يبرز المعز علي كبطل يمثّل أمّته وفريقه بأرفع المعايير. أكان في بطولة الدوري أو على المستوى الدولي، يُعرف بكونه واحداً من أكثر الرياضيين شهرة في قطر. غير أنَّ كثراً منا لا يعرفون المعز خارج الملعب، فكانت لنا جولة معه في كواليسه الخاصة لمعرفة المزيد عن حياته.
لطالما كان المعز علي تحت الأضواء في المراحل الأولى من مسيرته. وقد حقق الهداف القطري مع مرور السنوات ألقاباً عدة، وقاد ناديه والمنتخب الوطني بشكل مستمرّ إلى الانتصارات. وسرعان ما أصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم القطرية، ولعب دوراً أساسياً في نجاح فريقه على أرض الملعب.
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Almoeiz Ali
أحب أن أحمل علم بلدي، وأنا أرفعه دائماً وأتطلع باستمرار لتقديم أفضلّ ما لديّ على أرض الملعب. أطمح للفوز لأني أشعر أن قطر تستحق الأفضل.
حبّ المعز علي لبلاده متجذّر في داخله. ولطالما ألهمت قطر المهاجم الشاب طوال حياته ومسيرته. واليوم، المعز على ثقة تامة بقدرته على المساهمة في تقديم أفضل نسخة من المنتخب الوطني القطري لكرة القدم.
وكان المعز مصمّماً على النجاح منذ صغره. وبعدما أصبحت الرياضة جزءاً لا يتجزّأ من حياته، التحق بأكاديمية أسباير لتكريس مسيرته بالكامل لكرة القدم.
بدأت كما كل فتى أو أي لاعب كرة قدم. كان ذلك عندما كنت في سن الحادية عشرة، أو ربما أقل، كنت في التاسعة من عمري. لعبت كرة القدم في الحي حيث كنت أقطن، ولعبت في المدرسة، ومنذ بدأت اللعب في النادي، كنت أحلم في الالتحاق بأكاديمية أسباير.
اعتاد المعز على الشهرة والأضواء طوال مسيرته. ولكنْ أن يكون محاطاً بهذا القدر من الحب والدعم يعني له الكثير. فقد نشأ على التواضع، وانعكس ذلك في تصرفاته على أرض الملعب وخارجه. وهو يستمد قوته من الأوقات التي يمضيها مع أصدقائه المقرّبين، وهو ما يمدّه كذلك بالثقة بالنفس.
قبل أن أكون رياضياً، أنا إنسان، وأهم ما في الأمر هو أن يكون المرء متواضعاً. الأهداف الشخصية التي ترسمها لنفسك لا يجب أن تجعلك مغروراً.
أصدقائي يعلبون دوراً كبيراً في حياتي. أفضّل تمضية أيام العطلة مع الأصدقاء، والقيام بأمور شيّقة وقضاء وقت جيد. الطقس حارّ الآن في الدوحة، لذا في معظم الأوقات نقصد الشاطئ أو نلعب كرة القدم.
يلعب المعز علي دور القائد، وهو يحمل معه روح الفريق في كل مرة تطأ قدماه أرض الملعب، انطلاقاً من شعور لديه بأنه يحمل مسؤولية إنجاح الفريق.
كلما سجّلت هدفاً أو بعد تسجيلي الأهداف، أفكر دائماً في أنني يجب أن في جاهزية تامة من أجل الفريق. علينا أن نعمل جاهدين ونوجِد الفرص وأن نحصّن دفاعنا. لا نلعب أبداً بشكل فردي، ويكون أسلوبنا جماعياً على الدوام. وأشعر أن من واجبي التسجيل لإراحة الفريق. هكذا يكون تفكيري دائماً في اللحظات التي تسبق المباراة.