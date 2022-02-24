يحتفل قلب بوربيّع حُبًا بالوطن في العيد الوطني الكويتي

على مشارف احتفالات العيد الوطني الكويتي، قررنا العام هذا الجلوس مع نجومنا الرياضيين وهم يحتفلون بوطنهم الغالي الكويت، داخل وخارج الملعب. واليوم حديثنا مع

، بطل الدرّاجات المائية المذهل محطّم الأرقام القياسية والمُحب لموطنه، واللي يحرص على أن يكون كل ما يحيط به كويتيًا 100٪.