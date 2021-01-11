نجوم "ريد بُل ديزرت وينغز" يشمّرون عن سواعدهم في مرحلة الماراثون في داكار

وبعد يوم الراحة، تولى المشاركون صيانة مركباتهم وتصليحها بأنفسهم في معسكر المبيت خلال الليل قبل اختتام مرحلة الماراثون الإثنين.

تقدم النجم الصاعد البالغ من العمر 18 عاماً سيث كوينتيرو مركزاً إضافياً في الترتيب العام لفئة المركبات الخفيفة بعد المرحلة السابعة. وبعدما دخل التاريخ في الأسبوع الأول للرالي عندما أصبح أصغر سائق في داكار يفوز بإحدى المراحل، يحتل الرياضي الشاب الآن المركز الثاني في فئة المركبات الخفيفة.

لم يكن هناك من غبار أمامنا وملاحي دينيس (زنز) قام بعمل رائع. سارت السيارة بشكل ممتاز وكان يوماً بلا مشكلات مثلما أردنا. سيث كوينتيرو

وكذلك كان اليوم بالنسبة لزميلة كوينتيرو في فريق ريد بُل للسائقين الصاعدين على الطرقات الوعرة كريستينا غوتييرز التي كانت جولتها خالية كذلك من المشكلات في اليوم السابع لتنهي الجولة في المركز الخامس.

Cristina Gutierrez of Red Bull Off-Road Junior Team races during stage 7 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

كانت مرحلتنا نظيفة تماماً وكنت أحتاج لذلك. فقد عانينا في الأيام الأخيرة من بعض المشكلات، وكان من الجيد أن أنجز جولة نظيفة. كريستينا غوتييرز

يوم جيد آخر في فئة المركبات الخفيفة استمتع به تشاليكو لوبيز الذي فاز في المرحلة. لكنّه كان يوماً قاسياً آخر بالنسبة إلى السائق الصاعد ماتيس إكشتروم.

أما في فئة السيارات فيسود الترقّب بعدما ارتطمت سيارة متصدر السباق ستيفان بيترهانسل بقوة بإحدى الصخور على الطريق بين حائل وسكاكا. وسيكون على بطل داكار 13 مرة أن يلجأ إلى خبرته ليحضّر سيارته "ميني باغي" لخوض 375 كيلومتراً متبقية من مرحلة الماراثون الإثنين.

اصطدمت بصخرة قبل أربعين كيلومتراً وكسرت حافة الإطار، وأمضينا وقتاً طويلاً لتبديل العجلة. ستيفان بيترهانسل

وفيما حقق السعودي يزيد الراجحي نتيجة لافتة بفوزه في المرحلة السابعة، ما زال ناصر العطية ينتظر فرصة الانقضاض على الصدارة. وقد حافظ القطري على المركز الثاني في الترتيب العام متأخراً بأقل من ثماني دقائق عن بيترهانسل.

كل شيء يسير بشكل جيد وسنرى غداً (الإثنين) ماذا يمكننا أن نفعل. المنافسة شديدة بين وبين ستيفان. ناصر العطية رالي

وخلف رجلَي الصدارة وبفارق يزيد عن نصف ساعة يأتي كارلوس ساينز في المركز الثالث في الترتيب العام. ورغم هذا الفارق، لم يفقد صاحب اللقب الأمل في الفوز.

أنا أركز على القيادة بشكل جيد في هذا الأسبوع الثاني وتعويض الوقت الذي خسرته في الأسبوع الأول. كارلوس ساينز

ورغم خسارة بطل داكار مرّتين توبي برايس صدارة الترتيب العام في النصف الأول من مرحلة الماراثون، إلا أنه واثق من استعادته الصدارة قريباً، خصوصاً أن المتصدر الجديد خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو لا يتقدم عليه سوى بثانية واحدة.

عانينا من مشكلة صغيرة، لكن عدا عن ذلك كل شيء كان جيداً. توبي برايس

زميل برايس في فريق "ريد بُل كاي تي أم فاكتوري رايسينغ" سام ساندرلاند هو الآن في المركز الثالث في الترتيب العام، متأخراً بنحو دقيقتَين فقط عن كورنيخو فلوريمو.

من الصعب فعلاً أن تعرف أين هم بقية المتسابقين، لذا كل ما عليك فعله هو أن تضغط وتضغط. ركزت شخصياً على الحفاظ على سرعة جيدة وعدم ارتكاب أي خطأ. سام ساندرلاند

ورغم تعرضه لسقوط عن دراجته بين الكثبان الرملية، نجح الدراج الصاعد دانيال ساندرز في احتلال أحد المراكز العشرة الأولى.

