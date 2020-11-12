10 أنواع لاعبين تواجههم في ببجي موبايل

إذا ما كنت بتعرف، تعد لعبة Player Unknown's Battlegrounds لعبة باتل رويال تضم 100 لاعب يتواجهون على خريطة افتراضية. إنها لعبة مجانية ضخمة للجميع حيث القاعدة الحقيقية الوحيدة هي "أطلق النار على الجميع دون أن يطلق عليك أحد النار". مع وجود أكثر من 250 مليون لاعب مسجل منذ إصدار اللعبة، كان لا بد أن تظهر نماذج أولية وأنواع من اللاعبين. إذا كنت تفكر أيضًا في القفز من طائرة إلى منطقة حرب افتراضية، فاقرأ دليلنا إلى الأنواع العشرة من اللاعبين التي من المحتمل أن تصادفهم في ببجي.

1. النووب

سمة اللاعب: مرتبك وبالعادة لا يملك أي ملابس في بداية اللعبة

كلنا كنا في مرحلة النووب، مش عارفين اشي، نصف المعركة نتحرك فقط في الاتجاه الذي تدفعه فيه حدود الخريطة المتقلصة، ثم نطلق النار بشكل أعمى في الهواء في حالة من الذعر عند مواجهة لاعب آخر. المشكلة من المحتمل أن تفوز في أول معركة لك كنوووب ولكن لا تستبق الأحداث ولا تتحمس لأن معركتك الأولى في العادة تكون مع نووبز أخرين أو مع بوتات. ولكن أهلاً وسهلاً بك في ببجي موبايل.

ببجي موبايل © Tencent Games

2. المخطط التكتيكي

سمة اللاعب: بحب يخطط، النظر وراء الحائط كثيراً، قراءة الخريطة

يعرف التكتيك الحربي والاستراتيجية كما لو كان أفضل رجل على أرض المعركة، وكل شيء مخطط له بدقة. منطقة الإسقاط، السلاح المثالي، تكتيكات اصطياد الأعداء واحدًا تلو الآخر؛ كل شيء موجود في جدول بيانات بعلامات تبويب معنونة بوضوح.

هذا اللاعب شاهد مقاطع فيديو لا حصر لها، ودرس مئات المنتديات. إنهم يعرفون هذه اللعبة، وهم يعرفون لعبتك. إنهم يعرفون ما تفكر فيه، وسيأتون من أجلك.

3. المرتجل

سمة اللاعب: يلي بصير يصير

ثم هناك هذا المهرج. المرتجل ليس لديه خطة. لا يحتاجون إلى خطة. كل ما يحتاجونه هو مقلاة. لن يدرس هذا اللاعب الخرائط أو مقاطع الفيديو أو الشاشات؛ سوف يتوكل ويمضي.

يبدأ الأمر بالسلاح: إذا كان به رصاص، عظيم، إن لم يكن كذلك؟ من يهتم. لا يمانعون أين يسقطون، أو ما هو قريب. وهنا تكمن قوتهم: فأنت تفترض عدم وجود خطة تعني عدم وجود مهارة، وفي الوقت نفسه يستغلون ثقتك في التغلب عليك بأدوات المطبخ.

4. صياد الـ Loot

سمة اللاعب: الجشع المتهور دائماً موجود عند الغنائم

يوجد دائمًا شخص ما يحاول جني الأرباح في أوقات الحرب؟ هذا هو Loot Hunter.

ستجدهم يتجولون في منطقة متنازع عليها بشدة، أو يطاردون الدخان الأحمر الذي يشير إلى معدات نادرة. كل ما يهتمون به هو الـ Loot، بجميع أشكاله العديدة، وسيفعلون أي شيء للحصول عليه.

ببجي موبايل © Tencent Games

5. يلي مفكر حالو محارب نينجا

سمة اللاعب: شششششش وطي صوتك

بشكل عام، هذه ليست طريقة سيئة للعب اللعبة. إن التسلل والقنص والقضاء على دماغ خصومك بصمت باستخدام المقلاة له جاذبية واضحة، ويبدو رائعًا أيضاً.

