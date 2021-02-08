هل سباقات الدرون هي رياضة المستقبل؟

رياضة سباق الطائرات المسيّرة أو الـ FPV وهي الرياضة الوحيدة التي تدمج بين العالم الافتراضي والواقع الفيزيائي. حيث يتحكم المتسابق بالطائرة لاسلكيّا، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لرؤية منظور الطائرة كما لو أنه يتحكم من داخل الطائرة، مع ظهور المعلومات الأساسية للطيران من إعدادات الطائرة والبطارية. ويقوم المتسابق باستخدام هذه المعلومات لتحقيق أفضل أسلوب للطيران قد تتعدى سرعة هذه الطائرات 120 كيلومتر في الساعة ومُناورات تكاد تنافي العقل والفيزياء.

سباقات الدرون © Armin Walcher - Red Bull Content Pool

بدأت الـ FPV كهواية وطريقة للتسلية وتحولت لسباق ومنافسة والعديد من الناس يقومون باستعماله للتصوير السينمائي، وخاصة في التصوير الذي يحتاج الى سرعة عالية.

تتربع سباقات الطائرات المسيّرة على قمت المسابقات التي تتنافس فيها التكنولوجيا وسرعة البديهة. فهي تعتبر مهد التكنولوجيا المستقبليّة نظرا لأن المستقبل يتمحور حول الطائرات المسيرّة وعلى الخدمات المختلفة التي تقدمها والتي ستقدُّمها في المستقبل.

تتميز هذه المسابقات بالتغيرات والتحديّات المستمرة. إذ تعتمد على البحث والتطوير المستمر للوصول للأداء الأفضل وإلى أفضل معادلة بين السرعة والوزن والبطارية، لهذا السبب تتنافس الجامعات والمدارس بل والدول بوضع بصمة تميّز بهذا المجال.

تنقسم مسابقات الطائرات اللاسلكيّة FPV إلى قسمين أساسيين:

السباقات: Time lapse أو Time Attack وهو سباق يعتمد على السرعة والدقة والفائز هو من يكمل المسار بأسرع وقت.

والاستعراض الحُّر :Freestyle طريقة استعراضية حرة تسقل المهارة في الطيران.

سباقات الدرون © Joerg Mitter - Red Bull Content Pool

وقد كان من المقرر تأسيس فريق وطني متميّز يمثل الأردن في السباقات الدوليّة، بدعم وتوجيهات مؤسسة ولي العهد وشركة صقر وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات الأمنيّة، لتسهيل وتوفير البيئة الآمنة التي تخدُم الإبداع والمهارات الشبابية.