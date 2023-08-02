يلو بلس الرياض: تجربة فريدة في عالم الموسيقى الإلكترونية

تتوالى الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين بارزين، وجديدها حفل "يلو بلس" للموسيقى الإلكترونية الذي يقام في منتجع العمارية هيلز في الرياض ليلتَي 3 و4 أغسطس.

تتوالى الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين بارزين، وجديدها حفل "يلو بلس" للموسيقى الإلكترونية الذي يقام في منتجع العمارية هيلز في الرياض ليلتَي 3 و4 أغسطس.

تتوالى الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين بارزين، وجديدها حفل "يلو بلس" للموسيقى الإلكترونية الذي يقام في منتجع العمارية هيلز في الرياض ليلتَي 3 و4 أغسطس.

وسيكون عشاق الفنون الشبابية على موعد مع تجربة استثنائية مساء الخميس والجمعة، إن على صعيد الموسيقى الإلكترونية وأروع أساليب تنسيق الألحان والأنغام المميّزة، وإن لناحية الدیكورات وتصمیمات المسرح والمؤثرات السمعيّة والبصریة من خلال استخدام أحدث تكنولوجیا الإضاءة والصوت والعروض الحیّة التي ستذهل الجمھور.

وسيكون عشاق الفنون الشبابية على موعد مع تجربة استثنائية مساء الخميس والجمعة، إن على صعيد الموسيقى الإلكترونية وأروع أساليب تنسيق الألحان والأنغام المميّزة، وإن لناحية الدیكورات وتصمیمات المسرح والمؤثرات السمعيّة والبصریة من خلال استخدام أحدث تكنولوجیا الإضاءة والصوت والعروض الحیّة التي ستذهل الجمھور.

وسيكون عشاق الفنون الشبابية على موعد مع تجربة استثنائية مساء الخميس والجمعة، إن على صعيد الموسيقى الإلكترونية وأروع أساليب تنسيق الألحان والأنغام المميّزة، وإن لناحية الدیكورات وتصمیمات المسرح والمؤثرات السمعيّة والبصریة من خلال استخدام أحدث تكنولوجیا الإضاءة والصوت والعروض الحیّة التي ستذهل الجمھور.

وبعد النجاح الكبير لفعاليات "يلو" للموسيقى الإلكترونية، والتي أعطت على امتداد السنة منصة فريدة للفنانين الصاعدين والنجوم العالميين إضافة إلى المواهب المحليّة في المملكة، لإحياء حفلات لا تُنتَسى مع أحدث التكنولوجيا السمعيّة والبصرية، يَعِد حفل "يلو بلس" الذي تنظمه شركة "سمارت آرت إنترتينمنت" بتقديم تجربة أكثر تمايزاً وإمتاعاً للجمهور.

وبعد النجاح الكبير لفعاليات "يلو" للموسيقى الإلكترونية، والتي أعطت على امتداد السنة منصة فريدة للفنانين الصاعدين والنجوم العالميين إضافة إلى المواهب المحليّة في المملكة، لإحياء حفلات لا تُنتَسى مع أحدث التكنولوجيا السمعيّة والبصرية، يَعِد حفل "يلو بلس" الذي تنظمه شركة "سمارت آرت إنترتينمنت" بتقديم تجربة أكثر تمايزاً وإمتاعاً للجمهور.

وبعد النجاح الكبير لفعاليات "يلو" للموسيقى الإلكترونية، والتي أعطت على امتداد السنة منصة فريدة للفنانين الصاعدين والنجوم العالميين إضافة إلى المواهب المحليّة في المملكة، لإحياء حفلات لا تُنتَسى مع أحدث التكنولوجيا السمعيّة والبصرية، يَعِد حفل "يلو بلس" الذي تنظمه شركة "سمارت آرت إنترتينمنت" بتقديم تجربة أكثر تمايزاً وإمتاعاً للجمهور.