سوف يستغل هذا النينجا الظلال، ويحتضن الشجيرات، وينزلق بصمت على الأرض بدون حذاء مرتدياً زي الشجرة لقنص غير المدركين. هم الليل، هم الظلال. هم أيضا أسوأ كوابيس النووب.

ببجي موبايل © Tencent Games

6. حرامي الـ Kills

سمة اللاعب: الشر الخالص

ينتظر متأهباً على حافة المعارك، يوجد ركن خاص في الجحيم محجوز لسارق الـ Kills. إنهم لا يتفاعلون مع أي شخص بشكل مباشر ما لم يكن لديهم خيار، ولكن بدلًا من ذلك يتجولون على الخريطة بحثًا عن لاعبين يقومون بالفعل بالتقاط رهان على بعضهم البعض أو تبادل ضربات المشاجرة. إنهم يبحثون عن العلامات الواضحة للوميض الفوقي بينما يتقدم اثنان من المقاتلين الشجعان من أجل المجد، ثم يقتلونهم بهدوء، الأضعف أولاً، للمطالبة بالجائزة.

7. الضائع

سمة اللاعب: دائماً مفقود

حرفيا، مفقود. هذا الجندي ليس لديه أدنى فكرة عن مكان وجوده. بين الحين والآخر يحالفهم الحظ ويطلقون النار على شخص ما (بوت في العادة). لكن عادة ما يكونون متقدمين بخطوة واحدة على خط الخريطة، ويتساءلون أين كل الأكشن. بمجرد أن تتقلص الخريطة بدرجة كافية بحيث لا يتم فقدهم، يتم إطلاق النار عليهم على الفور.

من المحتمل أن تشعر بالأسف تجاههم في البداية، وربما حتى أن تشك بكونهم بوت، لأنهم متشابهون جدًا في المظهر والسلوك. لكن عند الفحص الدقيق، ستجد أنهم لا يتجولون بلا هدف لأنهم جدد، ولكن لأن حس الطريق والاتجاه لديهم مفقود.

8. الحريف

سمة اللاعب: دائماً أفضل منك

تراجع، لأن لدينا شخصية خطيرة هنا. إنهم يعرفون كل خريطة، كل زاوية صغيرة ضيقة، كل مكان للاختباء. كل لقطة عبارة عن طلقة رأس دقيقة، وكل تسديدة فعالة بشكل بارد.

إنهم لا يحتاجون إلى فريق، ولا يحتاجون حتى إلى سلاح، فقط لبضع ثوان بمفردهم معك. إذا رأيت المحترف قادمًا إليك، استدر واهرب، وأعد تجميع صفوفك، وشكل فريق حماية - مهما فعلت، افعل ذلك بسرعة، لأن كل ثانية تقضيها في التفكير هي الثانية الوحيدة التي يحتاجونها ليحولوك الى صندوق.

ببجي موبايل © Tencent Games

9. الجبان المكمبر

سمة اللاعب: خبيث

هذا هو سلالة غريبة من اللاعبين. سلالة غريبة من الأشخاص، لنكون صادقين تمامًا. من النوع الذي ينتقل إلى لعبة مثل ببجي ويقضي مباريات كاملة في الاختباء. يقولون لأنفسهم إنهم يتوخون الحذر، لكنهم ليسوا كذلك. إنهم خائفون.

إنهم أيضًا عبيد لطبيعتهم، ويلجئون إلى تكتيكات ضعيفة مثل التخييم، وينجذبون إلى جبناء آخرين، يجتمعون معًا لسبب غير مفهوم، مرتبطين بخوفهم من التحول الى صندوق. إذا لمحت أحدهم بزاوية، فلا تظهر لهم أي رحمة. الفوز هو للمستحقين فقط!

ببجي موبايل © Tencent Games

10. العداء الأولمبي

سمة اللاعب: الركض المستمر خوفاً من الخريطة