لا شك في أن المضرب هو أهم قطعة من المعدات التي تساعدك على تحسين أدائك والاستمتاع بممارسة رياضة البادل. وسواء كنت مبتدئًا أو تتمتّع بمستوى متقدم للغاية، وتحاول السير على خطى أفضل لاعبي البادل الممتاز، فإن اختيارك للمضرب سيؤثر بشكل كبير على أدائك وحركتك على أرض الملعب.

ويقول ألي غالان، أحد أفضل لاعبي البادل في العالم: "يخلف اختيار المضرب بحسب كل لاعب. فالأمر يعتمد على وزن الرياضي وأسلوب لعبه..." ويضيف: "ثمة الكثير من العوامل التي يجب أخذها في عين الاعتبار، ومن الواضح أنني أوصي دائمًا باختيار مضارب جيدة وعالية الجودة".

ومع وجود مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، من الضروري أن تفهم كيف تؤثر عناصر مختلفة على أدائك وتساعدك في اللعب وتقلل من خطر الإصابة. وتشمل هذه العناصر الشكل والوزن والتوازن وحجم المقبض وطوله والمادة التي يصنع منها المضرب ونوعية نسيج مساحة ضرب الكرة. وهذا الدليل سيساعدك على اتخاذ قرار صائب واختيار مضرب البادل الذي يناسب أسلوبك وتفضيلاتك.

01 الشكل: كيف تختار ما يناسبك

يتميز مضرب خوان ليبرون بشكل ماسي ويناسب اللاعبين المهاجمين © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

أبرز أوجه الاختلاف في مضارب البادل عمومًا في أشكالها. الأشكال الدائرية والدمعية والماسية هي الأنواع الرئيسية التي ستراها، مع وجود اختلافات مهمة بينها:

الشكل الدائري: يوفر هذا الشكل مساحة تماس ممتازة مع الكرة (منطقة السطح التي يضرب فيها المضرب الكرة)، مما يسهل عليك تسديد ضربات دقيقة حتى لو لم تضرب الكرة بشكل مثالي. وهذا أمر ممتاز بالنسبة إلى اللاعبين المبتدئين أو أولئك الذين يفضلون أسلوبًا دفاعيًا ويعطون الأولوية للتحكّم على القوة. ويضمن هذا الشكل الأكبر حجمًا تقليل الأخطاء في التسديد، مما يسمح بتجربة أسهل في الملعب.

شكل الدمعة: توفر المضارب التي تأتي على شكل دمعة، وتسمى أيضًا المضارب الهجينة، توازنًا بين القوة والدقة. وتكون مساحة التماس أعلى قليلاً على المضرب، مما يوفر مزيجاً من دقة الشكل الدائري وقوة الشكل الماسي. وهذا يجعلها خياراً متعدد الاستخدامات للاعبين المتوسطين الذين يطورون مهاراتهم الدفاعية والهجومية على حد سواء.

الشكل الماسي: صُممت المضارب ذات الشكل الماسي للاعبين المتقدمّين الذين يرغبون في تسديد ضربات قوية. وتكون مساحة التماس أصغر وتقع أعلى المضرب، مما يتطلب المزيد من الدقة والمهارة للضرب بفعالية، لكن هذا المضرب يوفر أيضاً المزيد من القوة إذا تم تنفيذ التسديدات بشكل صحيح. وعادةً ما يستخدم هذه المضارب اللاعبون الهجوميون الذين يهوون التسديد بقوة بشكل متكرر.

02 الوزن: القوة مقابل القدرة على المناورة

يؤثر وزن المضرب بشكل كبير على قوته وقدرة اللاعب على المناورة © Premier Padel/Red Bull Content Pool

على الرغم من ضرورة أن تكون مضارب البادل نت قياسات معينة لتتوافق مع القواعد الرسمية، إلا أن الوزن يمكن أن يختلف بين الموديلات ويؤثر بشكل كبير على أدائها وملاءمتها لمختلف اللاعبين، بخاصة فيما يتعلق بالقوة والقدرة على المناورة (القدرة على تحريك المضرب بسهولة في اتجاهات مختلفة).

مضارب خفيفة الوزن (360-350 جم): يسهل التعامل مع هذه المضارب الأخف وزناً، إذ توفر سرعة وسلاسة في المناورة وتقلل من الضغط على معصم اللاعب وذراعه. وتعتبر المضارب الخفيفة الوزن مثالية للمبتدئين أو اللاعبين الذين يعتمدون على السرعة وردود الفعل السريعة. إلا أنها قد تفتقر إلى القوة اللازمة للتسديدات القوية والهجومية.

