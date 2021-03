مبروك لفريق Kout الأبطال

شق فريق Kout طريقه نحو النصر بعد خوضه 6 جولات صعبة ضد 15 فريقًا. الفرق التي شاركت في البطولة وواجها بطلنا كانت Rise on Glory (تشيلي)، What a Squad و SD Gaming(هونغ كونغ)، Morph Team و RUBIC FX و Boom Esports (إندونيسيا)، Blue Bees (اليابان)، OPMF Esports (جزر المالديف)، SWAT69 (عُمان)، rxnPakistan و OnLy TiTans (باكستان)، STP X (سنغافورة)، KHK Esports (جنوب أفريقيا)، WG B2R و MAX LND-Legends(سريلانكا).