام أكثر من 22000 متسابق من جميع أنحاء العالم بالتسجيل لخوض المعركة في بطولة Red Bull M.E.O في موسمها الثالث، وبعد 11 شهرًا من التشويق، اُختتمت البطولة بصورة مليئة بالإثارة.

شق فريق Kout طريقه نحو النصر بعد خوضه 6 جولات صعبة ضد 15 فريقًا. الفرق التي شاركت في البطولة وواجها بطلنا كانت Rise on Glory (تشيلي)، What a Squad و SD Gaming(هونغ كونغ)، Morph Team و RUBIC FX و Boom Esports (إندونيسيا)، Blue Bees (اليابان)، OPMF Esports (جزر المالديف)، SWAT69 (عُمان)، rxnPakistan و OnLy TiTans (باكستان)، STP X (سنغافورة)، KHK Esports (جنوب أفريقيا)، WG B2R و MAX LND-Legends(سريلانكا).

نجح فريق Kout في تحقيق النصر بعد تحقيقه 32 قتلة في الجولات الأولى والثانية والثالثة، مما جعل الفارق بينهم وبين أقرب منافسيهم بعيد. بدأ فريق Morph في تقليص الفارق في الجولتين الرابعة والخامسة، لينهيهما بإجمالي 94 نقطة مقابل 100 لفريق Kout. واستمرت المنافسة بشراسة حتى اللحظات الأخيرة من الجولة السادسة والأخيرة حيث عاد فريق Kout منتصرًا إلى أرض الوطن في النهاية برصيد 109 نقطة متقدمًا بفارق 11 نقطة عن المركز الثاني، فريق Morph.

إذا فاتتك البطولة، شاهد النهائي المفعم بالإثارة والتشويق من هنا ، بتعليق المخضرمين في الرياضات الإلكترونية ImPERium_1 و Maxman30