مضارب متوسطة الوزن (370-360 جم): توفر التوازن بين القوة والتحكم. فهي تقدّم وزنًا كافيًا لتسديد ضربات قوية مع إمكانية التحكم بها لمعظم اللاعبين. وغالباً ما يفضل اللاعبون من المستوى المتوسّط هذا الوزن لأنه يسمح لهم بتطوير أدائهم بطريقة شاملة ومتنوّعة.

المضارب الثقيلة (380-370 جم): المضارب الأثقل هي المفضلة لدى اللاعبين المتقدمين والأقوياء الذين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة ويستطيعون تحمل الوزن الإضافي. فهي توفر المزيد من القوة والثبات، وهو ما يفيد اللاعبين المحترفين الذين يهيمنون على المباريات بضربات قوية. ومع ذلك، فإنها تتطلب تقنية جيدة وقوة للمناورة بفعالية.

03 التوازن: ملاءمة أسلوب اللعب الخاص بك

مضرب بيا غونزاليز يناسب تمامًا أسلوبها الدقيق والذي لا يرحم © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

بالإضافة إلى الشكل، فإن التوازن هو عامل حاسم آخر يؤثر على أداء المضرب. والتوازن يعني كيفية توزيع الوزن على المضرب، وهو يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسلوب لعبك. وسواء كان الوزن مركزاً نحو الرأس أو المقبض أو موزعاً بالتساوي، فإن كل خيار يوفر مزايا فريدة من نوعها.

الجزء الأعلى الثقيل: توفر المضارب ذات التوازن الثقيل في الجزء الأعلى أو مساحة التماس مزيداً من القوة، مما يجعلها مثالية للاعبين الهجوميين الذين يركزون على التسديدات الهوائية الحاسمة. ويزيد الوزن المضاف في الأعلى من قوة الدفع أثناء التسديد، مما يولّد المزيد من القوة في كل تسديدة. ومع ذلك، قد يكون من الصعب السيطرة على هذه المضارب، بخاصة لدى الدفاع.

الجزء الأعلى الخفيف: تُعد هذه المضارب أسهل في المناورة، وتوفر دقة أفضل وأوقات استجابة سريعة. وتُعتبر المضارب الخفيفة في الأعلى مناسبة تماماً للاعبين الدفاعيين الذين يعتمدون على السرعة والدقة في المناورة في مواجهة اللاعبين المنافسين. وعلى الرغم من التضحية بالقوة باستعمال هذه المضارب، إلا أنها تسمح أيضاً بتسديدات وردود فعل أسرع على الشبكة.

التوازن المتساوي: توفر المضارب المتوازنة بشكل متكافئ بين جزئَيها الأعلى والأسفل حلًا وسطًا، إذ تؤمّن مزيجًا من الطاقة والتحكم. هذا التوازن مناسب للاعبين الذين لا يتخصّصون في أسلوب معين بل يتكيفون مع المواقف المختلفة في الملعب. إنه خيار أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم بشكل عام.

04 حجم المقبض وطوله: الراحة والتحكم

غالباً ما يتم التغاضي عن حجم مقبض مضرب البادل وطوله، ولكن على الرغم من ذلك، يبقى هذان العامِلان مهمَّين لتحديد مستويات الراحة والدقة والمساعدة في تقليل خطر الإصابة، بخاصة في المعصم والساعد والمرفق والكتف. ويمكن للأبعاد الصحيحة للمقبض أن تحسّن من قبضة يدك على المضرب وتقلل من الإجهاد وتعزّز من القدرة على المناورة، وذلك بحسب تفضيلاتك.

حجم المقبض القياسي: تأتي الغالبية العظمى من مضارب البادل بحجم مقبض قياسي يناسب معظم اللاعبين. ويوفر هذا الحجم توازناً جيداً بين الراحة والتحكم، مما يجعله مناسباً لمجموعة كبيرة من اللاعبين. فهو يوفر قبضة كافية للسماح بالتحكم الدقيق في المضرب أثناء التسديدات الهجومية على الشبكة والتسديدات الدفاعية القريبة من الجدار الخلفي.

مقابض أكثر سماكة: يُفضل بعض اللاعبين، وبخاصة أصحاب الأيدي الأكبر حجماً، مقبض أكثر سماكةً يكون أكثر إحكاماً وأقرب إلى راحة اليد والأصابع. ويمكن زيادة سُمك المقابض بإضافة مقابض أكثر سماكة عن طريق وضع "طبقات" تزيد من سُمك المقبض وتوفر توسيداً إضافياً في الوقت عينه. ويمكن أن يوفر المقبض السميك المزيد من الثبات ويقلل من إجهاد المعصم أثناء التسديدات القوية. ومع ذلك، قد يقلل من القدرة على إجراء تعديلات سريعة، لذا هو مناسب أكثر للاعبين الذين يعتمدون على الضربات القوية والثابتة بدلاً من الحركات السريعة والمرنة.

