دقّت ساعة الحقيقة في تمام الثامنة مساء 12 مايو! كان أفضل 16 راقصًا وراقصة في الأردن حاضرين على ساحة معركة رقص الشارع، لتتويج الأفضل في الأردن في أكبر مسابقة لهذه المواجهات الفنّية الثنائية 1 ضد 1 في العالم: "ريد بُل دانس يور ستايل"!

وتمامًا مثل العام الماضي، أقيم الحدث في بوليفارد العبدلي برعاية زين وإم جي موتور الأردن والبنك الأهلي وجيني وجي-شوك ورؤيا ويفز وراديو بلس 104.3.

وشهدنا خلال هذا الحدث بعضًا من أبرز المواهب الذين خاضوا مواجهات رقصة بشكل رائع على وقع الأنغام الموسيقية المميّزة أمام أكثر من 3،400 شخص!

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

هكذ كانت البداية!

بدأنا بتقديم مجموعة المواهب المتنوّعة والتي تم اختيارها خلال جولات اختبار أقيمت في 25 أبريل. وهؤلاء كانوا أفضل 16 ممّن تم اختيارهم:

الفتيات: أريج، تيا ، ياسمين، وفاء، لميس، آلي كاي، ماسة.

أما الشبان فكانوا تسعة: آدم، رجائي، حسن، أسامة، باندا، أحمد زياد، أيهم، صالح بيلاجون، وأنس.

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

الجولة الأولى:

في الجولة الأولى ، خيضت ثماني مواجهات، انقسمت عشوائيًا بين أفضل 16 راقصًا! وكانت الأجواء مفعمة بالطاقة والتفاعل الكبير من الجمهور بوجود دي جي فلاش بي وMC Rastafandy بالإضافة إلى زوكا اللذين ألهبا حماسة الراقصين والحضور.

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

بعد انتهاء الجولة الأولى، انحصرت ساحة المواجهات بثمانية راقصين!

الجولة الثانية:

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

ارتفع مستوى المواجهات كافة في الجولة الثانية، حيث كانت أنظار كل راقص شاخصةً على جائزة كرة الديسكو الرائعة. وقد قدّم الجميع أبرز ما لديهم من مهارات في الرقص الشبابي سعياً منهم لكسب أصوات الجماهير لإبقائهم في المنافسة.

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

نصف النهائي:

جمع نصف النهائي الأول كلاً من أريج وآلي كاي، بينما كانت المواجهة في الثاني بين صالح وآدم. وحرص هؤلاء الأربعة على تقديم الأفضل على وقع كل لحن ونغمة، إذ في هذه المرحلة كان هدفهم جميعاً التقدم خطوة إضافية نحو النهائي وتعزيز فرص الفوز!

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

الجولة النهائية:

كانت الحماسة في أوجها في الجولة النهائية مع أداء ثلاث أغانٍ للراقصين، ليقدم كل من صالح وأريج عروضاً مذهلة وأفضل ما لديهم من حركات فريدة.

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

وكان الجمهور مذهلًا وهو يقفز ويرقص قبل أن يصوّت لراقصه المفضل صالح، والذي كسب في نهاية المطاف معركة التصويت مع رفع غالبية الحضور السوار الذي يحمل اللون الأحمر! ليفوز بالتالي بنسخة العام 2023 من "ريد بُل دانس يور ستايل".

ما هو التالي بالنسبة إلى صالح؟

هكذا كانت أجواء نهائي "ريد بُل دانس يور ستايل" الأردن! © Murad Abaza

كونه الفائز بالنهائيات الأردنية لبطولة "ريد بُل دانس يور ستايل"، سيسافر صالح إلى ألمانيا في نوفمبر المقبل، لخوض مواجهات راقصة مع أكثر من 64 فائزاً في التصفيات المحلية للبطولة المقامة في مختلف أنحاء العالم، وليكون ممثل الأردن في المنافسات الفريدة.

أطيب الأمنيات لبطلنا صالح! ونراكم مجدداً على ساحة الرقص العام المقبل!