كان هناك صخرة وحيدة ارتطمتُ بها بعجلتي الأمامية بين الكثبان الرملية. وهذا ما قذفني عن دراجتي إلى الأمام لأسقط على الرمال. تعرضت لإصابة طفيفة، وقد توقف ريكي (برابك) للاطمئنان عليَّ. دانيال ساندرز

Stefan Svitko (SVK) of Slovnaft Rally Team races during stage 7 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

وإلى ذلك في سباق الدراجات، نجح كل من شتيفان سفيتكو وماتياس فالكنر ولايا سانز وكامي شابليير في تخطي النصف الأول من مرحلة الماراثون.

ذكرتني الكيلومترات المئة الأولى من المرحلة بالسباق في هولندا... كانت رملية مع مطبات. ماتيس فالكنر

Dmitry Sotnikov (RUS) of Team Kamaz-Master races during stage 7 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

وتبدو الأمور مستقرة في فئة الشاحنات مع تفرّد "كاماز ماستر" بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلة، ما يعكس هيمنة الفريق على صدارة الترتيب العام. ويبقي فوز خامس في مراحل داكار 2021 متصدر السباق ديميتري سوتنيكوف في موقع السيطرة الكاملة على هذه الفئة.

وسيكشف يوم الإثنين من استفاد من مهاراته الميكانيكية، وأي من المتنافسين سيتفوّق في 375 كيلومتراً متبقية في النصف الثاني من مرحلة الماراثون.

نتائج المرحلة السابعة والترتيب العام

الخمسة الأوائل في فئة السيارات في رالي داكار 2021 في المرحلة السابعة

ي. الراجحي (السعودية) تويوتا 04 س 21 د 59 ث س. بيترهانسل (فرنسا) ميني +00 س 00 د 48 ث ك. ساينز (إسبانيا) ميني +00 س 01 د 15 ث ن. العطية (قطر) تويوتا +00 س 02 د 48 ث ي. برزيغونسكي (بولندا) تويوتا +00 س 12 د 00 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات في رالي داكار 2021

س. بيترهانسل (فرنسا) ميني 26 س 36 د 50 ث ن. العطية (قطر) تويوتا +00 س 07 د 53 ث ك. ساينز (إسبانيا) ميني +00 س 41 د 06 ث ي. برزيغونسكي (بولندا) تويوتا +01 س 22 د 48 ث ن. روما (إسبانيا) برودرايف +01 س 59 د 00 ث

الخمسة الأوائل في فئة الدراجات في رالي داكار 2021 في المرحلة السابعة

ر. برابك (الولايات المتحدة) هوندا 03 س 37 د 44 ث خ. كورنيخو فلوريمو (تشيلي) هوندا +00 س 02 د 07 ث س. هويس (الولايات المتحدة) كاي تي أم +00 س 02 د 19 ث ش. ساندرلاند (بريطانيا) كاي تي أم +00 س 02 د 52 ث د. ساندرز (أستراليا) كاي تي أم +00 س 03 د 14 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات في رالي داكار 2021

خ. كورنيخو فلوريمو (تشيلي) هوندا 28 س 51 د 31 ث ت. برايس (أستراليا) كاي تي أم +00 س 00 د 01 ث س. ساندرلاند (بريطانيا) كاي تي أم +00 س 02 د 57 ث ك. دي سولتريه (فرنسا) هاسكفارنا +00 س 02 د 34 ث ك. بينافيدس (الأرجنتين) هوندا +00 س 18 د 01 ث

الخمسة الأوائل في فئة المركبات الخفيفة في رالي داكار 2021 في المرحلة السابعة

ف. لوبيز (تشيلي) كان-أم 05 س 15 د 34 ث ص. السيف (السعودية) كان-أم +00 س 05 د 12 ث ر. فاريلا (البرازيل) كان-أم +00 س 07 د 13 ث م. غوكزال (بولندا) كان-أم +00 س 07 د 47 ث ك. غوتييرز (إسبانيا) أو تي 3 +00 س 10 د 07 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة المركبات الخفيفة في رالي داكار 2021

أ. دومزالا (بولندا) كان-أم 32 س 30 د 33 ث س. كوينتيرو (الولايات المتحدة) أو تي 3 +00 س 08 د 41 ث أ. جونز (الولايات المتحدة) كان-أم +00 س 09 د 31 ث ف. لوبيز (تشيلي) كان-أم +00 س 25 د 21 ث م. غوكزال (بولندا) كان-أم +00 س 34 د 07 ث

الخمسة الأوائل في فئة الشاحنات في رالي داكار 2021 في المرحلة السابعة

د. سوتنيكوف (روسيا) كاماز 04 س 45 د 52 ث أ. مارديف (روسيا) كاماز +00 س 03 د 23 ث أ. شيبالوف (روسيا) كاماز +00 س 08 د 22 ث أ. فيشنوفسكي (بلغاريا) ماز +00 س 10 د 29 ث أ. كارغينوف (روسيا) كاماز +00 س 11 د 44 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الشاحنات في رالي داكار 2021