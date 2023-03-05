هذا ما يجعل رسوم الدودل مفيدة لك!

جميعنا فعل ذلك من قبل: جلسنا على مكاتبنا وخربشنا رسوم الدودل خلال الحصة الدراسية أو المحاضرة أو لقاء العمل، أو حتى في أي وقت وجدنا قلماً في يدنا وورقة بيضاء أمامنا. ولكن هل سبق أن أحسست بالذنب واعتبرت أن ذلك يشكل مضيعة للوقت؟ لا داعي للقلق، لأن الجواب واضح وصريح: كلا، الأمر ليس مضيعة للوقت! وهذا الجواب لا يعتمد على رأينا فحسب، بل هو مثبت من خلال أبحاث ودراسات برهنت أن رسوم الدودل يمكن أن تحسّن صحتنا من نواحٍ عدة. إن كنت تعرف ذلك مسبقاً وترغب في التعبير عن نفسك، توجّه إذاً إلى موقع

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