هؤلاء هم نجوم نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2023

أقل من عشرة أيام تفصلنا عن أبرز فعاليات الدرِفت في المملكة! فالنسخة 13 من "ريد بُل كار بارك درِفت" تقام في ساحة رالي الأردن في منطقة البحر الميت يوم الجمعة 11 أغسطس، بدءاً من التاسعة مساءً.

أقل من عشرة أيام تفصلنا عن أبرز فعاليات الدرِفت في المملكة! فالنسخة 13 من "ريد بُل كار بارك درِفت" تقام في ساحة رالي الأردن في منطقة البحر الميت يوم الجمعة 11 أغسطس، بدءاً من التاسعة مساءً.

أقل من عشرة أيام تفصلنا عن أبرز فعاليات الدرِفت في المملكة! فالنسخة 13 من "ريد بُل كار بارك درِفت" تقام في ساحة رالي الأردن في منطقة البحر الميت يوم الجمعة 11 أغسطس، بدءاً من التاسعة مساءً.

ويقام الحدث هذا العام في ساحة رالي الأردن في أخفض بقعة على الأرض بالشراكة مع

في ما يلي لائحة أفضل 20 سائقاً ممن نجحوا عن جدارة واستحقاق في حجز موقع لهم في النهائي الأردني لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" 2023: