مشوار Cyberpunk 2077 للنور بعد ٨ سنين!

شركة CD Projekt Red ساعدت على نشر ودعم التشويق المحيط بالجيم من أول ما أعلنوا عنه من ٨ سنين، وكانت كل كام سنة بتعلن عن حاجة جديدة في Cyberpunk 2077 تحمس الناس أكتر، زي مثلاً إعلانهم عن إن الممثل المعروف كيانو رييفز (Keanu Reeves) هيكون موجود بصوته وبشكله.

وأخيراً تم إطلاق الجيم في ديسمبر ٢٠٢٠ بعد عدة تأجيلات ووسط ترحيب كبير من اللاعبين وشركات الألعاب، وتشويق ملوش مثيل.

أهلاً بيك في Night City !

بتدور أحداث Cyberpunk 2077 في مدينة Night City عام ٢٠٧٧ واللي المفروض إنها مدينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد تفكك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وبعد ما سيطر على مدينة Night City عصابات مختلفة وشركات دولية. وبما إنها دولة مستقبلية، فبيميزها برضه الشوارع والطرقات الغريبة واللي أعلى من مستوى الأرض، والعربات الطائرة.

مدينة Night City اللي بتدور فيها أحداث الجيم. © Alpha Coders

والعالم ده برضه أكيد مختلف عن العالم الحقيقي بتاعنا، وأول إختلاف، بعد تفكك الولايات المتحدة طبعاً، إن الإتحاد السوفيتي لسه موجود واليابان لسه قوة عظمى ومتقدمة تكنولوجياً (يمكن دي مش مختلفة أوي).

الشخصية الرئيسية في الجيم، أو البطل يعني، هو شخص اسمه V (أيوه الحرف)، واللي أول ما تبدأ الجيم، ليك الحرية إنك تختار قصته وماضيه من ٣ اختيارات:

V اللي بينتمي للطبقة العاملة وبيشتغل في واحدة من الشركات الصغيرة اللي في المدينة.

V اللي بينتمي للعشوائيات الزحمة اللي Night City مليانة بيهم.

V اللي بينتمي للمجموعات اللي عايشة على حدود المدينة.

أياً كان V اللي هتختاره، هتبدأ القصة بمشكلة بسببها بينضم V لمجموعة علشان يخططوا وينفذوا سرقة كبيرة، ولكن العملية بتفشل وبتظهر مشاكل أكبر وبيلاقي V نفسه معاه قطعة تكنولوجية خطرة مش عارف بالظبط بتعمل إيه. ومن هنا بيبدأ يحقق علشان يعرف أكتر طبيعة الحاجة اللي معاه وممكن تستعمل في إيه. وفي خلال تحقيقه ده، بينتشر V في مدينة Night City بشوارعها وشركاتها، وبيتعرف على ناس جديدة ومختلفة، وبيطلب المساعدة أحياناً من المجموعة اللي كانت معاه في السرقة من الأول. وفي خلال كل ده، بيقابل جوني (Johnny Silverhand)، أو بمعنى أصح، القطعة التكنولوجية الغير مفهومة اللي معاه، بطريقة ما بتقدر إنها تستحضر روح أو ضمير جوني اللي مات من سنين كتير واللي كان إرهابي في وقته، وبيفضل جوني مع V طول الجيم، واللي بيلعب دور جوني أصلاً هو الممثل كيانو رييفز.

آخر شخصية ممكن نعرفها في الجيم هو جاكي (Jackie) شريك V واللي معروف شوية بتشائمه وأمله المدفون بعمق.

الشخصية الرئيسية في الجيم… V. © Alpha Coders

الشارع قال إيه عن Cyberpunk 2077؟!

اختلفت الأقاويل والآراء عن لعبة Cyberpunk 2077 من أول ما نزلت. فيه كتير قاله إن اللعبة مسلية جداً وإن العالم بتاعها كبير ومفتوح للاستكشاف، وإن غير المهمة الرئيسية لV، فيه مهمات تانية صغيرة ممكن تتنفذ واللي من خلالها اللاعب بيدخل كل شوارع وحواري Night City وبيتعرف على مبانيها وسكانّها، ولكن للأسف ظهرت مشاكل كتير في اللعبة نفسها تحديداً مع الناس اللي لعبتها على Playstation 4 وXBox 1، واللي أدت لغضب كبير جداً وسط أغلب الناس اللي اشترتها ووصلت شركة سوني إنها تشيل اللعبة من متجر Play Station وتوعد اللي اشتروها برد أموالهم. ده غير إن الشركة المطورة للجيم، سي دي بروجكت (CD Projekt Red) وعدت برضه إنها أي لاعب مش راضي عن أداء الجيم، ممكن يسترد اللي دفعه.

