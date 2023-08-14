لم يكن مساء الجمعة 11 أغسطس 2023 عادياً بالنسبة إلى زوار ساحة رالي الأردن في البحر الميّت، حيث بدأت المحرّكات تهدر عند الساعة التاسعة ليلاً معلنةً انطلاق منافسات "ريد بُل كار بارك درِفت". ولم تكن النسخة الثالثة عشرة من التصفيات المحليّة في المملكة كسابقاتها، إذ إن مستوى العروض فاق التوقّعات بوجود سائقين مذهلين بينما كانت الأجواء أكثر من رائعة مع جمهور استثنائي!

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

وكان أفضل 20 سائق درِفت في الأردن على الموعد مع المنافسات الحاسمة التي انطلقت عند الساعة 9:00 مساءً في منطقة البحر الميت، وسط حماسة ملأت الأجواء منذ إقلاع السيارة الأولى نحو الحلبة المليئة بالعقبات والتحدّيات.

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

وتحت الأنظار الثاقبة للجنة تحكيمية ثلاثية، توالى السائقون على تقديم أفضل ما لديهم من أداء بسياراتهم المعدّلة خصيصاً للحدث. وتألفت التحكيم من ممثل الاتحاد الأردني لرياضة السيارات أنس بشتو وبطل الراليات اللبناني جان بيار نصر الله وخبير رياضة المحركات يوسف باسيل. وانتهت الجولة الأولى إلى الكشف عن هوية أفضل ثمانية درِفترز متأهّلين إلى الجولة التالية، وهم:

مؤيد يوسف فرس صرار أنس الحلو عصام الجمل عبدالله حمادة أحمد الجبالي محمود شداد رأفت هارون

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

وقبل انطلاق منافسات الجولة الثانية، أتى وقت العروض المنتظرة كل عام والتي يذهل بها عبدو فغالي الجمهور، وهو اصطحب فيها هذا العام كلاً من المؤثّرَين الأردنيَّين أحمد العُمري ومحمد ريال ومحمد صباغ في سيارة من طراز MG GT معدلّة كليّاً لتصبح مثالية للدرفت. وكانت تلك الجولات أسطورية!

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

وفي الجولة الثانية، افترس السائقون الثمانية الحلبة في محاولة لتقديم عروض غير مسبوقة وانتزاع اللقب. ومع ارتفاع حدة المنافسات والسرعة ووتيرة الدرِفت، كان الترقّب كبيراً قبل الكشف عن النتائج وعن هوية السائقين الأربعة الذين انتقلوا إلى الجولة الأخيرة.

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

ولكن قبل الكشف عن الأسماء، شهدت الحلبة مفاجأة من العيار الثقيل، مع عرض قوي من فغالي في سيارة MG GT إلى جانب بطلَي موتوكروس غنيَّين عن التعريف، هما عبدالله يوسف أبو عيشة (السبع) وزيد جابر، واللذين قدّما عروض مجازفة فريدة على دراجتَيهما الناريّتين، تضمّنت درِفت على الدرّاجة والقفز فوق منصّات مرتفعة!

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

وأتى مِسك ختام الأمسية الرائعة مع الجولة الحماسيّة الأخيرة التي جمعت أبطال المربّع الذهبيّ مؤيد مروان، فارس صرار، أنس الحلو وعصام الجمل.

وبرصيد ممّيز من النقاط بلغ 285 نقطة، تمكّن مؤيد في نهاية المطاف من حسم لقب النسخة 13 من "ريد بُل كار بارك درِفت" لصالحه بسيارته Toyota GT86! وبفوزه هذا، سيمثّل مؤيد الأردنّ في النهائيات العالمية للبطولة التي ستقام في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

هذا هو بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن لسنة 2023! © Estabraq Kamal

نتمنّى لمؤيد حظاً سعيداً في مغامرته المقبلة! ولا تنسوا متابعتنا لمعرفة كل جديد من أخبار الرحلة إلى النهائيات العالمية!

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