مقابض أطول: تأتي بعض المضارب مع مقبض أطول بعض الشيء، مما قد يشكل عاملاً مساعِداً لتسديد ضربات خلفية بكِلتا اليدَين، بالإضافة إلى المزيد من القدرة على الوصول للكرة وبعض القوة الإضافية. وهذه الميزة مفيدة بشكل خاص للاعبين الذين يفضلون الضرب بكلتا اليدين من حين لآخر أو يحتاجون إلى مدى إضافي لتغطية الملعب. ومع ذلك، فهي يمكن أن تجعل المضرب أقل قدرة على المناورة وأثقل وزناً، لذلك عادةً ما يفضلها اللاعبون المتقدمون. ومن المرجح أن يستفيد اللاعبون الذين ينتقلون من كرة المضرب إلى البادل من الاعتماد على مقابض أطول تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في التنس.

05 مادة الصنع: التأثير على الأداء والمتانة

خوان ليبرون يحلق عالياً لصد الكرة © Premier Padel/Red Bull Content Pool

تؤثر المواد المستخدمة في مضرب البادل على وزنه ومتانته وأدائه، من بين خصائص أخرى. وباستثناء المواد الأخرى الأقل شيوعًا، ثمة نوعان رئيسيان من المواد التي تتكون منها مضارب البادل، سواء على المستوى السطح أو في داخلها.

ألياف الكربون: المضارب المصنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن لكنها قوية، وتوفر قوة ودقة ممتازة. وهي أكثر صلابة، مما يعني أنها تنقل المزيد من الطاقة إلى الكرة، مما يجعلها مثالية للاعبين المتقدمين الذين يحتاجون إلى أقصى قدر من القوة والدقة. ومع ذلك، فهي أقل تسامحاً مع الأخطاء بسبب صلابتها. وتوفر ألياف الكربون ميزة إضافية تتمثل في زيادة متانة المضرب، فهي مادة صلبة تتحمل الضربات بقوة.

الألياف الزجاجية: المضارب المصنوعة من الألياف الزجاجية أكثر نعومة ومرونة، مما يوفر راحة وتحكم أكبر للمبتدئين. وتساعد هذه المادة في تسهيل تسديد ضربات ثابتة حتى لو كان التلامس بعيداً عن وسط سطح المضرب. وغالباً ما يفضل اللاعبون المبتدئون أو المتوسطون مضارب الألياف الزجاجية لملمسها الأكثر نعومة وسهولة صدّ الكرة. وعلى الرغم من هذه الفوائد، فإن الألياف الزجاجية عادةً ما تكون أقل متانة وأكثر هشاشة من ألياف الكربون.

المواد الداخلية (إسفنج "إيفا" في مقابل الإسفنج الناعم): يمكن أن يكون قلب المضرب مصنوعًا من إسفنج "إيفا" (EVA أو أسيتات الإيثيلين-فينيل) أو من إسفنج ناعم. يعتبر مطاط "إيفا" أكثر صلابة ومقاومة ويوفر توازنًا جيدًا بين القوة والبراعة، مما يجعله مناسبًا لمعظم اللاعبين. ويوفر المطاط أو الإسفنج الناعم مزيداً من الراحة وامتصاص الصدمات، مما يقلل من الاهتزاز ويجعل الحركة أسهل على الذراع، وهو أمر مفيد للاعبين المبتدئين أو اللاعبين المعرضين للإصابة إنما على حساب المتانة.

06 النسيج: تعزيز الدوران والتحكم

ثمة جانب آخر خفيّ لكنّه مهم في مضرب البادل وهو نسيج سطحه. ويمكن أن تعزز نوعية النسيج من قدرتك على تعزيز دوران الكرة، مما يؤثر على حركتها بعد ملامستها للمضرب. ويختلف ذلك بين الأسطح الملساء وتلك الخشنة، إذ يمكن أن يمنحك النسيج بحسب نوعه ميزة في تنفيذ التسديدات المتقدمة.

السطح الأملس: يوفر السطح الأملس مساراً أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ بالكرة، مما يسهل التحكم في التسديدات. يُفضَّل هذا النوع من الأسطح عموماً من قبل المبتدئين الذين يحتاجون إلى الثبات والدقة من دون تعقيدات إضافية من الدوران.

