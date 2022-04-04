استعدّوا لبطولة ريد بُل نيمار جونيور فايف 2022!

اليوم موعدنا مع واحدة من البطولات الكّبرى! لا تفوّت أكبر وأفضل بطولة كرة قدم خماسية في العالم مع نسخة عام 2022 من بطولة ريد بُل نيمار جونيورز فايف.
نندهش كل عام باللي نشوفه في فايف من بطولة ريد بُل نيمار جونيورز فايف، مو بس بسبب قوة الإثارة، ولكن أيضًا بمستوى الإبداع اللي تظهره الفرق عند عودتها إلى أرض الملعب. مساحة اللعب مو بالكبيرة، ولكنها مصممة لاحتواء أفضل المهارات في كرة القدم وإتاحة الفرصة لإطلاق عنانها، وكل ذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر دقيقة. ولذلك فالإثارة تبدأ من اللحظة الأولى كل مباراة ولا تتوقف حتّى النهاية.
إعدادات وقواعد البطولة هي نفس الإعدادات والقواعد للسنوات السابقة. أي أن الفرق يجب أن تضم سبعة لاعبين على الأكثر، مع مشاركة خمسة لاعبين فقط من كل فريق على أرض الملعب. مع تسجيل كل هدف يتم إقصاء أحد لاعبين الفريق الآخر طوال مدة المباراة حتى إقصاء الكل أو انتهاء الوقت. كل هدف مهم في بطولة ريد بُل نيمار جونيورز فايف، فهو يزيد بشكل كبير من فرص الفرق في الفوز أو يحد من فرصهم بشكل كبير.
راح تقام تصفيات ريد بُل نيمار جونيورز فايف على عدة أيام متتالية. وقت البداية لم يتغير، وهو 8:30 مساءً. مكان وموعد التصفيات هو بوليفارد فيلد في السالمية في 11 و12 و13 أبريل 2022.
أما نهائيات ريد بُل نيمار جونيورز فايف لدولة الكويت راح تكون يوم 21 أبريل، وسيتم الكشف عن المكان قريبًا.
انتظر، تأكد من اشتراكك في بطولة الكويت من هنا. توجه إلى صفحة التسجيل حالًا واذهب بفريقك لتهيمن على البطولة. إحنا متأكدين أنك تتمتع بالمهارات اللازمة، فلا تتردد، واشترك!
ولو كنت تظن أننا نسينا المنافسة الكبيرة الأخرى اللي تفكر فيها، فأعد التفكير! جونيورز غلوبال فايف عادت معنا! وراح نتحدث عنها بالتفصيل حالًا، فكن مستعدًا لتظهر لنا حركاتك ومهاراتك!
انتظر قبل أن تقول إنه لا يمكنك الفوز، وتذكّر أن أحد أعضاء فريق العام لبطولة غلوبال فايف 2021 كان من الكويت.
جونيورز غلوبال فايف هو فريق نخبة مكون من لاعبي كرة القدم الاستعراضيين من شتى بقاع أنحاء العالم. ونعم، أنت قد تكون منهم. سيقوم نيمار جونيور بنفسه مع كشافاته الموهوبين باختيار الفريق، والدخول غاية في السهولة، وإليك الطريقة.
عليك ابتكار استعراض لا يزيد عن 60 ثانية عن أي شيء متعلق بكرة القدم، ولتكن أفضل مهارة لديك. ولو تريد بعض التوضيح، فكر في الحركات الرائعة اللي ينفذها اللاعبين في كرة قدم الشوارع. ولو كنت مهتم، بإمكانك أيضًا مشاهدة مسلسل Red Bull Street Style Tricktionary، من بطولة النجوم الاستعراضين اللي يفعلون ما يجيدونه. بالمناسبة، المسلسل مكون من حلقات مدتها دقيقة واحدة وإحنا واثقين إنك راح تعشقه.
حسنًا، والآن لنتحدث عن قواعد الدخول. أولًا، سجل استعراضك. ثانيًا، ارفعه على انستغرام. بهذه البساطة. وبالطبع، تأكد من وضع هذا الهاشتاج #outplaythemall22 والإشارة إلينا على @redbullneymarjrsfive ووضع علم دولتك.
بالإضافة إلى دخولك قائمة الفريق الفريد من نوعه في الكون، فمكافأة الفوز هي فرصة لقاء نيمار جونيور، وأن تصبح جزءًا من فريقه الخاص.
مسابقة غلوبال فايف مستمرة حتّى 31 مايو 2022. ما زالك أمامك متسع من الوقت للتخطيط لاستعراضك الفائز والتدرب عليه أطول فترة ممكنة ثم رفعه مباشرةً على انستغرام.
وراح يتأهل الفريق الكويتي الفائز والفائزين من في مسابقة غلوبال فايف إلى النهائيات العالمية في قطر.
لأخذ فكرة عن القواعد وكل شيء آخر، فقم بزيارة موقعنا الرسمي.
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