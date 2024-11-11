من منكم لا يعرف "ليج أو ليجيندز" أو دوري الأساطير، التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز ألعاب الفيديو على الساحة، نظراً إلى طبيعتها التنافسية ومجموعتها الواسعة من الشخصيات والأشكال والتعزيزات (باور أبس)؟ وقد شهد الأردن هذا العام بطولة فريدة من نوعها، أتاحت لعشاق هذا النوع من ألعاب الفيديو الاستمتاع بصيغة تنافسية مختلفة للعبة "لول"، من خلال مواجهات فردية 1 ضد 1 في بطولة "ريد بُل سولو كيو" التي أقيمت للمرة الأولى في المملكة.

هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو! © Murad Abaza

وقد شارك المئات من اللاعبين في ست جولات تأهيلية أقيمت في عمّان، إضافة إلى جولتَين عبر الإنترنت! وتأهّل من تلك التصفيات أفضل ثمانية لاعبين محليين متميّزين في منافسات لول، ليخوضوا النهائيات الوطنية التي أقيمت في 7 نوفمبر في قبة الألعاب الإلكترونية في مجمع الملك حسين للأعمال، برعاية زين، قناة رؤيا، راديو بلِس 104.3، راديو هلا، طلبات مارت، البنك الأهلي، وبدعم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

تابع القراءة لمعرفة أبرز محطات النهائي الوطني الأردني لبطولة ريد بُل سولو كيو!

هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو! © Murad Abaza

أفضل 8:

في المرحلة الأولى، قدّم جميع المتسابقين الثمانية الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية أفضل ما لديهم في المواجهات الفرديّة 1 ضد 1 في "لول"، ليتأهّل نصفهم فقط إلى المرحلة التالية. ورغم الأداء الرائع لجميع اللاعبين بلا استثناء، كانت طبيعة البطولة تقتضي إقصاء الخاسرين، لينتقل أربعة فقط هم "Dekap – Simply Amaso – Invincible - Airen" إلى الدور نصف النهائي.

هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو! © Murad Abaza

نصف النهائي:

في الدور نصف النهائي، كان على اللاعبين الأربعة خوض مواجهات إقصائية من جديد، لاعب ضد لاعب في مواجهتين تتم كل منهما وفق صيغة تتطلب الفوز بمباراتَين من أصل ثلاث ممكنة. وشهد هذا الدور ارتفاع مستوى الحماسة والتشويق، وسط تشجيع الجماهير للاعبيهم المفضلين في المعارك المحتدمة. وبعد جولات لعب ومواجهات طاحنة تكشّفت هوية اللاعبَين المتأهّلَين إلى الدور النهائي.

هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو! © Murad Abaza

النهائي:

بعد استراحة قصيرة، عادت الحماسة مع عودة المواجهات وهذه المرة بين "Dekap" و"Simply Amaso" اللذين قدما مستوى رفيعاً في فنون "لول" وجهاً لوجه على مدى 30 دقيقة وفق صيغة تطلبت الفوز في مباراتَين من أصل ثلاث ممكنة. وتميّزت منافسات النهائي بأجواء من الترقب إذ لم تحسم إلا في النهاية ومع استنفاد كل من اللاعبَين ما لديه من مهارات. وفي نهاية المطاف، وبعدما بلغ التشويق ذروته، كان الفوز من نصيب وليد إسماعيل "Dekap" الذي سيتوجه إلى باريس، في رحلة مدفوعة التكاليف كافة، لحضور النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل ليج أوف إتس أون" (Red Bull League of its Own) في 15 ديسمبر المقبل.

هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو! © Murad Abaza

أطيب التهانئ لجميع المشاركين على خوضهم البطولة، وخصوصاً لبطل "ريد بُل سولو كيو – الأردن"، وليد إسماعيل "Dekap"، للجائزة التي أحرزها والرحلة المميّزة التي ستكون من نصيبه.

هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو! © Murad Abaza

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