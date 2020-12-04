8 أمور يجب معرفتها عن نجم لعبة فيفا مساعد الدوسري

بات مساعد الدوسري ، الشهير بلقب "إم إس دوسري"، وهم لم يتجاوز العشرين من عمره، من أصحاب الإنجازات الكبرى عالمياً في لعبة "فيفا" (FIFA). بطل العالم السابق لم يترك شيئاً لم يفعله على ساحة اللعبة، وشارك في مجموعة من أبرز المباريات الخالدة في تاريخ "فيفا". إنه نيمار اللعبة الرقمية، مع مهارات لا مثيل لها وقاعدة جماهيرية قد تثير غيرة نجم فريق باريس سان جيرمان.

ومع الاستعداد لحملة منافسات "فيفا 21"، انضم "إم إس دوسري" إلى أسرة ريد بُل، وهو يتطلع منذ الآن للفوز بمزيد من البطولات خلال الأشهر المقبلة. في ما يلي أبرز ما يجب أن تعرفوه عن نجم لعبة "فيفا"

1. حين كان طفلاً، لطالما حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف

مثل كثير من الأطفال حول العالم، كان "إم إس دوسري" يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف عندما يكبر. وكما نعلم، لم يتحقق هذا الحلم، لكنه نجح رغم ذلك بأن يجعل من لعبة كرة القدم مهنة له، حتى ولو كان ذلك على الساحة الرقمية. بالنسبة إلى الدوسري، الأمر رائع بقدر ما كان حلم الطفولة كذلك، وهو يشعر بأنه محظوظ للغاية للموقع الذي يحتله اليوم.

ويقول "إم إس دوسري": "لطالما أحببت لعب كرة القدم، وفي مرحلة ما، تمنيت أن أصبح محترفاً وأخوض هذه الرياضة. لكن مسيرتي في FIFA جيدة، وأنا سعيد للغاية."

2. لم يكن يعرف أنه يستطيع أن يجعل من ذلك مهنة دائمة إلى حين فوزه بأول بطولة

عندما تتمتع بموهبة طبيعية مثل Msdossary، يكون من السهل أن تتوقع تحقيق النجاح تلو النجاح. لكن الدوسري لم يبدأ بالتفكير بأنه يستطيع أن يعتاش عملياً من FIFA إلا بعد فوزه بأول حدث في 2017. وكانت ساحة FIFA وقتذاك تشهد نمواً متسارعاً، مع بروز الكثير من النجوم.

يقول الدوسري: "أظن أن الأمر حصل منذ بداية منافسات FIFA للعام 2017، عندما فزت ببطولتي الأولى ورأيت الجائزة والفرق المشاركة". ويضيف: "كنت أعلم أنني أتمتع بالمستوى اللازم للقيام بذلك طوال الوقت، وبأن أصبح من بين أفضل من يخوض اللعبة".

3. كاد أن يصبح أول بطل يحتفظ بلقبه

أصبح Msdossary بطلاً للعالم في 2018 ليكتسب شهرة كبيرة، وكان قريباً جداً من أن يصبح أول لاعب يفوز بالبطولة مرتين على التوالي في العام 2019، لكنه وللأسف سقط عند الحاجز الأخير، بعدما خسر أمام محمد حرقوص المعروف بلقب " Mo Auba" في النهائي الكبير. لكنه ورغم الخسارة، حقق إنجازاً آخر خلال هذا الحدث، بعدما أصبح أول لاعب يفوز ببطولة العالم للعبة "إكس بوكس" لسنتين على التوالي، وهو فخور جداً بهذا الإنجاز.

يقول الدوسري: "من الواضح أن الأمر كان قاسياً، لكن الذهاب إلى النهاية حتى أصبح أول بطل للعالم في لعبة إكس بوكس لسنتين على التوالي من دون أي خسارة، هو أمر جيد بدوره، ومن لا يرغب بتحقيق إنجاز من هذا النوع؟ أنا سعيد على هذا الصعيد، لكن من الواضح إنها أقسى خسارة في مسيرتي (عدم الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لـ"فيفا").

4. أهم منافسيه هو Tekkz

فيما كان Msdossary يثبّت موقعه على ساحة اللعبة، بدأ أحد اللاعبين الصاعدين يحدث ضجة على الساحة الاحترافية لـFIFA. دونوفان هانت المعروف بـ Tekkz أصبح بسرعة نجم "برو فيفا"، وخاض اللاعبان الكثير من المباريات الفريدة. وهما حتى اليوم يعتبران أفضل لاعبَين على إكس بوكس، وفي كل مرة يلتقيان، تكون المواجهة حدثاً استثنائياً في عالم FIFA. لكن بالنسبة إلى الدوسري، لا مجال للشك بأنه اللاعب الأفضل، والنتائج تثبت هذا الأمر ببساطة.

