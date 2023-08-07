هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023
© Estabraq Kamal
درِفتينغ

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

تعرّفوا إلى أبرز السائقين المشاركين في النسخة الثالثة عشرة من "ريد بُل كار بارك درِفت" في الأردن.
بقلم ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا
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ريد بُل كار بارك درِفت - الاردن

الأردنالأردن, الأردن
عرض الحدث
أقل من عشرة أيام تفصلنا عن أبرز فعاليات الدرِفت في المملكة! فالنسخة 13 من "ريد بُل كار بارك درِفت" تقام في ساحة رالي الأردن في منطقة البحر الميت يوم الجمعة 11 أغسطس، بدءاً من التاسعة مساءً.
هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

© Zaid Shami

ويقام الحدث هذا العام في ساحة رالي الأردن في أخفض بقعة على الأرض بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، زين، طلبات مارت، جيني، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جي-شوك، قناة رؤيا، راديو هلا، وراديو بلس 104.3.
وسيكون لأسطورة الدرِفت بطل السباقات اللبناني عبدو فغالي كما جرت العادة عرض جانبي خاص في سيارة "أم جي جي تي" المعدّلة كلياً والمصمّمة خصيصاً للحدث.

هل أنتم جاهزون للتعرف على أبرز 20 سائقاً سيلهبون ساحة الدرِفت حماسةً بعروضهم المميّزة؟

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

© Zaid Shami

في ما يلي لائحة أفضل 20 سائقاً ممن نجحوا عن جدارة واستحقاق في حجز موقع لهم في النهائي الأردني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" 2023:

  1. Moayad Yousef BMW E30
  2. Mohammad Noufal BMW E92
  3. Abdullah Hamada BMW E30
  4. Ahmad Al Jabali Nissan Silvia
  5. Anas Al Helo BMW E46
  6. Raafat Haroun Toyota GT86
  7. Mjahed Baytamouni BMW E46
  8. Issam Al Jamal BMW E30
  9. Mohammad Kawash BMW E30
  10. Mahmoud Shaddad BMW E36
  11. Fares Sarrar BMW E46
  12. Jibreel Hasouneh BMW E30
  13. Suleiman Awad BMW E36
  14. Mouath Taha BMW E30
  15. Abdulrahman Al‐Sawalhi BMW E30
  16. Firas Samara BMW E30
  17. Nafez Al Souqi BMW E36
  18. Fouad Zash Nissan Altima
  19. Rakan Abu Rizeq BMW E30
  20. Momen Al Dahleh BMW E36
هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

© Zaid Shami

مهمّة البطل:

سيحظى الفائز في "ريد بُل كار بارك درِفت" الأردن هذا العام بشرف تمثيل المملكة في النهائيات العالمية للبطولة التي ستقام في الأسبوع الأول من ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتنافس في مواجهة أبطال من عشرين جنسية أخرى من مختلف أنحاء العالم.
وكان أنس الحلو نجح العام الماضي في إحراز المركز الأول ليتوّج "ملكاً للدرِفت" الأردني، ولينتقل بالتالي إلى المملكة العربية السعودية حيث شارك في النهائيات العالمية. فمن سيتوَّج باللقب المرموق في الأردن هذا العام؟
هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

© Zaid Shami

حدث لا يجب تفويته!

استعدّوا لاختبار أقصى أجواء الحماسة مع عروض "ريد بُل كار بارك درِفت" بدءاً من الساعة 9:00 مساءً! ولا تنسوا حجز تذاكر الحضور عبر موقع www.redbullcarparkdrift.com. ويمكنكم كذلك مشاهدة المنافسات الشيّقة عبر قناة رؤيا أو صفحة ريد بُل الخاصة برياضة المحركات (Red Bull Motorsport) على فيسبوك، وذلك بدءاً من الساعة 10 مساءً.
هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

© Zaid Shami

Part of this story

ريد بُل كار بارك درِفت - الاردن

الأردنالأردن, الأردن
عرض الحدث
درِفتينغ