يلو بلس الرياض: تجربة فريدة في عالم الموسيقى الإلكترونية

تتوالى الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بمشاركة فنانين عالميين ومحليين بارزين، وجديدها حفل "يلو بلس" للموسيقى الإلكترونية الذي يقام في منتجع العمارية هيلز في الرياض ليلتَي 3 و4 أغسطس.
وسيكون عشاق الفنون الشبابية على موعد مع تجربة استثنائية مساء الخميس والجمعة، إن على صعيد الموسيقى الإلكترونية وأروع أساليب تنسيق الألحان والأنغام المميّزة، وإن لناحية الدیكورات وتصمیمات المسرح والمؤثرات السمعيّة والبصریة من خلال استخدام أحدث تكنولوجیا الإضاءة والصوت والعروض الحیّة التي ستذهل الجمھور.
وبعد النجاح الكبير لفعاليات "يلو" للموسيقى الإلكترونية، والتي أعطت على امتداد السنة منصة فريدة للفنانين الصاعدين والنجوم العالميين إضافة إلى المواهب المحليّة في المملكة، لإحياء حفلات لا تُنتَسى مع أحدث التكنولوجيا السمعيّة والبصرية، يَعِد حفل "يلو بلس" الذي تنظمه شركة "سمارت آرت إنترتينمنت" بتقديم تجربة أكثر تمايزاً وإمتاعاً للجمهور.
وتَعِد الشركة بحفل ضخم في العمارية هيلز في الرياض الخميس والجمعة، مع مجموعة من الفنانين الدوليين والمحليين البارزين. وسيتسنى للحضور التفاعل مع الأنغام المدمجة الفريدة للفنانة الأوكرانية الشهيرة إيرينا شفيدكا، المعروفة سابقاً بلقب "8كايز"، وموسيقى التكنو الخاصة بالمنسّق والمنتج الأرجنتيني المقيم في المكسيك أوستيل. كذلك تشارك في الحفل مجموعة من الفنانين المحليين البارزين، وهم VIRGO، NARKBEAT، JEME، RDJ، MELON، DARKODELIX، DISH DASH، إضافة إلى علاء جزائري.
وتنظّم "سمارت آرت إنترتينمنت" مجموعة متنوعّة من الحفلات والفعاليات المميّزة، معتمدة على فريق من الخبراء والمتخصصين في الإنتاج الموسيقي. وتشمل روزنامة نشاطات الشركة باقة غنيّة من البرامج الترفيهية المرموقة، والتي تَعِد بمحطّات فنيّة فريدة على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
يمكن شراء تذاكر حضور الحفل عبر موقع: https://riyadh.platinumlist.net/event-tickets/87918/yellow-plus