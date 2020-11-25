Call of Duty: Modern Warfare ليست فقط واحدة من أفضل الألعاب في سلسلة ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول التي أنشأتها Activision ، ولكنها أيضًا بلا منازع أفضل لعبة إطلاق نار لعام 2019. بعد العرض الأول للعبة CoD: MW، التي كانت حبكتها قوية حقًا، كنا مقتنعين بأن السلسلة لن تفاجئنا بأي شيء بعد الآن - وربما لن يتمكن المطورون من تقديم إنتاج أكثر صلابة.

Call of Duty: Black Ops Cold War ، هي لعبة استثنائية عندما يتعلق الأمر بحملة اللاعب الفردي - ومع ذلك ، يقدم الإنتاج القليل من التحديث في السياق من وضع تعدد اللاعبين، حيث نحصل على المزيد من المحتوى المألوف للمعارك عبر الإنترنت ومع ذلك من منا لا يحب خوض المعركة مع الأصدقاء والزومبي أيضاً؟

قصة تجسس، ألعاب تجسس ...

تدور أحداث الإصدار الأخير من Call of Duty في أوقات الحرب الباردة Cold War (مصطلح يشير إلى الفترة بين عامي 1947 و1991). لم تكن هناك معارك معروفة من ألعاب أخرى في السلسلة، لكن تبين أن هذه الفترة كانت فترة توترات واحتكاك سياسي بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي. قد يبدو أن هذه ليست فترة جذابة تاريخيًا لتضمين لعبة مطلق النار من منظور الشخص الأول - لكن لحسن الحظ، هذا ليس صحيحًا، وتلقى اللاعبون أحد أكثر الوقائع إثارة للاهتمام في سلسلة Call of Duty.

بشكل عام، القصة كما يلي، نحن مجبرون على إنقاذ العالم. هذه المرة نطارد شخص معينًا - عميل روسي سرق رأسًا نوويًا تابعًا للولايات المتحدة ويخطط لتفجيره في مكان ما في أوروبا. كما يخطط الجاسوس الشائن لإلقاء اللوم على حكومة الولايات المتحدة في كارثة بيئية وتدمير ومقتل آلاف المدنيين. لذلك نحن نتبع مسار Perseus في جميع أنحاء العالم - نجمع المعلومات الاستخبارية عنه، بما في ذلك في شوارع برلين ما بعد الحرب، في قاعدة عسكرية سرية في أوكرانيا أو من خلال التسلل إلى سجن تحقيق FSB.

Call of Duty © Activision

ليس من المناسب الكشف عن التفاصيل - هناك تقلبات قوية في القصة، والتي تسبب تجربتها تأثير العيون والأفواه المفتوحة على مصراعيها، عندما تبدأ القصة في التقدم. بصراحة، لم نعتقد أن الحملة في Call of Duty يمكن أن تكون جذابة للغاية وغنية بالتطورات - ومع ذلك، فاجأنا مبتكرو Cold War في هذا الجانب بشكل إيجابي للغاية، حيث طبقوا بقوة على موضوع اللاعب الفردي – الذي كان مختلف جدًا من الإصدارات السابقة! ومع ذلك، يمكن الكشف عن أننا سنرى على الشاشة وجوهًا معروفة من صفحات التاريخ - بالإضافة إلى رونالد ريغان المعاد إنتاجه بشكل مثالي، سنصادف ميخائيل جورباتشوف في ريعان الحياة. بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحقائق المثيرة للاهتمام من الحرب الباردة، ستكون هذه أجزاء مثيرة للاهتمام من اللعبة - على الرغم من أنها ليست الوحيدة، لأنه في كل مهمة تقريبًا يحدث شيء مثير للاهتمام.

Call of Duty © Activision

علينا أن نعترف لمصممي اللعبة بأن كل مرحلة من المراحل العشر أو نحو ذلك قوية حقًا ومع الانتباه إلى التفاصيل التي تظهر على الشاشة - على الرغم من أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى تصميم الممرات للمواقع المختلفة. يمكن إكمال الأجزاء الفردية لكل مستوى بعدة طرق على الأقل - تحتوي العديد من المواقع التي تمر بها على العديد من المسارات التي تسمح لك بتجاوز أو مهاجمة الأعداء من جوانب مختلفة، مما يؤثر بشكل طفيف على إمكانية إعادة اللعب أكثر من مرة (مع أن الأمر يستحق لجمع كل المقتنيات المخفية من قبل المصممين).

في حملة اللاعب الفردي، هناك إمكانية لاتخاذ قرار بشأن الماضي المهني لعميلك - كان عميلي مثلاً عضوًا في MI6 البريطاني - والامتيازات الخاصة التي تؤثر بشكل طفيف على طريقة اللعب. إضافة لطيفة للغاية للبدء؟ لما لا!

عودة الزومبي!

طور الزومبي الذي عاد لنا من جديد بتجربة أفضل بكثير من سابق عهده، فقصة الطور هذه المرة تأخذنا كذلك إلى فترة الحرب الباردة حيث نَلعب دور مجموعة من أحد عملاء الاستخبارات الأمريكية والذين ينطلقون في رحلة مُثيرة لنتعرف على سبب وجود إشارات غامضة تتسبب في إعادة الموتى للحياة من جديد، ولكن خلال تلك الرحلة الغريبة والخارقة سنواجه فرقة سوفيتية أخرى تُعرف باسم "أوميجا" ستحاول مُنافسة فريقك للوصول لتلك الشارة وفك طلاسم هذا المكان وتلك الآلة الغريبة التي ظهرت قبل ذلك منذ سنوات طويلة خلال الحروب العالمية..