يقول الدوسري: "أعرف أنه منافس قوي وأفهم ذلك، لكننا لعبنا أربعة نهائيات، فزت في ثلاث مباريات وهو فاز في واحدة. أظن أن هذا خير دليل على من هو اللاعب الأفضل."

Msdossary يعلق آمالاً كبرى على المستقبل © Cedric Ghoussoub/Red Bull Content Pool

5. كان يتجه نحو الفوز ببطولة عالم أخرى هذا العام

بعد خيبة نهائي بطولة العالم الإلكترونية للعبة "فيفا 19"، بدأ Msdossary رحلته من جديد لتحقيق إنجاز الفوز ببطولة العالم مرتين، وكان يبدو أنه يمتلك فرصة حقيقية لفعل ذلك. فاز في بطولات عدة، واعتبره كثيرون أفضل لاعب إكس بوكس بفارق كبير في "فيفا 20". لكن ساحة منافسات FIFA المحترِفة توقفت باكراً هذا العام مع توجه مجتمع الألعاب الإلكترونية بكامله للتباري على الانترنت. ولو لم يحصل ذلك، فإن الدوسري على قناعة تامة بأنه كان ليفوز بكأس العالم للألعاب الإلكترونية لعام 2020.

يقول الدوسري: "في آخر بطولتين خصوصاً كنت جيداً جداً. أظن أنني أعرف كل ما تتطلبه اللعبة، ولكن دعوني أقول إنني لو خضت بطولة، لكنت على كامل الثقة بالفوز. لكن من الواضح أن هذه السنة كانت سنة صعبة."

6. كريتسيانو رونالدو ورود خوليت يشكلان ركيزة فريقه

يحق لجميع منافسي "فيفا برو" المشاركين وفق نمط اللعب Ultimate Team بناء فريق خارق من اللاعبين النجوم الذي قد يضم أساطير من أجيال سابقة. وفيما يتبدل اللاعبون الذين نراهم على أرض الملعب بين بطولة وأخرى، مع إصدار نجوم جدد، ثمة لاعبان لم يغيبا عن تشكيلة Msdossary، وهما كريستيانو رونالدو ورود خوليت.

يقول الدوسري: "حسناً، هما لاعبان، كريستيانو رونالدو ورود خوليت. هذان الاثنان لم أغيرهما أبداً في مسيرتي منذ FIFA 2017، وهما لطالما دعماني بقوة."

7. إن كان مسؤولاً عن رياضات FIFA الإلكترونية، لجمع بطولتي إكس بوكس وبلايستيشن

مثل كل لاعب محترف في الرياضات الإلكترونية، هناك بعض التغييرات التي لكان Msdossary رغب في إجرائها عندما يتعلق الأمر بالساحة التنافسية. لكن على عكس بعض الذين لا يفكرون سوى بتغييرات متعلقة باللعبة أو ببساطة بزيادة الجوائز المالية، لدى الدوسري فكرة مثيرة للاهتمام أكثر: جمع بطولتي إكس بوكس وبلايستيشن. في الوقت الراهن، لا يحصل هذا الأمر سوى في النهائي الكبير لبطولات أجهزة اللعب المشتركة، لكن Msdossary يريد أن يجعل منه حدثاً منتظماً.

يقول الدوسري: "كنت لأجمع إكس بوكس و بي إس 4 معاً في البطولات". ويضيف: "هذا مهم جداً بالنسبة إلينا كلاعبي FIFA محترفين، إذ هذا يمكنني من اللعب مع أي شخص يلعب على جهاز بلايستيشن، ثم شخص آخر على جهاز إكس بوكس. هذا أمر سيروق لنا."

8. حتى عندما يحين وقت تقاعده، لن يرغب بترك عالم الرياضات الإلكترونية

رغم أن مسيرته في عالم الألعاب ما زالت طويلة، سيأتي يوم يضع فيه Msdossary جهاز التحكم جانباً لينتقل إلى شيء جديد. لكن تعلقه بعالم المنافسات كبير، وحتى بعد اعتزاله، هو يتطلع للبقاء في عالم صناعة الرياضات الإلكترونية بشكل أو بآخر.