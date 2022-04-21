تتمتع كرة السلة بشعبية هائلة في الكويت، اللي شهدت اختتام أحدث نسخة من بطولة "ريد بُل هاف كورت"، البطولة اللي جابت ملاعب العالم كله. انتظر، أنت تعلم بالفعل أننا أتينا بكل المعلومات عن الأبطال الجدد والبطولة بأكملها وراح نشاركها معك. واصل القراءة واعرف كل اللي تبغى تعرفه عن أحدث بطولاتنا الـ3 ضد 3 اللي انتهت بنجاح ساحق!

لا شك أنت تبغى تعرف مين أبطال هذا العام، وهذا الشرف يذهب إلى فريق "تيم يونيتي"! دعونا نحييهم ونهنئهم بحرارة على هذا الفوز، فهم ما ادخروا أي جهد ولعبوا كفريق واحد للظفر بلقب هذا العام. إذا تبون الصراحة، لقد تمتعت عيوننا بالكثير من المباريات الرائعة في هذى البطولة، وضمت بطولة "ريد بُل هاف كورت" العديد من المتنافسين الجديرين! لذا، ننتظر وبشدة إعادة المباريات بين هذي الفرق في العام المقبل أيضًا.

أقيمت نهائيات بطولة "ريد بُل هاف كورت" الكويت في ملاعب مارينا كريسنت المذهلة أمام جمهور عظيم ومتحمس. حضر الجمهور اللي يعشق كرة السلة من جميع الأعمار لتشجيع فرقهم المفضلة ومعرفة المتوّج بلقب البطولة لهذا العام. وتأكدوا أنه ما خاب ظنهم.

نفتح آفاقًا جديدة في نهائيات بطولة "ريد بُل هاف كورت" © ThroughTheLens

واجه فريق "تيم يونيتي" فريق "فيغاس" في مباراة غاية في القوة. الطاقة في الملعب وخارجه كانت ملحوظة للجميع. الأجواء ما كانت صعبة على فريق "تيم يونيتي" وفريق "فيغاس"، لأنهم لعبوا بالفعل في جولة التصفيات، وصعدوا إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي. لذلك كان كل فريق يعرف ما يجب عليه فعله للخروج فائز.

لعب كلا الفريقين بكل حماسة من بداية البطولة وحتى نهايتها، لكن تفوق فريق "تيم يونيتي" في الدفاع وحسم اللقب بنتيجة 15 مقابل 9. سعادة الفريق كانت غامرة، أما الجمهور فقد جُن جنونه! لقد كان 24 مارس 2022 يومًا لا يُنسى بكل معنى الكلمة.

نود أيضًا مشاركة بعض الأحداث الهامة بخصوص المباريات الأخرى، لأن الفرق تصل إلى النهائيات بهذه الطريقة. ومن أكثر المباريات المتكافئة التي شهدتها البطولة كان التعادل في الثواني الأخيرة عن طريق فريق "تيم راب راب" بنتيجة 13 مقابل 13، لتستمر المباراة ضد فريق "تيم فروست". ثم عادوا في المباراة وسجلوا نقطة أخرى للفوز بمباراتهم على فريق "تيم فروست". حماس الجمهور كان على أشدّه في هذه المباراة!

كما أن المباراة الافتتاحية في جولة التصفيات من المباريات الحماسية الأخرى، حيث واجه فريق "1 أوف 1" فريق "الكويت" في مباراة دفاعية لم تشهد أهدافًا كثيرة انتهت 6-4 لصالح فريق "1 أوف 1". دائمًا ما تكون المباراة الافتتاحية مرهقة وموتّرة قليلًا على كلا الجانبين، لذلك لم تنتهي المباراة بانتصار ساحق.

كانت المباراة الثانية متقاربة أيضًا ولكنها شهدت عدد أكبر من الأهداف، حيث انتهت بفارق كبير لفريق "كلاتش بي"، بتسجيل 10 نقاط مقابل 6 لفريق "جوت". أما المباراة الثالثة فشهدت على أول انتصار ساحق في السلسلة، حيث سحق فريق "أوفرريتد" فريق "باور" بنتيجة 13 نقطة مقابل نقطة يتيمة. وأكمل فريق "أوفرريتد" على نفس المنوال مسجلًا عدد كبير من الأهداف حتى خروجهم.

وبعد فترة قصيرة، تم لعب جميع المباريات في مرحلة التصفيات وصعد الأوائل إلى الأدوار التالية، وكما تعلمون، فقد انتصر فريق "تيم يونيتي" فيما تبقى من البطولة.

بطولة "ريد بُل هاف كورت" هي بطولة كرة سلة 3 ضد 3 تُلعب وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، مع بعض الاختلافات. يجب أن نبقي الأمور مشتعلة، هذا ما نقوله دائمًا. ويتمثل ذلك الاختلاف في رصيد "امتلك الملعب" (Own the Court) الخاص بنا، حيث يزيد رصيد "امتلك الملعب" للفريق خمس نقاط بعد كل فوز. والفريق اللي يحوز على أعلى رصيد إجمالي تراكمي من النقاط في أربع مباريات من الثلاث مجموعات يحصل على إضافة قدرها ست نقاط. إذا حصل فريقان على نفس الرصيد الإجمالي، يتم إقامة مواجهة مباشرة بينهما والفائز راح يحصل على الإضافة. أما إذا حصل ثلاث فرق على نفس الرصيد الإجمالي، فحينها ننتقل لجولة "الموت المفاجئ" لكسر التعادل عبر الرميات الحرة. صعب للغاية، أليس كذلك؟

اختتمت بطولة "ريد بُل هاف كورت" لهذا العام، ولكن إذا كنت تريد الحصول على فرصة في العام المقبل، عليك البدء في التفكير في تكوين فريق من هذه اللحظة. إلى جانب ذلك، فكرة السلة في الكويت تعتبر رياضة كل المواسم تقريبًا، والفضل في ذلك يعود لطقسنا الرائع! طالما أنها لا تمطر، فنحن نلعب الكرة.