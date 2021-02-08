هل سباقات الدرون هي رياضة المستقبل؟
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من الترفيه والتسلية الى الرياضة والتصوير السينمائي! كل ما لا تعرفونه عن الطائرات المسيرة الـ FPV
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رياضة سباق الطائرات المسيّرة أو الـ FPV وهي الرياضة الوحيدة التي تدمج بين العالم الافتراضي والواقع الفيزيائي. حيث يتحكم المتسابق بالطائرة لاسلكيّا، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لرؤية منظور الطائرة كما لو أنه يتحكم من داخل الطائرة، مع ظهور المعلومات الأساسية للطيران من إعدادات الطائرة والبطارية. ويقوم المتسابق باستخدام هذه المعلومات لتحقيق أفضل أسلوب للطيران قد تتعدى سرعة هذه الطائرات 120 كيلومتر في الساعة ومُناورات تكاد تنافي العقل والفيزياء.
بدأت الـ FPV كهواية وطريقة للتسلية وتحولت لسباق ومنافسة والعديد من الناس يقومون باستعماله للتصوير السينمائي، وخاصة في التصوير الذي يحتاج الى سرعة عالية.
تتربع سباقات الطائرات المسيّرة على قمت المسابقات التي تتنافس فيها التكنولوجيا وسرعة البديهة. فهي تعتبر مهد التكنولوجيا المستقبليّة نظرا لأن المستقبل يتمحور حول الطائرات المسيرّة وعلى الخدمات المختلفة التي تقدمها والتي ستقدُّمها في المستقبل.
تتميز هذه المسابقات بالتغيرات والتحديّات المستمرة. إذ تعتمد على البحث والتطوير المستمر للوصول للأداء الأفضل وإلى أفضل معادلة بين السرعة والوزن والبطارية، لهذا السبب تتنافس الجامعات والمدارس بل والدول بوضع بصمة تميّز بهذا المجال.
تنقسم مسابقات الطائرات اللاسلكيّة FPV إلى قسمين أساسيين:
السباقات: Time lapse أو Time Attack وهو سباق يعتمد على السرعة والدقة والفائز هو من يكمل المسار بأسرع وقت.
والاستعراض الحُّر :Freestyle طريقة استعراضية حرة تسقل المهارة في الطيران.
وقد كان من المقرر تأسيس فريق وطني متميّز يمثل الأردن في السباقات الدوليّة، بدعم وتوجيهات مؤسسة ولي العهد وشركة صقر وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات الأمنيّة، لتسهيل وتوفير البيئة الآمنة التي تخدُم الإبداع والمهارات الشبابية.
وبسبب الوضع الحالي التي تتعايش معه المملكة واجهتنا صعوبة للتنسيق للدورات التدريبية، بسبب الجائحة وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحيّة والالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي، تقرر تأجيل الفعاليات والأنشطة لحين استقرار الوضع الوبائي في المملكة إلى حين عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا. لذا سوف نقوم بعقد دورات تدريبية وتحديات عن بُعد تمهيدًا للموسم القادم، وذلك من خلال تجهيز مجموعة من الشباب بتدريبهم على مهارات الطيران اللاسلكي. بحيث سيتم بدء العمل بذلك باستخدام برامج المُحاكاة (سميوليتر) للتدريب. كما قامت جميع القطاعات بإيجاد حل بديل من خلال التعلُّم عن بُعد والدورات الإلكترونية.