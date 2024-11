هكذا كانت أجواء عمّان في أولى بطولات ريد بُل سولو كيو!

Part of this story

بعد استراحة قصيرة، عادت الحماسة مع عودة المواجهات وهذه المرة بين "Dekap" و"Simply Amaso" اللذين قدما مستوى رفيعاً في فنون "لول" وجهاً لوجه على مدى 30 دقيقة وفق صيغة تطلبت الفوز في مباراتَين من أصل ثلاث ممكنة. وتميّزت منافسات النهائي بأجواء من الترقب إذ لم تحسم إلا في النهاية ومع استنفاد كل من اللاعبَين ما لديه من مهارات. وفي نهاية المطاف، وبعدما بلغ التشويق ذروته، كان الفوز من نصيب وليد إسماعيل "Dekap" الذي سيتوجه إلى باريس، في رحلة مدفوعة التكاليف كافة، لحضور النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل ليج أوف إتس أون" (Red Bull League of its Own) في 15 ديسمبر المقبل.