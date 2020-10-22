نظرة أولى إلى لعبة "رايدرز ريبابليك"

ستضع "رايدرز ريبابليك" بين يدي هواة الرياضات القصوى ساحة ألعاب تفاعلية، تجمع التزلج والسنوبورد والقفز بالبدلة المجنّحة، في مجموعة مذهلة من المواقع المأخوذة من أرض الواقع. واللعبة التي تقدم صيغتي اللعب الفردي أو المتعدد، تعد بأن تنقل إلى اللاعبين ذاك الشعور المذهل بالمغامرة، من خلف منصات اللعب أو أجهزة الكومبيوتر. ومن ميزات "رايدرز ريبابليك" تجربة اللعب المتعدد، التي ستتيح لك التواصل واللعب مع حوالي 50 لاعباً في الوقت عينه، في ميادين افتراضية، تستطيع من خلال مخيّلتك أن تحولها إلى تجربة حقيقية في الهواء الطلق، أو جولة مثالية على منحدر فعلي.

إيغور مانسو هو المخرج الإبداعي للعبة "رايدرز ريبابليك"، ولديه في جعبته خبرة مهمة في سوق ألعاب الفيديو الخاصة بالرياضات القصوى، بعدما عمل على إحدى ألعاب التزلج المفضلة "ستيب" في العام 2016. وستتيح لك "رايدرز ريبابليك" كلاعب أن تختار بين فئات ركوب الدراجة الجبلية، التزلج، السنوبورد، أو القفز ببدلات مجنّحة للتحليق من أماكن عالية. ويقول مانسو إن تركيز اللعبة التي ستصدر في 25 فبراير 2021 على منصات الألعاب وشاشات الكومبيوتر، سيكون على منح اللاعب تجربة مفعمة بالحيوية. وسيكون جو اللعبة ودياً، يسمح بالتفاعل الاجتماعي مثلما قد يحصل على الحلبات على أرض الواقع. وستضمن تجربة تعدد اللاعبين أن تخوض منافسات مع نظراء لك من المستوى نفسه، وتعطيك الفرصة للتواصل معهم أيضاً. ويتم تشجيع اللاعبين على التنافس مع الأصدقاء، بل إن تنفيذ لقطات مميزة على مقربة من الأصدقاء سيمنحهم مزيداً من النقاط.

رايدرز ريبابليك في منتزه يوسيميتي © Ubisoft

المتعة والموّدة اللتان تقدّمهما اللعبة يتركزان في مناطق رائعة تمّ تصميمها ببيانات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، بما يضمن أن تخوض تجربة حقيقية في الحدائق الوطنية الأميركية. والمواقع متصلة بعضها ببعض بما يتيح لك عبور أماكن مختلفة مع ظهورها الواحدة تلو الأخرى. ويشير مانسو إلى أن عشاق الرياضات القصوى يمكنهم أن يخوضوا مستويات مختلفة من المنافسة، في بطولات تحاكي أجواء المسابقات الحقيقية في الهواء الطلق. وإن كنتم تتساءلون إن كانت "ريد بُل رامباج"، إحدى أروع بطولات الرياضات القصوى في العالم، مدرجة ضمن اللائحة، فالجواب هو نعم بالتأكيد.

واللعبة ليست محاكاة، وهي تركز على أن تكون متاحة لجميع مستويات اللاعبين، غير أن مانسو يقول إن الفريق عمل على ضمان واقعية الرياضات التي تتضمّنها. وهو يعطي مثالاً على ذلك، من خلال الدراجات المتنوّعة التي يمكن اللعب فيها، من تلك المخصصة للطرقات الوعرة إلى دراجات التحمل. وتشبه خصائص الدراجات تلك التي نختبرها على أرض الواقع، وتشمل ماركات عدة ونماذج معروفة. ويلفت مبتسماً إلى أن الدراجات التجارية ليست وحدها الواردة على اللائحة، بل سيتاح للاعبين كذلك ركوب نماذج خاصة بالمنافسات تتيحها اللعبة.

وكان مانسو يتحدث إلينا من مكاتب "يوبيسوفت" في مدينة أنيسي الفرنسية، فيما لوح التزلج الخاص به يتّكئ على الجدار خلفه. وأنيسي، التي تلقب أحياناً بـ"جوهرة جبال الألب الفرنسية"، تقدم آفاقاً مذهلة وهي محاطة بمواقع التزلج والسنوبورد المثالية. ومانسو الذي يعيش في الجبال، يهوى التزلج وركوب الدراجة والجري وسط الطبيعة. هذا ما جعل من إخراج "رايدرز ريبابليك" فرصة ممتازة بالنسبة إليه لنقل حبّه لرياضات الهواء الطلق إلى ملعب إجتماعي على الانترنت مفتوح لجميع الذي يتشاركون شغفه.

أنهينا دردشتنا مع مانسو بسؤاله: أي تجربة مثالية يريد للاعبين أن يختبروها من خلال "رايدرز ريبابليك"؟ وقد عبّر جوابُه عن المتعة الفريدة والقصوى التي يمكن أن يقدمها هذا الإصدار الجديد: "أريدهم أن يختبروا الجولة المثالية".

لقطات فريدة على الدراجة © Ubisoft

ويعطي مثالاً على ذلك بالحديث عن رحلة متنوّعة، تبدأ من قمة الجبل وسط بيئة صعبة، وصمتٍ مهيب يحيط باللاعب الذي ينحدر على لوح التزلج نزولاً نحو أرضية أقلّ تحدياً، ستجمعه بصخب لاعبين آخرين يريدون جميعاً اختبار التشويق نفسه، وأداء لقطات فريدة ودفعك إلى الانغماس بهذه الأجواء الرائعة. وستغادر لاحقاً عبر منحدر، لتقفز من ثم ببدلة مجنّحة ما يرفع مستوى الحماسة إلى درجة غير مسبوقة... وبمجرد هبوطك، ستكون جاهزاً لإكمال المشوار على الدراجة لاكتشاف مزيد من الروائع.