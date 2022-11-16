بدأت كما كل فتى أو أي لاعب كرة قدم. كان ذلك عندما كنت في سن الحادية عشرة، أو ربما أقل، كنت في التاسعة من عمري. لعبت كرة القدم في الحي حيث كنت أقطن، ولعبت في المدرسة، ومنذ بدأت اللعب في النادي، كنت أحلم في الالتحاق بأكاديمية أسباير.