السطح الخشن: يتيح السطح الخشن إحداث دوران أكبر بالكرة، مما يمنح اللاعبين المتقدمين دقة أكبر في التحكم في مسارها وارتدادها، وهذا الأمر مفيد بشكل خاص لتنفيذ التسديدات المتقدمة والقوية. ويساعد التماسك الإضافي لدى ملامسة المضرب للكرة، في إحداث دوران فيها أكثر فعالية، وهو ما يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في اللعب على المستوى المتقدّم.

07 مضارب البادل التي يستخدمها أفضل اللاعبين في العالم

يوفّر مضرب أليخاندرو غالان مزيجاً من التحكم والقوة © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

تكون الاختلافات بين المضارب أكثر أهمية على المستوى الاحترافي، حيث يتم تجهيز اللاعبين بمضارب تتناسب تماماً مع مهاراتهم وأساليب لعبهم. ويمكن للاعبي النخبة أن يلاحظوا حتى أدنى اختلاف بين المضارب، بحيث أنها أداتهم الرئيسية للتألق على أرض الملعب. هذه هي مضارب البادل التي يستخدمها عدد من أفضل اللاعبين في العالم:

مضرب "فايبر التقني" (Technical Viper) لخوان ليبرون من شركة بابولات: يستخدم خوان ليبرون، المعروف بتسديداته القوية والمبتكرة، مضرب "فايبر التقني" من شركة بابولات. وقد صُمم هذا المضرب من أجل تأمين القوة الكبيرة، وهو يتميز بشكل ماسي يزيد من قوة الضربات القوية. وصُنع الإطار من ألياف الكربون، مما يضمن الصلابة والمتانة. كما يتميز أيضًا بنسيج خشن يعزز من قوة الدوران، مما يسمح لليبرون بإضفاء لمسات قاضية على ضرباته، وبمقبض أكبر من المعتاد لتمكينه من الإبداع والتحكّم. والجمع بين القوة والدوران يجعل هذا المضرب مثاليًا للاعبين الذين يسيطرون على المباريات من خلال أدائهم الهجومي.

مضرب أليخاندرو غالان "أديداس ميتالبون إتش آر دي 2024" (Adidas Metalbone HRD 2024): يستخدم أليخاندرو غالان، أحد أكثر اللاعبين تنوعًا واندفاعًا في العالم، مضرب "أديداس ميتالبون إتش آر دي 2024". ويتميز هذا المضرب بشكل ماسي كبير الحجم يوفر مزيجًا عالي الجودة من القوة والتحكم. وتسمح ميزة الوزن القابل للتخصيص لغالان بتعديل توازن المضرب، وتكييفه بحسب أسلوب اللعب الذي يختاره. ويضيف الهيكل الثماني الأضلاع صلابة وثباتًا، مما يحسّن الدقة في التسديدات القوية. وفي الوقت عينه، يزيد السطح الخشن من قوة الدوران، مما يجعل هذا المضرب متعدد الاستخدامات للاعبين الذين يمزجون بين التسديدات القوية والتحكم التكتيكي.

مضرب بيا غونزاليز "بولباديل بيرل" (Bullpadel Pearl): تستخدم بيا غونزاليس، المشهورة بلعبها الدقيق والمتناسق، مضرب "بولباديل بيرل". ويتميز هذا المضرب بشكله الماسي مع أنماط مثلّثة تقلل من نقاط الضعف وتساعد على ترقية سرعة المضرب، وهو أمر ضروري لأسلوب لعبها المتناسق والديناميكي. ويوفر السطح الذي يتميز بمزيج من ألياف الكربون والألياف الزجاجية ملمسًا ناعمًا وثابتًا في الوقت عينه، مما يعزّز الراحة في اللاعب ويقلل من الاهتزازات مع زيادة القوة إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، فإن توازن السطح الثقيل يمنحه قوة إضافية. وهذا المضرب مثالي كذلك للاعبين الذين يقدّرون أهمية التحكم والخفّة، لكنهم لا يريدون أن يكون ذلك على حساب القوة.

وبالخلاصة، عند اختيار مضرب البادل، من المهم أن تأخذ في عين الاعتبار كيف تتوافق كل ميزة مع أسلوب لعبك ومستوى مهارتك. وسواء كنت قد بدأت للتو أو تتطلع إلى تحسين أدائك والارتقاء به إلى أعلى مستوى، فإن فهم هذه الجوانب سيساعدك بلا أدنى شك على اتخاذ الخيار الأفضل.