مش بس كده، ولكن الغضب ده مكانش بس عند اللاعبين اللي اشتروا اللعبة، ولكن عند المستثمرين اللي استثمروا فيها كمان، واللي بسبب الخسارة دي، قرروا إنهم يرفعوا قضية على شركة سي دي بروجكت.

كانت إيه بقى المشاكل دي أصلاً؟

أهمها كانت مشاكل وأعطال في اللعبة، تحديداً على المنصات القديمة زي Playstation 4 وXBox 1؛ حاجات زي بطء في الحركة وتقطيع في الصورة، واللي طبعاً أثر على جودة اللعبة عند ناس كتير وأفسدت متعتهم بنزولها أخيراً، وإن بعد انتظارهم ليها اللي طال سنين، نزلت اللعبة عكس كل توقعاتهم ليها.

رداً على كل ده، شركة سي دي بروجكت أعلنت إنها هتنزل إصدارين رئيسيين للعبة في شهري يناير وفبراير علشان تطورها أكتر وتحسن من جودتها ومستواها.

فيه علاقة بين Cyberpunk 2077 و The Witcher : Wild Hunt ؟

فيه علاقة واضحة وصريحة بين اللعبتين، وهي إنهم الاتنين من تطوير نفس الشركة، سي دي بروجكت، الحاجة اللي زودت حماس الناس علشان يشوفوا ويلعبوا Cyberpunk 2077 تحديداً بعد النجاح العظيم اللي حققته لعبة The Witcher: Wild Hunt، واللي على الرغم من إن كان فيها شوية مشاكل تقنية برضه، إلا إن قوة قصتها وعمق شخصياتها غطى على أي مشاكل وخلاها واحدة من أنجح وأقوى الجيمز اللي موجودة على الساحة دلوقتي.

بس مش هي دي بس العلاقة بين الاتنين، بحيث ظهر مرة في The Witcher: Wild Hunt وصف لمدينة Night City واللي هي المقر الرئيسي اللي بتتلعب فيه Cyberpunk 2077، وده كان لما شخصية سيري في إحدى سفرياتها رجعت تحكي عن عالم شافته وإن كان فيه ناس عندهم حديد في أجسامهم، وبيتحركوا باستخدام عربات وشوارع طائرة.

من ناحية Cyberpunk 2077 بقى، وفي واحدة من القصص اللي بتختارها لV في الأول خالص (وهو موظف في شركة صغيرة)، V ممكن يدخل مكتبه ويدور في أدراجه، وفيه درج منهم بيلاقي مجلة عليها صورة سيري ومكتوب عليها The Witcher.

والنقاش هنا كان، هل The Witcher طالعة في عالم Cyberpunk 2077 إنها لعبة برضه، فلو كده مش هنشوف ترابط أحداث أو شخصيات بين الاتنين، ولا Night City كانت هي العالم اللي سيري حكت عنه فعلاً، فهو بالتالي عالم حقيقي في The Witcher وممكن يفتح احتمالات كتير أوي؟

جوني وV. © Alpha Coders

الدروس المستفادة (وماذا بعد؟)

عالم الجيمينج دلوقتي بيكبر وبيتطور أسرع من أي وقت قبل كده، وعلشان أي شركة تطور جيم، خاصةً لو حاجة بحجم Cyberpunk 2077، محتاجة حاجات كتير أوي؛ محتاجة الموهبة الصح والموارد المالية والتكنولوجية، والقدرة على الربط بين التسلية والتكنولوجيا بطريقة ترضي جميع الأطراف. ده غير إن أي جيم دلوقتي بيتلعب على أكتر من منصة، وعلى أكتر من قوة، ولو فشل في أي واحدة فيهم، ممكن يكون صعب جدآً إنه يقدر يقوم تاني، تحديداً لو الجيم لسه نازل جديد وتم استقباله بكم التناقضات دي.