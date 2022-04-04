استعدّوا لبطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف 2022!

عليك ابتكار استعراض لا يزيد عن 60 ثانية عن أي شيء متعلق بكرة القدم، ولتكن أفضل مهارة لديك. ولو تريد بعض التوضيح، فكر في الحركات الرائعة اللي ينفذها اللاعبين في كرة قدم الشوارع. ولو كنت مهتم، بإمكانك أيضًا مشاهدة مسلسل

، من بطولة النجوم الاستعراضين اللي يفعلون ما يجيدونه. بالمناسبة، المسلسل مكون من حلقات مدتها دقيقة واحدة وإحنا واثقين إنك راح تعشقه.