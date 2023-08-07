هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

أقل من عشرة أيام تفصلنا عن أبرز فعاليات الدرِفت في المملكة! فالنسخة 13 من "ريد بُل كار بارك درِفت" تقام في ساحة رالي الأردن في منطقة البحر الميت يوم الجمعة 11 أغسطس، بدءاً من التاسعة مساءً.
ويقام الحدث هذا العام في ساحة رالي الأردن في أخفض بقعة على الأرض بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، زين، طلبات مارت، جيني، إم جي موتور الأردن، البنك الأهلي، جي-شوك، قناة رؤيا، راديو هلا، وراديو بلس 104.3.
وسيكون لأسطورة الدرِفت بطل السباقات اللبناني عبدو فغالي كما جرت العادة عرض جانبي خاص في سيارة "أم جي جي تي" المعدّلة كلياً والمصمّمة خصيصاً للحدث.
هل أنتم جاهزون للتعرف على أبرز 20 سائقاً سيلهبون ساحة الدرِفت حماسةً بعروضهم المميّزة؟
في ما يلي لائحة أفضل 20 سائقاً ممن نجحوا عن جدارة واستحقاق في حجز موقع لهم في النهائي الأردني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" 2023:
- Moayad Yousef BMW E30
- Mohammad Noufal BMW E92
- Abdullah Hamada BMW E30
- Ahmad Al Jabali Nissan Silvia
- Anas Al Helo BMW E46
- Raafat Haroun Toyota GT86
- Mjahed Baytamouni BMW E46
- Issam Al Jamal BMW E30
- Mohammad Kawash BMW E30
- Mahmoud Shaddad BMW E36
- Fares Sarrar BMW E46
- Jibreel Hasouneh BMW E30
- Suleiman Awad BMW E36
- Mouath Taha BMW E30
- Abdulrahman Al‐Sawalhi BMW E30
- Firas Samara BMW E30
- Nafez Al Souqi BMW E36
- Fouad Zash Nissan Altima
- Rakan Abu Rizeq BMW E30
- Momen Al Dahleh BMW E36
مهمّة البطل:
سيحظى الفائز في "ريد بُل كار بارك درِفت" الأردن هذا العام بشرف تمثيل المملكة في النهائيات العالمية للبطولة التي ستقام في الأسبوع الأول من ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتنافس في مواجهة أبطال من عشرين جنسية أخرى من مختلف أنحاء العالم.
وكان أنس الحلو نجح العام الماضي في إحراز المركز الأول ليتوّج "ملكاً للدرِفت" الأردني، ولينتقل بالتالي إلى المملكة العربية السعودية حيث شارك في النهائيات العالمية. فمن سيتوَّج باللقب المرموق في الأردن هذا العام؟
حدث لا يجب تفويته!
استعدّوا لاختبار أقصى أجواء الحماسة مع عروض "ريد بُل كار بارك درِفت" بدءاً من الساعة 9:00 مساءً! ولا تنسوا حجز تذاكر الحضور عبر موقع www.redbullcarparkdrift.com. ويمكنكم كذلك مشاهدة المنافسات الشيّقة عبر قناة رؤيا أو صفحة ريد بُل الخاصة برياضة المحركات (Red Bull Motorsport) على فيسبوك، وذلك بدءاً من الساعة 10 مساءً.