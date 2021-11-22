نظرة شاملة إلى خصائص لعبة فري فاير!

باتت لعبة "فري فاير" على كل شفة ولسان ما جعلها في الوقت الحالي من أشهر ألعاب الموبايل! اللعبة التي صدرت بنسختها الأولى في العام 2017، هي اليوم أشهر ألعاب المعارك المكليّة "باتل رويال"، متخطية "ببجي" و"كول أوف ديوتي: موبايل" وغيرها من الألعاب. وبلغ عدد مراجعات المستخدمين للعبة أخيراً أكثر من 60 مليوناً، ما جعل "فري فاير" أكثر لعبة حظيت بتقييمات من الجمهور في العالم.

All We Know About Free Fire! © IGDB.com

تكثر أنماط اللعب في "فري فاير"، وهي تشمل:

كلاسيك (Classic): معركة "باتل رويال" المعتادة مع ما يصل إلى خمسين لاعباً يقاتلون للبقاء على قيد الحياة. كلاش سكواد (Clash Squad): جولة مواجهة بين فريقَين يخوضان سبع جولات؛ والفريق الذي يفوز بالعدد الأكبر من المواجهات من أصل سبع يربح نقوداً لاستبدالها بأسلحة جديدة. راش آور (Rush Hour): جولة "باتل رويال" مختصرة مع عشرين لاعباً فقط يهبطون في منطقة ضيّقة. كيل سكيورد (Kill Secured): جولة مفتوحة ترتكز على القضاء على اللاعبين الآخرين، يكون الفائز فيها من يقتل أكبر عددٍ من اللاعبين الخصوم. بيغ-هيد (Big-Head): مباراة للفرق ترتكز على القضاء على المنافسين الآخرين، الفارق الوحيد فيها هو أن رؤوس جميع اللاعبين مضخّمة ليس لشيء سوى للمتعة والتسلية.

بعض هذه النماذج ليست متوفرة سوى في أيام محددة، بينما "كلاسيك" و"كلاش سكواد" هما النمطان المتوفران دائماً.

انطلقت اللعبة أساساً مع خريطة وحيدة هي "برمودا"، غير أنّ الشركة المطوّرة أضافت خريطتَين: "بورغاتوري" و"كالاهاري". ومن المهم الإشارة إلى أن جميع هذه الخرائط هي بنفس الحجم، لكنها تختلف في كل شيء آخر تقريباً.

أما بالنسبة للشخصيات، فلهذه اللعبة شخصيات معدة مسبقاً، لكل منها قصتها ودوافعها التي تجعلها مميزة عن غيرها. وما يميّز شخصيات اللعبة أكثر هي قدراتها الفريدة التي قد تحدث فارقاً كبيراً في الجولة التي تخوضها إن استُعملت بشكل استراتيجي. وللعبة حالياً أكثر من 30 شخصية قابلة للعب، ترتكز معظمها على أشخاص حقيقيين؛ وشخصية "ألوك" على سبيل المثال ترتكز على المنسق الموسيقي البرازيلي الشهير "دي جاي ألوك"! هل هنالك أروع من ذلك؟

بعد أنماط اللعب والشخصيات، لنتحدث قليلاً عن الأسلحة الموجودة في هذه اللعبة! ثمة بالطبع عدد كبير من الأسلحة في "فري فاير"، ولكن ستتيح تلك التحديثات بروز المزيد منها! اطّلعنا على خصائص بعض الأسلحة الأكثر شهرة واستعمالاً، وهذه المفضلة لدينا من بينها:

المسدسات (Pistols): أحد أبسط الأسلحة التي يمكن استعمالها في أي لعبة، ومع ذلك ما زال المسدس يثبت فعاليته وأهميته الكبرى لدى خوض شجار عن مسافة قريبة. البنادق الهجومية (Assault Rifles): سلاح نموذجي قوي ودقيق في الوقت عينه. الرشاشات (Submachine Guns): سلاحك السريع والعمليّ للقتل الفوري في المناطق الضيّقة. ولكن عليك بالحذر: مع المعدل المرتفع للرشقات يجب أن تتعامل مع ارتداد الرشاش خصوصاً في الأماكن الواسعة. البندقيات (Shotguns): أفضل سلاح ناري للاستعمال في المواجهات الثنائية أو الاحتكاك المباشر! إنه سلاح قوي قادر على القضاء بسهولة على خصمك بفضل طاقته الكبيرة.

ثمة الكثير من الأسلحة المتنوعة الأخرى غير تلك الأربعة التي اخترناها، غير أن السلاح المفضل لديك يعتمد في نهاية المطاف على أسلوب اللعب الخاص بك.

والآن وبعدما قدمنا لك ملخصاً سريعاً عن "فري فاير"، أتى دورك لتخبرنا: ما الذي يعجبك في هذه اللعبة، وما الذي لا يلقى استحسانك؟ قم بمشاركة هذا المقال وأطلعنا على آرائك.