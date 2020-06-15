وأخيراً ألقينا أول نظرة على بلايستيشن 5

بدأ ظهور جيل جديد لوحدات التحكم، حيث كشفت شركة Sony رسميًا عن جهاز PlayStation 5 للعالم هذا الأسبوع. بعد تأجيل حدث الكشف الأولي الأسبوع الماضي، انتظرنا طويلاً لنرى ما يخبئه لنا الجيل الثامن من ألعاب الفيديو.

بعد أن تم كشف النقاب عنها، يبدو أنها ستحتل عرش وحدات التحكم عندما تصدر في وقت لاحق من هذا العام. إليك كل ما تحتاج معرفته حول جهاز Sony القادم للجيل القادم من الألعاب:

هل صحيح أنه يوجد أكثر من إصدار؟

حتى الآن، ما نعرفه هو أنه سيكون هناك إصداران من PS5 سيتم طرحها في الأسواق: الإصدار العادي، والإصدار الرقمي، الذي يبدو أنه مشابه لـ Xbox One S Digital Edition الذي تم إصداره في عام 2019. نظرًا لأن الألعاب الرقمية أصبحت أكثر بروزًا في هذه الأيام، فإن قيام سوني بإصدار وحدة تحكم رقمية فقط هي خطوة ذكية جدًا.

Sony Interactive Entertainment © ريد بُل

متى يمكننا الحصول عليها؟

من المقرر إطلاق PS5 في عطلة 2020. على الرغم من أن Sony لم تحدد بالضبط أي جزء من هذه الفترة سيتم إطلاق PS5، فمن المرجح أن يتم إصدارها في وقت ما بين أكتوبر وديسمبر 2020.

ماذا تختلف عن سابقتها؟

يمكن القول إن أحد أكبر التحسينات هنا مقارنة بـ PS4 هو استخدام SSD على HDD للتخزين الداخلي لـ PS4. يسمح ذلك بسرعات القراءة والتحميل بنفس سرعة أجهزة الألعاب، إن لم يكن أفضل. يسمح ذلك بتشغيل الألعاب الموجودة على PS5 مع وقت انتظار قريب أو معدوم. علاوة على ذلك، مع نمو حجم الألعاب بشكل كبير على مر السنين، يجب أيضًا على وحدات التحكم نفسها أن تنمو حتى تتوافق مع الطلبات المتزايدة لهذه الألعاب.

فيما يتعلق بالرسومات، بفضل وحدة معالجة الرسوميات المخصصة RDNA2A AMD، يمكن للمطورين العمل على ألعاب يمكنها دعم تتبع الأشعة وتظليل بدائي، وهو، كما وصف سيرني في عرضه الفني في وقت سابق من هذا العام، "استنادًا إلى نفس استراتيجية وحدات معالجة الرسوميات للكمبيوتر الشخصي القادمة من AMD".

هذا يعني ببساطة أنه يمكن للاعبين توقع رؤية بعض العناصر المرئية الملفتة للنظر في الألعاب كما سيشاهدونها في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب من الدرجة الأولى. خاصة عند إقران هذه التكنولوجيا بمحرك Unreal Engine 5 الجديد، يمكن للمرء أن يتخيل مقدار المتعة المرئية الذي قد يختبروها مع الألعاب القادمة الحصرية لـ PS5.

هل يمكنني لعب ألعاب PS4 على PS5؟

بالطبع، من أبرز ميزات PS5 التوافق العكسي مع ألعاب PS4. من البداية، يمكن للاعبين الذين يمتلكون حاليًا PS4 نقل عناوينهم مباشرة إلى وحدة التحكم الجديدة. باستخدام تركيبة من وحدة معالجة مركزية AMD ووحدة معالجة رسومات مخصصة، فإنها تتيح لـ PS5 إدخال ما تطلق عليه أوضاع Legacy، واحدة لكل من PS4 وPS4 Pro. ما يفعله هذا هو أنه يسمح لـ PS5 بمحاكاة أجهزة الأجهزة السابقة من أجل تشغيل العناوين التي تم تحسينها لها.

بإمكانك الاطلاع على أهم عناوين الألعاب التي تم الإعلان عنها في حدث سوني والقادمة الى بلايستيشن 5 هنا

وحدة تحكم جديدة؟

تم تصميم وحدة التحكم اللاسلكية Dualsense بقصد "تقديم شعور جديد بالانغماس للاعبين." كما يوحي اسمها، سيكون جانبان من حواس الإنسان نقطة محورية في تقديم هذه التجربة الغامرة - الصوت واللمس. سيتم تنفيذ الأول بالاشتراك مع Tempest 3D AudioTech، في حين أن الأخير سيأخذ شكل نظام تغذية مرتدة لمسية محسنة تقع على مشغلات L2 وR2 التكيفية.

نظرًا لأن الصوت يهدف إلى محاكاة الدقة الموضعية، فإن ردود الفعل اللمسية تهدف إلى إضافة المزيد من الأحاسيس الغامرة حيث يمسك اللاعبون بوحدة التحكم، مثل القيادة عبر الوحل أو سحب سهم على الوتر. سيكون هناك مستشعر للحركة أيضًا في وحدة تحكم Dualsense لإضافة طبقة إضافية من اللعب إلى الألعاب القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال زر المشاركة بزر Create، والذي يسمح للاعبين بالتقاط وتحرير ومشاركة طريقة لعبهم على الفور. تم أيضًا تثبيت ميكروفون مدمج في وحدة تحكم Dualsense، مما يسمح للاعبين بالتواصل في الدردشة الصوتية دون الحاجة إلى الاتصال بسماعة رأس مخصصة.

Sony Interactive Entertainment © ريد بُل

ما هي ملحقات بلايستيشن 5 التي تم الإعلان عنها؟

أعلنت شركة سوني عن مجموعة من الملحقات الجديدة لتعزيز تجربة ألعاب جهاز بلايستيشن 5 مثل سماعة رأس لاسلكية PULSE 3D – تقدم دعمًا صوتيًا ثلاثي الأبعاد وميكروفونات مزدوجة عازلة للضوضاء وكاميرا عالية الدقة – تتميز بعدسات مزدوجة 1080 بكسل للاعبين لبث أنفسهم مع لحظات اللعب الأسطورية، جهاز التحكم عن بعد للوسائط، ومحطة الشحن Dualsense. في الوقت الحالي، لم يتم الإعلان عن أي معلومات إضافية حول هذه الأجهزة، ولا نعرف ما إذا كانت سيتم تضمينها في كل صندوق من أجهزة PlayStation 5، أو تباع بشكل منفصل.