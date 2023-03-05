هذا ما يجعل رسوم الدودل مفيدة لك!

جميعنا فعل ذلك من قبل: جلسنا على مكاتبنا وخربشنا رسوم الدودل خلال الحصة الدراسية أو المحاضرة أو لقاء العمل، أو حتى في أي وقت وجدنا قلماً في يدنا وورقة بيضاء أمامنا. ولكن هل سبق أن أحسست بالذنب واعتبرت أن ذلك يشكل مضيعة للوقت؟ لا داعي للقلق، لأن الجواب واضح وصريح: كلا، الأمر ليس مضيعة للوقت! وهذا الجواب لا يعتمد على رأينا فحسب، بل هو مثبت من خلال أبحاث ودراسات برهنت أن رسوم الدودل يمكن أن تحسّن صحتنا من نواحٍ عدة. إن كنت تعرف ذلك مسبقاً وترغب في التعبير عن نفسك، توجّه إذاً إلى موقع www.redbulldoodleart.com وتسجّل للمشاركة في أحدث بطولاتنا لرسوم الدودل التي تقام برعاية زين، جيني، البنك الأهلي، MG Motor الأردن، رؤيا، بلس 104.3 وراديو هلا. من يدري، قد يكون رسم الدودل الذي تنجزه تذكرتك للسفر إلى أمستردام والمشاركة في النهائي العالمي للبطولة في مايو من هذا العام!
وبالعودة إلى موضوعنا، ما هي إذاً الأمور الإيجابية التي يمكن لرسوم الدودل أن تضيفها إلى حياتنا؟ في ما يلي نعدّد بعضاً منها:
1) مرح متاح بسهولة: رسوم الدودل تشكل وسيلة سهلة للتسلية بمجرد أن تضع يديك على قلم وورقة! يمكنك أن تطلق العنان لخيالك وتفجّر كل ما لديك من إبداعات.
2) تخفيف التوتر: من المعروف أن إطلاق العنان لخيالك وتفريغ كل ما لديك من إبداعات يشكلان نشاطاً يدعو إلى الاسترخاء ويساعد على تهدئة أعصابك والتخلّص من التوتر.
3) التعبير عن الذات: إن عجزت الكلمات عن التعبير عما يدور في ذهنك، فإن رسم مشاعرك على ورقة يشكل أفضل وسيلة للتعبير عن نفسك.
4) تقوية الذاكرة: أظهرت دراسات تتناول الذاكرة أن رسوم الدودل تحسّن في واقع الأمر ذاكرتك! وقام الباحثون بتجربة على أشخاص يستمعون إلى محاضرة بينما يخربشون رسوم الدودل في الوقت عينه، وأظهرت النتائج أن معظم الذين كانوا يرسمون حفظوا معلومات أكثر. والنظرية التي تم التوصل إليها من خلال ذلك، هي أن رسم الدودل يساعد الذهن على البقاء نشيطاً ومتفاعلاً، عوضاً عن فقدان التركيز خلال المحاضرة على سبيل المثال.
5) تحسين الإبداع: رسوم الدودل يمكن أن تولّد الأفكار: إطلاق العنان لنفسك من خلال الفن يساعدك على التعبير عما في ذاتك ويقودك إلى أفكار جديدة. مهما كنت ترسم، لا شك أن رسوم الدودل ستخرج الفنان في داخلك إلى الضوء!
Now, are you ready to take on the challenge and participate in our global competition? Submit your doodling at www.redbulldoodleart.com