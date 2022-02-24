يحتفل قلب بوربيّع حُبًا بالوطن في العيد الوطني الكويتي

على مشارف احتفالات العيد الوطني الكويتي، قررنا العام هذا الجلوس مع نجومنا الرياضيين وهم يحتفلون بوطنهم الغالي الكويت، داخل وخارج الملعب. واليوم حديثنا مع محمد بوربيّع، بطل الدرّاجات المائية المذهل محطّم الأرقام القياسية والمُحب لموطنه، واللي يحرص على أن يكون كل ما يحيط به كويتيًا 100٪.
لو ما كنت على علم، فمحمد بوربيع توّه راجع لأرض الوطن بعد خوضه ثلاث جولات في بطولة العالم للدراجات المائية اللي أخدته مع فريقه في رحلة حول العالم امتدت عبر ثلاث قارات، وخلالها تمكن من تحقيق المستحيل. عاد إلى الكويت وهو متوّج بلقب بطولة العالم للدراجات المائية للمرة الثانية على التوالي. قد يقول إنها كانت جولة شبه مستحيلة، بس إحنا كنّا على يقين من قدراته. ذهب بوربيّع وفريقه إلى البطولة بكبرياء وعزّة كويتية وحفروا في الصخر ليحققوا المستحيل.
بعد نجاحه في الدفاع عن لقبه عقب فوز تحقق بشق الأنفس ومعركة مليئة بالآلام على مدى أشهر عديدة، عاد إلى الكويت ويستعد حاليًا لاحتفالات العيد الوطني. فإيش رأيكم إننا نحتفل بإنجازاته هو الآخر، لأنه في كل مرة يصعد فيها على منصة التتويج يرفع علم الكويت ليرفرف في الأعالي.
عندما سألنا بوربيّع عن العيد الوطني وعيد التحرير الكويتي لعام 2022، اللي يحتفل بهم المواطنون على مدار عدة أيام لتشمل العطلات القادمة كذلك، شدد أنه من أهم الأيام بالنسبة في العام. بالنسبة له شخصيًا، ولا سيما كرياضي يقضي فترات طويلة في التنافس بعيدًا عن الوطن، أكد أنه يشعر بسعادة وعزة بالغة عند الاحتفال بهذا العيد المميز. ويبغى أن يستمتع جميع المواطنين بالعيد فخورين بوطنهم الغالي، وبكل فرد من أفراد الوطن.
يعتبر معظم الكويتيين أوقات الاحتفال بالأعياد الوطنية من أفضل الأوقات لقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم وأصدقائهم. وخلالها يمارسون العديد من الأنشطة المتنوعة اللي ما زالت شائعة بين أبناء الكويت، مثل التخييم أو حتى الذهاب إلى الشاطئ وقضاء بعض الوقت في الشاليه والتنزه.
التخييم في الصحراء هواية وطنية، ويتطلع بوربيّع بشوق لممارسة هذه الهواية خلال موسم العطلات هذا. يذهب الكويتيون إلى الشواطئ ويجتمعون خلال هذه المناسبات المهمة، وبالطبع ما رح ينسون كل الأغراض والمعدّات الرائعة اللي راح تجعل هذه النزهات تعلق في الذاكرة.
يرغب بوربيّع بشدة الذهاب إلى الشاطئ هذا العام كذلك! وكأن أغلب وقته ما يقضيه هناك، ولكن رغم أن عمله في الأساس هو تحقيق الفوز فوق المياه، إلا أنه يحب كل دقيقة يقضيها في المياه. ذلك شغفه الأكبر.
يقول بوربيّع أن تمثيله للكويت أثناء تحطيم للأرقام القياسية شعور لا يوصف، ويعتقد أنه كان له يد في وضع الكويت على خريطة سباقات الدرّاجات المائية لهذا الجيل. وهو يرحّب باللاعبين الشباب اللي يتطلعون إلى ممارسة الرياضة، ولا سيما الدرّاجات المائية، بل يحثهم على ذلك. كل ما عليهم هو الاعتناء بأنفسهم والحفاظ على قوتهم والتعلّم والاهتمام بصحتهم.
لا يطيق محمد بوربيع الانتظار لبدء احتفالات العيد الوطني، وكل أمله أن يواصل التأثير إيجابيًا على الرياضيين الصغار وأبطال المستقبل.
وقد نما توًا إلى علمنا أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستكرّم محمد بوربيّع هذا العام على إنجازه التالي! وهذا يوم إيجابي آخر في حياته لا يطيق انتظاره.
بوربيّع يكتب التاريخ في رياضته منذ سنوات عديدة وحتى يومنا هذا، ولكنه لا ينسى أصوله أبدًا، ودائمًا ما تلمع عينيه كلما تطأ رجلاه أرض وطنه الكويت بعد فوزه ببطولة عالمية كبرى. سواء كانت هذه كأسه الأولى أو الخمسين، فهو دائم الحرص على إحضار تلك الكأس إلى الكويت!
يتمنى محمد بوربيّع للجميع في موسم الأعياد هذا سعادة تملأ حياتكم بالخير والازدهار. ارفعوا هذه الأعلام واجعلوها ترفرف عاليًا!
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